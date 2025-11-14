PM Kisan 21வது தவணை: e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு விவசாயிகளின் நலனுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் கீழ் விவசாயிகள் நிலையான நிதி உதவியை பெறுகிறார்கள்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி அளிக்கின்றது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த தொகை நேரடியாக DBT மூலம் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் மாற்றப்படுகின்றது.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற, விவசாயிகள் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தின் மூலம் பலன் பெற சில முக்கிய நிபந்தனைகள் உள்ளன. e-KYC -ஐ நிறைவு செய்தல், ஆதார் எண்ணை வங்கிக் கணக்குடன் இணைத்தல், நில ஆவணங்களின் சரிபார்ப்பு, வங்கி விவரங்களில் எந்த பிழையும் இல்லாமல் இருப்பது என இவை அனைத்தும் சரியாக இருப்பதை பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் உறுதிசெய்துகொள்ள வேண்டும்.
இவற்றில் e-KYC -ஐ நிறைவு செய்வது அத்தியாவசியமான ஒரு தேவையாக பார்க்கப்படுகின்றது. ஒரு பயனாளி விவசாயி ஆன்லைனில் விண்ணப்பித்திருந்தாலும் e-KYC-ஐ செய்து முடிக்கவில்லை என்றால், அவருக்கு தவணைத் தொகை வருவது தாமதமாகலாம். இன்னும் e-KYC-ஐ நிறைவுசெய்யாத விவசாயிகள் இதை விரைவாக செய்து முடிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
e-KYC செய்வதன் அவசியம் என்ன?
வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும் மோசடிகளைத் தடுப்பதற்கும் அரசாங்கம் e-KYC-ஐ கட்டாயமாக்கியுள்ளது. இது உண்மையான பயனாளிகளின் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க உதவுகிறது. மேலும் இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் தவணைத் தொகை சரியான விவசாயிகளைச் சென்றடைவதையும் இது உறுதி செய்கிறது. e-KYC-ஐ முடிக்கத் தவறினால், பயனாளிகள் அடுத்த தவணையை இழக்கும் அபாயம் உள்ளது.
How to complete e KYC for PM Kisan
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைத் தொகையை தவறாமல் பெற, e-KYC-ஐ எவ்வாறு செய்து முடிப்பது என இங்கே காணலாம்:
e-KYC செய்து முடிக்க, முதலில் விவசாயிகள் அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் போர்டல் அல்லது மொபைல் செயலிக்கு செல்ல வேண்டும். இந்த இரண்டு வழிகளிலும் e-KYC செயல்முறையை எளிதாக முடிக்க முடியும். அடுத்தடுத்த செயல்முறைகளை இவ்வாறு செய்து முடிக்கவும்.
- pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் வலைத்தளத்திற்கு செல்லலாம், அல்லது, கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து 'PM Kisan' மொபைல் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
- முகப்புப் பக்கத்தில், 'Farmer Corner' என்பதன் கீழ் உள்ள 'e-KYC' விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- அல்லது உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுடன் செயலியில் லாக் இன் செய்து 'Beneficiary Status' பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு 'Search' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதாரில் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்படும்.
- உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க இந்த OTP ஐ உள்ளிடவும்.
- வெற்றிகரமான OTP சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, உங்கள் e-KYC நிலை 24 மணி நேரத்திற்குள் போர்ட்டலில் 'கம்ப்ளீடட்' என புதுப்பிக்கப்படும்.
e-KYC நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது?
OTP அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு அல்லது ஸ்மார்ட்போன் இல்லாத விவசாயிகள் தங்கள் பயோமெட்ரிக் e-KYC ஐ அருகிலுள்ள பொது சேவை மையம் (CSS) அல்லது மாநில சேவை மையங்களில் சென்று செய்து முடிக்கலாம். விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC நிலை மற்றும் பயனாளி விவரங்களை பிஎம் கிசான் போர்டலில் 'Beneficiary Status' ஆப்ஷனை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
இன்று பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவருகின்றன. அடுத்த சில நாட்களில் பிஎம் கிசான் 21வது தவணை வெளியிடப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், அடுத்த தவணைக்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதி குறித்து வேளாண் அமைச்சகமும் இன்னும் எந்த தகவலையும் வெளியிடவில்லை.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை சுருக்கமாக....
- பிஎம் கிசான் திட்டம், விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி அளிக்க மத்திய அரசால் நடத்தப்படும் முக்கியமான திட்டமாகும்.
- இதில் மாதம் ரூ.2,000 வீதம் நான்கு தவணைகளில் ஆண்டுக்கு மொத்தம் ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது.
- இதுவரை பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
- பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்காக விவசாயிகள் இப்போது காத்திருக்கிறார்கள்.
- பிஎம் கிசான் தவணையை பெற e-KYC செய்து முடிப்பது அவசியமாகும்.
