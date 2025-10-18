English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Business
  PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட் இதோ

PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட் இதோ

PM Kisan Latest News: விவசாயிகள் விரைவில் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் பணத்தைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது குறித்த சமீபத்திய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 11:04 AM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்.
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • இவற்றை விவசாயிகள் செய்ய வேண்டும்.

PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட் இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு கிடைத்துள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் நல்ல செய்தியைப் பெற உள்ளனர். பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் 21வது தவணைக்கான காத்திருப்பு முடிவுக்கு வர உள்ளது. மத்திய அரசு விரைவில் விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு ரூ.2,000 ஐ மாற்றக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்

இந்த முறை, இந்தத் தவணை ஏற்கனவே சில விவசாயிகளின் கணக்குகளை அடைந்துள்ளது. எனினும், இன்னும் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் இதற்காக காத்திருக்கின்றனர். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளி விவசாயிகள் அனைவரும் ரூ.2,000 என்ற மூன்று தவணைகளாக ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 பெறுகிறார்கள்.

இந்த முறை, இந்த திட்டத்தின் கீழ் மூன்று மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு அரசாங்கம் ஏற்கனவே 21வது தவணையை அனுப்பியுள்ளது. செப்டம்பர் 26, 2025 அன்று, சமீபத்திய வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட இமாச்சலப் பிரதேசம், பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரகாண்ட் விவசாயிகளுக்காக குறிப்பாக 21வது தவணையை அரசாங்கம் வெளியிட்டது.

பிஎம் கிசான்: இவற்றை விவசாயிகள் செய்ய வேண்டும்

பிற மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளும் விரைவில் தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளில் பணத்தைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விவசாயிகள் தங்கள் PM கிசான் கணக்கு மற்றும் வங்கிக் கணக்குத் தகவல்களைப் புதுப்பித்த நிலையில் வைத்திருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள், இதனால் சரியான நேரத்தில் பணம் கணக்கில் வருவதை உறுதிபடுத்திக்கொள்ளலாம். இந்தத் திட்டம் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளின் விவசாயச் செலவுகளைக் குறைத்து, அவர்களின் வருமானத்தை மேம்படுத்த உதவும். இந்தத் திட்டத்திலிருந்து பயனடைய, விவசாயிகள் குறைந்தது 18 வயது நிரம்பியவராக இருப்பதுடன், சான்றளிக்கப்பட்ட நில உரிமைத் தகவலை வழங்கவும் வேண்டும்.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

தீபாவளிக்கு முன் விவசாயிகள் தங்கள் கணக்குகளில் பணம் பெறக்கூடும் என்று முன்னர் கூறப்பட்டது. இருப்பினும், PM கிசானின் 21வது தவணை வெளியிடப்படுவதற்கு சிறிது நேரம் ஆகலாம் என்று இப்போது கூறப்படுகின்றது. பிஎம் கிசானின் 21வது தவணை நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வெளியிடப்படலாம் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பிஎம் கிசான் திட்டம் சுருக்கமாக.....

- மத்திய அரசு, விவசாயிகளுக்காக நடத்தும் நலத்திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக முக்கியமானது.

- இதில் 3 தவணைகளில் மொத்தம் ரூ.6,000 வழங்கப்படுகிறது.

- இது விவசாயிகளுக்கு நிதி பாதுகாப்பை அளிக்கின்றது.

- இதுவரை 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

- 21வது தவணை இன்னும் சில வாரங்களில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

