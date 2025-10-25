PM Kisan 21வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க e-KYC செய்வது அவசியம்: இப்படி எளிதாக செய்து முடிக்கலாம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு பெண்கள், குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்கள், விவசாயிகள் என பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. விவசாயிகளுக்கான திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் மிகவும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இதன் கீழ் நாட்டில் உள்ள ஏராளமான மக்களுக்கு நிதி உதவி கிடைக்கின்றது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 விவசாயிகளின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. ரூ.2,000 என்ற 3 சம தவணைகளில் இந்த தொகை விவசாயிகளின் கணக்கிற்கு நேரடியாக DBT மூலம் மாற்றப்படுகின்றது. இது விவசாயிகளின் பல வித நிதி தேவைகளில் உதவியாக இருக்கின்றது.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 20வது தவணை ஆகஸ்ட் மாதம் 2 ஆம் தேதி வெளியானது. தற்போது அடுத்த தவணைக்காக பயனாளி விவசாயிகள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். முன்னதாக, 21வது தவணை தீபாவளி பரிசாக, தீபாவளிக்கு முன்னரே வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், அப்படி நடக்கவில்லை. எனினும், நவம்பர் மாத முதல் வாரத்தில் இந்த தொகை அளிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது.
வட இந்தியாவில் தற்போது சத் பூஜை கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது. இதற்கு பிறகு அரசு பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை வெளியிட வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது. எனினும். சரியான வெளியீட்டு தேதி குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ உறுதிப்படுத்தல் வரவில்லை. இதற்கான செயல்முறை இறுதி கட்டத்தில் இருப்பதாகவும், விவசாயிகள் விரைவில் அடுத்த தவணையான ரூ.2,000 -ஐ தங்கள் கணக்கில் பெறுவார்கள் என்றும் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
PM Kisan Yojana என்றால் என்ன?
தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ₹6,000 நிதி உதவி வழங்குவதற்காக பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் 2019 இல் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் தொகை ரூ.2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளாக விநியோகிக்கப்படுகிறது. இது நேரடி நன்மை பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடியாக டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.
இந்த முயற்சி விவசாயிகளின் நிதிச் சுமைகளைக் குறைப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் அவர்களின் விவசாய மற்றும் வீட்டுச் செலவுகளைச் சமாளிக்க அவர்களுக்குத் தொடர்ச்சியான ஆதரவு கிடைப்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
e-KYC-ஐ முடிப்பது ஏன் முக்கியம்?
வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும் மோசடியைத் தடுப்பதற்கும், அனைத்து பிஎம் கிசான் பயனாளிகளுக்கும் ஆதார் அடிப்படையிலான e KYC -ஐ அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. e-KYC-ஐ முடித்து தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளை ஆதாருடன் இணைத்தவர்களுக்கு மட்டுமே அடுத்த தவணை கிடைக்கும். உங்கள் e-KYC நிலுவையில் இருந்தால், உங்கள் பெயர் பயனாளி பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படலாம். இது உங்கள் அடுத்த ரூ.2,000 கட்டணத்தை தாமதப்படுத்தலாம் அல்லது முடக்கலாம். ஆகையால், எந்த விதமான சிக்கலும் வராமல் தடுக்க, விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC செயல்முறையை விரைவில் முடிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
e-KYC-ஐ ஆன்லைனில் புதுப்பிப்பது எப்படி?
- இதற்கு முதலில் உங்கள் தொலைபேசி அல்லது கணினியில் pmkisan.gov.in க்குச் செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில், ‘e-KYC’ விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் பிற தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் OTP பெறுவீர்கள்.
- உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க OTP ஐ உள்ளிடவும்.
- சரிபார்க்கப்பட்டதும், உங்கள் e-KYC செயல்முறை நிறைவடையும்.
இந்த பணியை ஆஃப்லைனில் செய்ய விரும்பும் விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்திற்கு (CSC) சென்று இதை செய்து முடிக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை கிடைக்க 3 பணிகளை செய்ய வேண்டியது அவசியம்
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: 3 நிபந்தனைகள் முக்கியம், மீறினால் பெயர் நீக்கம்.... மத்திய அரசு எச்சரிக்கை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ