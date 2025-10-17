பிஎம் கிசான்: மோடி போட்ட திட்டத்தில் கேடித்தனம் செய்த பயனாளிகள்... ஜோடி ஜோடியாய் மோசடி

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan Latest News: விவசாயிகளுக்கான பிரபல திட்டமான பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பெரிய மோசடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. முழுமையான தகவலை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 17, 2025, 10:29 AM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்.
  • மைனர்கள் மற்றும் முன்னாள் நில உரிமையாளர்களின் பெயர்களில் பெரிய முறைகேடுகள்.
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் பயனாளியா நீங்கள்? உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு இந்த திட்டம் தொடர்பாக ஒரு பெரிய மற்றும் கடுமையான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இதன் விளைவாக இனி மோசடிகள் நீக்கப்பட்டு நியாயமான விவசாயிகளுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும். 

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவை தவறாகப் பயன்படுத்தும் மோசடி பயனாளிகளை அரசாங்கம் அடையாளம் காணத் தொடங்கியுள்ளது. நாடு முழுவதும் 31 லட்சத்துக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் சந்தேகத்திற்கிடமான பயனாளிகளின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்ரன. இந்த மோசடி விவசாயிகளை அகற்றுவதன் நோக்கம், தேவைப்படும் மற்றும் தகுதியுள்ள விவசாயிகள் மட்டுமே திட்டத்தின் பலன்களைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதாகும்.

PM Kisan: கணவன்-மனைவி இருவரும் சலுகைகளைப் பெற்று வந்தனர்

வேளாண் அமைச்சகம் நடத்திய விசாரணையில் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் தெரியவந்துள்ளது. பல சந்தர்ப்பங்களில், கணவன்-மனைவி இருவரும் பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 மதிப்பிலான சலுகைகளைப் பெற்று வந்துள்ளனர். விதிகளின்படி, ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினர் மட்டுமே இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியும். இந்த முறைகேடுகளைச் சரிசெய்ய, மத்திய அரசு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் சிறப்பு சரிபார்ப்பு இயக்கத்தைத் தொடங்கியுள்ளது.

அமைச்சகத்தின் அறிக்கையின்படி, 31.01 லட்சம் சந்தேகத்திற்கிடமான வழக்குகளில் இதுவரை 19.02 லட்சம் வழக்குகள் விசாரிக்கப்பட்டுள்ளன. விசாரிக்கப்பட்ட இந்த வழக்குகளில், கணவன்-மனைவி இருவரும் பணத்தைப் பெற்றதாகக் கண்டறியப்பட்ட வழக்குகள் தோராயமாக 17.87 லட்சம் (சுமார் 94%) என்ற அதிர்ச்சியான தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. 

முன்னதாக, தகுதியற்ற பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டு உண்மையான விவசாயிகள் சரியான நேரத்தில் பணத்தைப் பெறுவதற்காக, விரைவாக பயனாளிகளின் சரிபார்ப்பு செயல்முறையையும் முடிக்குமாறு மாநிலங்களுக்கு அரசாங்கம் கண்டிப்பாக அறிவுறுத்தியது.

பிஎம் கிசான்: மைனர்கள் மற்றும் முன்னாள் நில உரிமையாளர்களின் பெயர்களில் பெரிய முறைகேடுகள்

- பிஎம் கிசான் விசாரணை பிரச்சாரம் பல பெரிய முறைகேடுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. 

- இந்த ஆபத்தான வெளிப்பாடுகள் திட்டத்தின் வெளிப்படைத்தன்மை குறித்து கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளன. 

- தோராயமாக 1.76 லட்சம் மைனர் குழந்தைகள் பிரதம மந்திரி கிசான் தவணைகளைப் பெறுகிறார்கள். 

- இது திட்டத்தின் விதிகளுக்கு முற்றிலும் எதிரானது. 

- மேலும், முந்தைய நில உரிமையாளரின் தகவல்கள் தவறாகவோ அல்லது பதிவு செய்யப்படாமலோ இருந்த 33 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வழக்குகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. 

- பல சந்தர்ப்பங்களில், ஒரே நிலத்தின் பழைய மற்றும் புதிய உரிமையாளர்களுக்கு பணம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.

- இதுவரை இதுபோன்ற 8.11 லட்சம் வழக்குகளை அதிகாரிகள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

மத்திய அரசு ஏற்கனவே இமாச்சலப் பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரகண்ட் போன்ற வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு 21வது தவணையாக ரூ.2,000 -ஐ அளித்துள்ளது. இருப்பினும், பிற மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகள் இன்னும் சிறிது நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். தீபாவளிக்கு முன் பணம் விடுவிக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை இருந்தது. ஆனால் தற்போது வெளிவந்துள்ள இந்த மோசடிகளால் இது முன்னர் திட்டமிட்டப்படி நவம்பரில்தான் வெளியிடப்படும் என கூறப்படுகின்றது. 

உண்மையான விவசாயிகள் சரியான நேரத்தில் தவணையின் குறிப்பிடத்தக்க பலன்களைப் பெற உதவும் வகையில் மோசடியை ஒழிப்பதே தற்போது அரசாங்கத்தின் முன்னுரிமையாக உள்ளது.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை தாமதமாகுமா? ஒரே வீட்டில்.... அம்பலமான மிகப்பெரிய மோசடி

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: இந்த தேதிக்கு பிறகு சாகுபடி நிலம் வாங்கிய விவசாயிகளுக்கு பணம் கிடைக்காது

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

PM KisanFarmersPM Kisan Samman Nidhi YojanaPM ModiPersonal Finance

