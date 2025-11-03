English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 21வது தவணை: ரூ.2,000 சிக்காமல் கிடைக்க இந்த 5 ஆவணங்கள் அவசியம்

PM Kisan 21வது தவணை: ரூ.2,000 சிக்காமல் கிடைக்க இந்த 5 ஆவணங்கள் அவசியம்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை தவறாமல் கிடைக்க 5 ஆவணங்கள் அத்தியாவசியமானவை. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 3, 2025, 10:14 AM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்.
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்கான 5 அத்தியாவசிய ஆவணங்கள்.

PM Kisan 21வது தவணை: ரூ.2,000 சிக்காமல் கிடைக்க இந்த 5 ஆவணங்கள் அவசியம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. விவசாயிகளுக்காக செயல்படுத்தப்படும் பல்வெறு திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் முக்கிய ஒரு திட்டமாக உள்ளது. பிஎம் கிசான் 21வது தவணை பற்றிய ஒரு முக்கிய புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு 6,000 ரூபாய் நிதி உதவி கிடைக்கிறது. இது 2,000 ரூபாய் என்ற மூன்று சம தவணைகளில் விவசாயிகளுக்கு விநியோகிக்கப்படுகிறது. 

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு இதுவரை 20 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இப்போது 21வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள். நீண்ட காத்திருப்புக்குப் பிறகு, மத்திய அரசு விரைவில் இந்தத் திட்டத்தின் 21வது தவணையை வெளியிட உள்ளது. நவம்பர் முதல் வாரத்தில், அதாவது இன்னும் சில நாட்களில் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் தலா ரூ.2,000 வரவு வைக்கப்படலாம். நவம்பர் 5 ஆம் தேதிக்குள் பணம் வந்து சேரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்கான 5 அத்தியாவசிய ஆவணங்கள்

Aadhaar Card: ஆதார் அட்டை

இது மிக முக்கியமான ஆவணம். உங்கள் ஆதார் அட்டை அடையாளம் காணல் மற்றும் வங்கி இணைப்பிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உங்கள் ஆதார் உங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்படாவிட்டால், பணம் கிடைப்பதில் தாமதம் ஏற்படலாம்.

Bank Account Details: வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்

உங்கள் வங்கிக் கணக்கு செயலில் இருக்க வேண்டும். மேலும் இது ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். தவறான கணக்கு எண் அல்லது IFSC குறியீடு உள்ளிடப்பட்டால், ₹2,000 மாற்றப்படாது.

Land Verification: நில சரிபார்ப்பு ஆவணங்கள்

நில உரிமையாளர் விவசாயிகள் மட்டுமே பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் நன்மைகளைப் பெறுகிறார்கள். எனவே, உங்கள் நிலப் பதிவுகள் அல்லது நில உரிமைச் சான்றுத் தகவலை போர்ட்டலில் புதுப்பிக்கவும்.

Mobile Number: மொபைல் எண்

பிஎம் கிசான் போர்ட்டலில் OTP சரிபார்ப்பு மற்றும் e-KYC க்கு செயலில் உள்ள மொபைல் எண் (பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்) தேவை. தவறான அல்லது முடக்கப்பட்ட எண்ணால் சரிபார்ப்பு தோல்வியடையக்கூடும்.

e-KYC புதுப்பிப்பு

இது மிக முக்கியமான ஒன்றாகும். e-KYC ஐ முடிக்காத விவசாயிகளின் பெயர்கள் பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்படலாம். https://pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் சென்றோ அல்லது CSC மையத்திலோ இதைச் செய்யலாம்.

பிஎம் கிசான் திட்டம்

இருப்பினும், e-KYC மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விவசாயிகள் மட்டுமே இந்த முறை தவணைக்கு தகுதியுடையவர்கள். உங்கள் e-KYC முழுமையடையவில்லை அல்லது உங்கள் வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், தவணை நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். எனவே, உங்கள் விவரங்களை சரியான நேரத்தில் புதுப்பிக்கவும்.

PM Kisan Beneficiary Status: 

பிஎம் கிசான் பயனாளி நிலையை செக் செய்யும் செயல்முறை:

- முதலில் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.

- 'பயனாளி நிலை' பிரிவில் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிடவும்.

- கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.

- பணம் பெறப்பட்டதா இல்லையா என்பதைக் குறிக்கும் தவணை நிலை உங்கள் திரையில் காட்டப்படும்.

