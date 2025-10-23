PM Kisan 21வது தவணை கிடைக்க 3 பணிகளை செய்ய வேண்டியது அவசியம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு, இந்திய விவசாயிகளின் நலனுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் மிக முக்கியமானது பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு ஆண்டுதோறும் ₹6,000-ஐ மூன்று தவணைகளில் DBT மூலம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றுகிறது. பிப்ரவரி 24, 2019 அன்று, பிரதமர் கோரக்பூரில் பிஎம் கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் முதல் தவணையை வெளியிட்டார். இந்தத் திட்டத்திற்கான பட்ஜெட் ₹75,000 கோடி.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
இந்தத் திட்டம் நகர்ப்புறம், கிராமப்புறம் என நாட்டில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பயனளிக்கிறது. கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 20 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி வெளியானது. அடுத்ததாக, 21வது தவணைக்காக விவசாயிகள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
நவம்பர் முதல் வாரத்தில் மத்திய அரசு 21வது தவணையை அறிவிக்கக்கூடும் என அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்டத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு இந்த அறிவிப்பு வரக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. நவம்பர் முதல் வாரத்தில் 21வது தவணை அறிவிக்கப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் உள்ளன. எனினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
இந்த முறை, பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், 3 மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு அரசாங்கம் ஏற்கனவே 21வது தவணையை அனுப்பியுள்ளது. சமீபத்திய வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட இமாச்சலப் பிரதேசம், பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரகாண்ட் விவசாயிகளுக்காக செப்டம்பர் 26, 2025 அன்று, 21வது தவணையை அரசாங்கம் வெளியிட்டது.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை: இந்த மூன்று பணிகள் மிக முக்கியமானவை
eKYC -ஐ நிறைவு செய்ய வேண்டும்: நீங்கள் இன்னும் உங்கள் e-KYC -ஐ முடிக்கவில்லை என்றால், விரைவில் அதைச் செய்வது நல்லது. ஏனெனில் அது இல்லாமல், 21வது தவணை வரவு வைக்கப்படாது. CSC மையத்திற்கு சென்று உங்கள் e KYC -ஐ செய்து முடிக்கலாம். மேலும், pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு சென்றும் eKYC பணியை செய்து முடிக்கலாம்.
Land Verification: உங்கள் நிலத்தைச் சரிபார்ப்பது மிக அவசியமாகும். இந்த பணியை ஏற்கனவே செய்யவில்லை என்றால், இப்போது அதை உடனடியாக செய்து விடவும். ஏனெனில் உங்கள் சாகுபடி நிலம் சரிபார்க்கப்பட்ட பின்னரே இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் நீங்கள் தகுதியுடையவராகக் கருதப்படுவீர்கள். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் உங்கள் தவணை தாமதமாகலாம்.
Aadhaar Linking: உங்கள் ஆதார் அட்டை இன்னும் உங்கள் கணக்குடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், உடனடியாக அதைச் செய்யுங்கள். உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்படவில்லை என்றால், உங்கள் 21வது தவணை தாமதமாகலாம்.
