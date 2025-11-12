PM Kisan 21வது தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த முறை ரூ.4,000 கிடைக்கும்... அரசு அறிவிப்பு

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் திட்ட விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. நாடு முழுவதும் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் கீழ் 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இந்த முறை, 21வது தவணை தாமதமாகி வருகிறது. தாமதம் மற்றும் அடுத்த தவணை குறித்து அரசாங்கம் ஒரு புதிய புதுப்பிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்காக நடத்தும் முக்கியமான திட்டங்களில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இதன் மூலம், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் ஆண்டுக்கு மொத்தம் ரூ.6,000 கிடைக்கிறது.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
20வது தவணைக்கு முன்பு, லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் இதற்கு தகுதி பெற்றிருந்தாலும், திட்டத்தின் விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை முறையாகப் பின்பற்றவில்லை என்பது கவனிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, அனைத்து அறிவுறுத்தல்களுக்கும் இணங்குமாறு அவர்களிடம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. தவணை இறுதி செய்யப்படுவதற்கு முன்பு சில தேவையான பணிகளை முடிக்கவும் அவர்களிடம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. இந்தத் தவணை தாமதத்திற்கு இதுவே காரணம்.
லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் திட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களை மீறுவதாகவும், தகுதியற்றவர்களாக இருந்தபோதிலும் சலுகைகளைப் பெறுவதாகவும் அரசாங்கம் தனது அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. இதன் விளைவாக, 20வது தவணையின் போது, லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணை கிடைக்கவ்ல்லை. மேலும் அவர்களின் பெயர்கள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டன.
புதுப்பிப்பு தோராயமாக 35 லட்சம் விவசாயிகள் நீக்கப்பட்டிருப்பதைக் குறிக்கிறது. தகுதியுள்ளவர்கள் தேவையான தகவல்களை வழங்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். மேலும் அவர்களின் நேரடி சரிபார்ப்பு நடந்து வருகிறது. அதன் பிறகு தகுதியான விவசாயிகள் மீண்டும் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெறுவார்கள்.
20வது தவணை நிறுத்தப்பட்டவர்களுக்கு 4,000 ரூபாய் கிடைக்குமா?
வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றாததால் பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் கீழ் தவணைகள் நிறுத்தப்பட்ட தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் குறித்த செய்தி கிடைத்துள்ளது. அத்தகைய விவசாயிகள் தேவையான தங்கள் தகவல்களைப் புதுப்பித்தால், நிலுவையில் உள்ள தவணை அடுத்த தவணையுடன் விடுவிக்கப்படும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தி வருகிறது. அதாவது, ஒரு ஆவணம் அல்லது தவறான தகவல் காரணமாக தவணை நிறுத்தப்பட்டால், அவை புதுப்பிக்கப்பட்டவுடன் நிலுவையில் உள்ள தவணை அடுத்த தவணையுடன் விடுவிக்கப்படும். உதாரணமாக, 20வது தவணை நிறுத்தப்பட்ட தகுதியான விவசாயிகள் தங்கள் ஆவணங்களை சமர்ப்பித்தால், அவர்களுக்கு 21வது தவணையில் போது ரூ.2,000 + ரூ.2,000 = ரூ.4,000 கிடைக்கும்.
விவசாயிகள் இதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்
பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளிகளாக உள்ள விவசாயிகள், உடனடியாக இவற்றை செய்து முடிக்க வெண்டும்.
- பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை கணக்கில் சிக்கல் இல்லாமல் வரவு வைக்கப்பட, e-KYC செய்வது மிக அவசியமாகும்.
- வங்கிக் கணக்குடன் ஆதாரை இணைக்க வேண்டும், இல்லையெனில் தவணை மாற்றப்படாது.
- வங்கி கணக்கு விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும்: பெயர், கணக்கு எண் மற்றும் IFSC குறியீடு சரியாக இருக்க வேண்டும்.
- நில ஆவணங்களில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் நிலப் பதிவுகளைப் புதுப்பிக்கவும்.
- பயனாளிகளின் நிலையைச் சரிபார்க்கவும்: பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க pmkisan.gov.in -க்கு சென்று செக் செய்யவும்.
- OTP மற்றும் தவணை தொடர்பான அறிவிப்புகளை சரியான நேரத்தில் பெற உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிக்கவும்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
இன்னும்ம் மத்திய அரசு பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் 21வது தவணைக்கான தேதி பற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. நவம்பர் 14 அன்று பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு இது குறித்து ஒரு முடிவு எடுக்கப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
தகுதியை நிரூபிப்பது அவசியம்
தகுதியுடையவர்கள் என்று சந்தேகிக்கப்படும் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு இன்னும் ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது. பெயர்கள் நீக்கப்பட்ட ஆனால் திட்டத்தின் நன்மைகளை பெற தகுதியுள்ள விவசாயிகள் மீண்டும் விண்ணப்பித்து தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றலாம். இதை மொபைல் மூலமாகவோ அல்லது அருகிலுள்ள மீசேவா மையத்திலோ செய்யலாம். பயனாளிகள் பட்டியலில் இருந்து விவசாயிகள் நீக்கப்படுவது தற்காலிகமானது, நிரந்தரமானதல்ல, உங்கள் தகுதியை நிரூபித்தால் மீண்டும் திட்டத்தின் பலன்களை பெறலாம் என மத்திய அரசு தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: அரசு அதிரடி முடிவு, 35 லட்சம் விவசாயிகள் நீக்கம்.... உங்கள் பெயர் உள்ளதா?
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான், ரேஷன் கார்டு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேண்டுமா? அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ