PM Kisan 21வது தவணை: ரூ.2,000 சிக்காமல் கிடைக்க இந்த 3 பணிகளை செய்வது அவசியம்

PM Kisan Latest News: விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் நலத்திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக சிறந்த மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 7, 2025, 10:13 AM IST
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் பயனாளியா நீங்கள்? பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி உள்ளது. இது குறித்த ஒரு சமீபத்திய புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

மத்திய அரசு, விவசாயிகளுக்காக செயல்படுத்தி வரும் நலத்திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக சிறந்த மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. இதன் கீழ், நாடு முழுது உள்ள தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த தொகை தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று தவணைகளாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. 

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகள் 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. மோடி அரசாங்கம் நவம்பர் 2025 முடிவதற்குள் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ.2000 ஐ மாற்றும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ வெளியீட்டு தேதி இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை என்றாலும், நவம்பர் 14 அன்று வெளிவரவிருக்கும் பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்கு முன்பு நிதி உதவி வரவு வைக்கப்படும் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பிஎம் கிசான் திட்டம்

இதற்கு முன்னர், தீபாவளி அல்லது சத் பூஜை நிகழ்வுகளின் போது 21வது தவணை கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அப்போது அரசு அதை வெளியிடவில்லை. தற்போது லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் நவம்பர் மாதத்திற்குள் அதைப் பெறுவார்கள் என்று நம்பப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் திட்ட போர்டல் இன்னும் எந்த புதுப்பிப்பும் இல்லாமல் பழைய தகவல்களைக் காட்டுகிறது. இருப்பினும், நவம்பர் மாத மத்தியில் தவணைத் தொகை கிடைகும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

ரூ. 2000 பெற e-KYC செய்வது கட்டாயமாகும்

- பதிவு செய்யப்பட்ட அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் e-KYC கட்டாயமாகும். 

- OTP அடிப்படையிலான eKYC க்கு, விவசாயிகள் அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் போர்ட்டலுக்கு சென்று இந்த பதிவை நிறைவு செய்யலாம். 

- மேலும், பயோமெட்ரிக் அடிப்படையிலான eKYC க்கு, விவசாயிகள் அருகிலுள்ள CSC மையங்களையும் தொடர்புகொள்ளலாம். 

- மேலும் விவரங்களுக்கு பிஎம் கிசான் வலைத்தளம்/மொபைல் செயலியின் Know Your Status (KYS) அல்லது Kisan eMitra சாட்போட்டில் விவசாயிகள் தங்கள் தகுதி நிலையைச் சரிபார்க்கலாம். 

வருமான ஆதரவுத் திட்டமான பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பணத்தை சரியான நேரத்தில் பெற பயனாளிகள் இந்த 3 பணிகளை கண்டிப்பாக செய்து முடிக்க வேண்டும்:

- e-KYC பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்
- நில சரிபார்ப்பு செய்ய வேண்டும்
- வங்கிக் கணக்கு DBT-இயக்கப்பட்டதா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.

PM KISAN 21st Installment Status

பிரதமர் கிசான் 21வது தவணை நிலையை சரிபார்க்கும் வழிமுறைகள்

- முதலஇல் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ போர்டலான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- ‘Farmers Corner’ -க்கு செல்லவும்.
- ‘Beneficiary Status’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- ஆதார் அல்லது பதிவு எண் போன்ற விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- இப்போது ‘Beneficiary List’ என்பதன் கீழ் உங்கள் கிராமப் பட்டியலைச் செக் செய்யலாம்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை பெற இது கட்டாயம், தவறினால் ரூ.2,000 கிடைக்காது: போர்டலில் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : தமிழ்நாடு விவசாயிகள் பெயர்கள் நீக்கம்! ரூ.2000 கிடைக்காது

