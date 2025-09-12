English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி பரிசு: வழக்கத்தை விட விரைவாக வருகிறதா பிஎம் கிசான் 21வது தவணை?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் பயனாளி விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உள்ளது. தீபாவளிக்கு முன் அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைக்கக்கூடும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 12, 2025, 01:14 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா நாட்டின் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்காகத் தொடங்கப்பட்டது.
  • இதன் கீழ், ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ரூ.6,000 உதவி நேரடியாக அனுப்பப்படுகிறது.
  • இந்தத் தொகை மூன்று சம தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்க முடியாதா? காத்திருக்கும் பெண்கள்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்க முடியாதா? காத்திருக்கும் பெண்கள்
‘மதராஸி’ படத்திற்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ரிவ்யூ!
camera icon7
rajinikanth
‘மதராஸி’ படத்திற்கு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கொடுத்த ரிவ்யூ!
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?
camera icon11
Eps Pension
EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்கள் அதிகபட்ச மாத ஓய்வூதியத்தை பெறுவது எப்படி?
குரு வக்ர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், நல்ல நாட்கள் ஆரம்பம்
விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி பரிசு: வழக்கத்தை விட விரைவாக வருகிறதா பிஎம் கிசான் 21வது தவணை?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் முதுகெலும்புகளாக உள்ள விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா மிகவும் பிரபலமான மற்றும் முக்கியமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இதன் கீழ், நாட்டின் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் இதுவரை 20 தவணைகளில் நிதி உதவி பெற்றுள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

இப்போது விவசாயிகள் அடுத்த தவணையான 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். பிம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் மூலம் அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயிகளுக்கு ரூ.6,000 நிதி உதவியை வழங்குகிறது. இது நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2000 -க்கான மூன்று சம தவணைகளில் வழங்கப்படுகிறது. அதாவது, ஒவ்வொரு தவணையிலும் விவசாயிகளின் கணக்கில் ரூ.2,000 டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

விவசாயிகள் இப்போது அடுத்த தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வரும் இந்தத் தவணைக்கான நேரம் நவம்பரில் நிறைவடைய உள்ளது. எனினும், இந்த முறை தீபாவளிக்கு முன்னரே அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய பரிசை வழங்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணை தீபாவளியை ஒட்டி வெளியிடப்படலாம் என்று கூறப்படுகின்றது. இருப்பினும், இது தொடர்பாக இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்படவில்லை.

பிஎம் கிசான் திட்டம்: இதனால் எத்தனை விவசாயிகள் பயனடைவார்கள்?

கடந்த 20வது தவணையில், 9.70 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் இந்தத் திட்டத்தின் பயனைப் பெற்றனர். இப்போது 21வது தவணையில் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நரேந்திர மோடி அரசு விவசாயிகளின் நலனுக்காக தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

பிஎம் கிசான் 20வது தவணை எப்போது கிடைத்தது?

பிஎம் கிசான் 20வது தவணை இன்று ஆகஸ்ட் 2, 2025, அன்று விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டது. கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் 20வது தவணைக்கான பரிசைப் பெற்றார்கள்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனா சுருக்கமாக.....

- பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா நாட்டின் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்காகத் தொடங்கப்பட்டது. 

- இதன் கீழ், ஒவ்வொரு ஆண்டும் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ரூ.6,000 உதவி நேரடியாக அனுப்பப்படுகிறது. 

- இந்தத் தொகை மூன்று சம தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது.

- இது விவசாயம் மற்றும் வீட்டுச் செலவுகளில் விவசாயிகளுக்கு பெரும் நிவாரணம் அளிக்கிறது.

குறிப்பு: பிஎம் கிசான் யோஜனா தொடர்பான அனைத்து தகவல்களுக்கும் புதுப்பிப்புகளுக்கும், பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளம் அல்லது சமூக ஊடக கணக்குகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டும் என அரசாங்கம் தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | Physical Gold vs Gold ETFs: எது லாபகரமானது? எதில் ரிஸ்க் அதிகம்? முழு ஒப்பீடு இதோ

மேலும் படிக்க | பெட்ரோல் பங்க் தொடங்க லைசென்ஸ் வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
PM KisanFarmersPM Kisan Samman Nidhi YojanaPM ModiPersonal Finance

Trending News