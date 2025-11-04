English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 21வது தவணை: 35 லட்சம் பெயர்களை லிஸ்டிலிருந்து தூக்கிய அரசு.... உங்கள் பெயர் உள்ளதா?

PM Kisan 21வது தவணை: 35 லட்சம் பெயர்களை லிஸ்டிலிருந்து தூக்கிய அரசு.... உங்கள் பெயர் உள்ளதா?

PM Kisan Latest News: 4 மாதங்களில், பிஎம் கிசான் திட்டத்திலிருந்து 35,44,213 விவசாயிகளின் பெயர்களை மத்திய அரசு நீக்கியுள்ளது. இதற்கான காரணம் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 4, 2025, 11:39 AM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்.
  • பட்டியலிலிருந்து நீகப்பபட போலி பயனாளிகளின் பெயர்கள்.
  • பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை இப்படி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

PM Kisan 21வது தவணை: 35 லட்சம் பெயர்களை லிஸ்டிலிருந்து தூக்கிய அரசு.... உங்கள் பெயர் உள்ளதா?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி  திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. அடுத்த தவணை பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்டத்திற்கு முன்பு, அதாவது நவம்பர் 6 ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி கிடைக்கிறது. இது தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று தவணைகளாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், மோசடி அல்லது தகுதியற்ற பயனாளிகளை அரசாங்கம் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்தியுள்ளது.

கடுமையான ஆய்வு மற்றும் மீட்புக்கான ஏற்பாடுகள்

போலி பயனாளிகளை அடையாளம் காண பிஎம் கிசான் தரவுத்தளத்தை அரசாங்கம் முழுமையாக ஆய்வு செய்யத் தொடங்கியுள்ளது. பல மாவட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் அல்லது வருமான வரி செலுத்துவோர் இந்தத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட வழக்குகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. இந்த நபர்களிடமிருந்து பணத்தை மீட்டெடுக்கும் செயல்முறையை மத்திய அரசு தொடங்கியுள்ளது. பல நபர்களுக்கு அரசு மீட்பு அறிவிப்புகளை அனுப்பியுள்ளது. விவசாயத்தை நம்பி வாழ்வாதாரம் கொண்ட விவசாயிகள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்தாதவர்கள் மட்டுமே இப்போது தகுதியுடையவர்களாகக் கருதப்படுவார்கள் என்று விவசாய அமைச்சகம் கூறியுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தின் பலனை பெற யாருக்கெல்லாம் தகுதி கிடையாது?

- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் விதிகளின்படி, அனைத்து நிறுவன நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் உறுப்பினர் அமைச்சர், எம்பி, எம்எல்ஏ, மேயர், மாவட்ட கவுன்சில் தலைவர் அல்லது அரசு ஊழியர்களுக்கு இதற்கு தகுதி கிடையாது.

- மேலும், ரூ.10,000 க்கும் அதிகமான ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள், வரி செலுத்துவோர் மற்றும் மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள், வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் CAக்கள் போன்ற நிபுணர்களும் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளனர். 

- ஒரு குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் சலுகைகளைப் பெற்றிருந்தால், மீதமுள்ள தொகை இப்போது திரும்பப் பெறப்படுகிறது. 

- பல வழக்குகளில், இறந்த விவசாயிகளின் பெயர்களில் தவணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அவை விசாரிக்கப்பட்டு, அந்தந்த மாவட்டங்களுக்கு அவற்றை மீட்டெடுக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பட்டியலிலிருந்து நீகப்பபட போலி பயனாளிகளின் பெயர்கள்

இதற்கிடையில் நாட்டில் 10 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகளைக் கொண்ட பிரதமர் கிசான் திட்டத்தில், பயனாளிகளின் பெயர்கள் பெரிய அளவில் நீக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்கனவே 35 லட்சம் நபர்கள் நீக்கப்பட்ட நிலையில், பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 10 கோடிக்கும் குறைவாகக் குறைந்துள்ளது. பெயர்களை நீக்கும் பணி தொடர்வதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

2024-25 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் முதல் மார்ச் வரை, பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பணம் பெறும் விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை 10,06,85,615 ஆகவும், 2025-26 ஆம் ஆண்டில் ஏப்ரல் முதல் ஜூலை வரை பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 9,71,41,402 ஆகவும் இருந்ததாக கூறப்படுகின்றது. அதாவது, 4 மாதங்களில், பிஎம் கிசான் திட்டத்திலிருந்து 35,44,213 விவசாயிகளின் பெயர்களை மத்திய அரசு நீக்கியுள்ளது. ஜூலை மாதத்திற்குப் பிறகு இன்னும் எத்தனை பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன என்பது இன்னும் கூறப்படவில்லை. இருப்பினும், 3 மாதங்கள் ஏற்கனவே கடந்துவிட்டதால். மேலும் 25 லட்சம் விவசாயிகளின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கலாம். 

இந்த திட்டத்தின் தகுதி அளவுகோல்களை பூர்த்தி செய்யாதாவர்கள் தவணை தொகையை பெறுவதை தடுக்கவும், தேவையில் உள்ள தகுதிவாய்ந்த விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் இந்த நடவடிக்கை முக்கியமாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

PM Kisan Beneficiary Status:

பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை இப்படி தெரிந்துகொள்ளலாம்:

- https://pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ PM கிசான் போர்ட்டலுக்கு செல்லவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில், ‘FARMERS CORNER’ என்பதன் கீழ், ‘Beneficiary List’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தை உள்ளிடவும்.

- கிராமத்தில் உள்ள பயனாளிகளின் பட்டியலைப் பார்க்க ‘Get Report’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

நீங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயியாக இருந்தால் நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது?

CSC மையங்கள் அல்லது ஆன்லைனில் பதிவுசெய்த விவசாயிகள் இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி தங்கள் ஒப்புதல் நிலையை தெரிந்துகொள்ளலாம்:

- பிஎம் கிசானின் அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள FARMERS CORNER பிரிவில் ‘சுயமாகப் பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயி/CSC விவசாயிகளின் நிலை’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் நிலையைச் சரிபார்க்க உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு கேப்ட்சாவை நிரப்பவும்.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்டத்திற்கு முன்பு, அதாவது நவம்பர் 6 ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  எனினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதுவும் இன்னும் வரவில்லை.

பிஎம் கிசான் 21வது தவணை சுருக்கமாக....

-  பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள்.

- போலியான பயனாளிகளின் பெயர்களை நீக்கும் பணிகளில் மத்திய அரசு மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.

- தகுதியுள்ள விவசாயிகள் தங்கள் தவணை நிலையை தெரிந்துகொள்ள அதிகாரப்பூர்வ போர்டலை அணுகலாம்.

