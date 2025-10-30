English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 21வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா? இப்படி செக் செய்யலாம்

PM Kisan 21வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா? இப்படி செக் செய்யலாம்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் பயனாளியா நீங்கள்? பயனாளி நிலையை செக் செய்வது எப்படி? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 30, 2025, 05:18 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்.
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • பயனாளி நிலையை செக் செய்வது எப்படி?

Trending Photos

கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
Kalaignar Kaivinai Thittam 2025
கலைஞர் கைவினைத் திட்டம் குறித்து வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: குரு அருளால் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, அற்புதமான நேரம்
camera icon10
Jupiter transit
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: குரு அருளால் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, அற்புதமான நேரம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இப்படியும் விண்ணப்பிக்கலாம்
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இப்படியும் விண்ணப்பிக்கலாம்
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு எப்போது? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு எப்போது? அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
PM Kisan 21வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா? இப்படி செக் செய்யலாம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக முக்கியமான ஒரு திட்டமாகும். விவசாயிகளை ஆதரிப்பதற்கும் அவர்களின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கும் அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தை தொடங்கியது.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

பிஎம் கிசான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவியை தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று தவணைகளாக வழங்குகிறது. இதுவரை, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் 20 தவணைகளை வழங்கியுள்ளது. இப்போது விவசாயிகள் 21வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள்.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாத முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என கூறப்படுகின்றது. இது குறித்த எந்த பித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னதாக இது கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

Beneficiary Status: பயனாளி நிலையை செக் செய்வது எப்படி?

பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை இந்த வழியில் தெரிந்துகொள்ளலாம்:

- முதலில் https://pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ PM கிசான் போர்ட்டலுக்கு செல்லவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில், ‘FARMERS CORNER’ என்பதன் கீழ், ‘Beneficiary List’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தை உள்ளிடவும்.

- உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள பயனாளிகளின் பட்டியலைப் பார்க்க ‘Get Report’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

பிஎம் கிசான் திட்டம்: நீங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயியாக இருந்தால் நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது?

CSC மையங்கள் அல்லது ஆன்லைனில் பதிவுசெய்த விவசாயிகள் இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி தங்கள் ஒப்புதல் நிலையை தெரிந்துகொள்ளலாம்:

- பிஎம் கிசானின் அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள FARMERS CORNER பிரிவில் ‘சுயமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயி/CSC விவசாயிகளின் நிலை’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் நிலையைச் சரிபார்க்க உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு கேப்ட்சாவை நிரப்பவும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை யாருக்கு கிடைக்கும்? யாருக்கு கிடைக்காது? முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: மத்திய அரசின் 3 நிபந்தனைகள்.... இதை செய்யவில்லையென்றால் ரூ.2,000 கிடைக்காது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanFarmersPM Kisan Samman Nidhi YojanaPM ModiPersonal Finance

Trending News