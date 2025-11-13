English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 13, 2025, 12:08 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்.
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • 21வது தவணையை பெற்ற மாநிலங்கள் எவை?

PM Kisan 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் தொடர்பான முக்கிய செய்தி கிடைக்கவுள்ளது. பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் 21வது தவணை குறித்து இப்போது விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. விவசாயிகள் நீண்ட காலமாக தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் இந்த தவணை தொகைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இப்போது, ​​அடுத்த தவணை மிக விரைவில் வெளியிடப்படலாம் என்று அரசாங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனா என்பது மத்திய அரசின் பிரபலமான திட்டமாகும். இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகின்றது. இந்தப் பணம் மூன்று சம தவணைகளில், அதாவது நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற ரீதியில் வழங்கப்படுகிறது. இந்த தவணைத் தொகை நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் நோக்கம் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் விவசாயச் செலவுகளில் சிறிது நிவாரணம் வழங்குவதாகும். இதனால் அவர்கள் தங்கள் செலவுகளை எளிதாக நிர்வகிக்க முடிகிறது.

21வது தவணையை பெற்ற மாநிலங்கள்

சில மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணையை அரசாங்கம் ஏற்கனவே அனுப்பியுள்ளது. உத்தரகண்ட், பஞ்சாப் மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள விவசாயிகள் செப்டம்பர் கடைசி வாரத்தில் தங்கள் கணக்குகளில் தவணைத் தொகையை பெற்றனர். இந்தப் பகுதிகளில் ஏற்பட்ட கனமழை, வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகள் குறிப்பிடத்தக்க இழப்புகளை ஏற்படுத்தின. ஆகையால், இந்த பகுதிகளில் உள்ள விவசாயிகள் விரைவாக மீண்டு வர உதவும் வகையில் நிவாரணப் பொதியின் ஒரு பகுதியாக மத்திய அரசு அவர்களுக்கு முன்கூட்டியே பணம் செலுத்தியது.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

நாட்டின் மீதமுள்ள விவசாயிகள் தற்போது 21வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். இந்தத் தவணை நவம்பர் இரண்டாவது அல்லது மூன்றாவது வாரத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்று பல ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகுதான் (நவம்பர் 14) இந்த செயல்முறை தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முந்தைய தவணையான 20வது தவணை, ஆகஸ்ட் 2, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. அடுத்த தவணை பொதுவாக நான்கு மாதங்களுக்கு பிறகு வெளியிடப்படும். ஆகையால், நவம்பர் நடுப்பகுதியில் நிதி வந்து சேர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

பிஎம் கிசான் திட்டம்

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணை தொகையை பெற சில அத்தியாவசியமான பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டும். விவசாயிகள் தங்கள் அனைத்து ஆவணங்களும் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிசெய்துகொள்ள வேண்டும். e-KYC-ஐ நிறைவு செய்வது, உங்கள் ஆதார் எண்ணை உங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைப்பது, நில சரிபார்ப்பை முடிப்பது ஆகிய முக்கிய பணிகளை உடனடியாக செய்து முடிக்க வேண்டும். ஏதேனும் ஒரு பணி நிலுவையில் இருந்தாலும், உங்கள் தவணை தாமதமாகலாம்.

விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள CSC மையத்திற்கு சென்றோ, அல்லது பிஎம் கிசான் போர்ட்டல் மூலமாகவோ இந்த பணிகளை எளிதாக செய்து முடிக்கலாம். இந்த செயல்முறைகளை செய்து முடிப்பது, பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தப்படுவதை உறுதி செய்யும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

