PM Kisan 21வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா? இப்படி செக் செய்யலாம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக முக்கியமான ஒரு திட்டமாகும். விவசாயிகளை ஆதரிப்பதற்கும் அவர்களின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கும் அரசாங்கம் இந்த திட்டத்தை தொடங்கியது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிஎம் கிசான் நிதி திட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவியை தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று தவணைகளாக வழங்குகிறது. இதுவரை, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் அரசாங்கம் 20 தவணைகளை வழங்கியுள்ளது. இப்போது விவசாயிகள் 21வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாத முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படும் என கூறப்படுகின்றது. இது குறித்த எந்த பித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னதாக இது கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Beneficiary Status: பயனாளி நிலையை செக் செய்வது எப்படி?
பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை இந்த வழியில் தெரிந்துகொள்ளலாம்:
- முதலில் https://pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ PM கிசான் போர்ட்டலுக்கு செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில், ‘FARMERS CORNER’ என்பதன் கீழ், ‘Beneficiary List’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள பயனாளிகளின் பட்டியலைப் பார்க்க ‘Get Report’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
பிஎம் கிசான் திட்டம்: நீங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயியாக இருந்தால் நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது?
CSC மையங்கள் அல்லது ஆன்லைனில் பதிவுசெய்த விவசாயிகள் இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி தங்கள் ஒப்புதல் நிலையை தெரிந்துகொள்ளலாம்:
- பிஎம் கிசானின் அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள FARMERS CORNER பிரிவில் ‘சுயமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயி/CSC விவசாயிகளின் நிலை’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் நிலையைச் சரிபார்க்க உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு கேப்ட்சாவை நிரப்பவும்.
