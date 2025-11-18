PM Kisan 21வது தவணை நாளை வருகிறது: டைம் இதுதான்... அமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். 21வது தவணை நவம்பர் 19, அதாவது நாளை வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிஎம் கிசான் 21வது தவணை வெளியிடப்படுவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க புதுப்பிப்பை வழங்கியுள்ளார்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
முன்னதாக, பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணை நவம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிடப்படும் என்று வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நல அமைச்சகம் அறிவித்தது. மத்திய அரசு மீண்டும் ரூ.2,000 ஐ தகுதியான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி நவம்பர் 19 அன்று பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணையை வெளியிடுவார்.
PM Kisan 21st Installmemnt: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எத்தனை மணிக்கு கணக்குகளில் வரும்?
பிரதமர் மோடி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணையை நவம்பர் 19, 2025 புதன்கிழமை மதியம் 1:30 மணிக்கு வெளியிடுவார் என வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹானின் கூறியுள்ளார். பேரிடர் பாதித்த மாநிலங்களான இமாச்சலப் பிரதேசம், பீகார், உத்தரகண்ட் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு ஏற்கனவே நிதி மாற்றப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் மோடி நாளை பிற மாநில விவசாயிகளுக்கு இந்த தவணையை அளித்து விவசாயிகளுடன் உரையாற்றுவார்.
'பிஎம்-கிசான் உத்சவ் தினத்தை' குறிக்கும் வகையில், நவம்பர் 19 ஆம் தேதி கோயம்புத்தூரில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, பிரதமர் கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனாவின் 21வது தவணையாக, நாடு முழுவதும் உள்ள 9 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு DBT மூலம் ₹18,000 கோடியை மாற்றுவார்.
PM Kisan e-KYC: பிஎம் கிசான் e-KYC நிறைவு செய்வது எப்படி?
பயனாளிகளின் அடையாளத்தை நிறூபிக்கவும், அவர்களின் e-KYC-ஐ நிறைவு செய்வதற்கும் பிஎம் கிசான் திட்டத்திப்ன் முக்கிய தூணாக ஆதார் உள்ளது. விவசாயிகள் இப்போது பின்வரும் விருப்பங்களில் ஒன்றைப் பயன்படுத்தி தங்கள் e-KYC-ஐ செய்து முடிக்கலாம்:
- OTP- அடிப்படையிலான e-KYC
- பயோமெட்ரிக் அடிப்படையிலான e-KYC
- முக அங்கீகார அடிப்படையிலான e-KYC
விவசாயிகளை மையமாகக் கொண்ட டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு, இந்தத் திட்டத்தின் நன்மைகள் நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளையும் எந்த இடைத்தரகர்களின் ஈடுபாடும் இல்லாமல் சென்றடைவதை உறுதி செய்துள்ளது.
PM Kisan Beneficiary Status
பயனாளியின் நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது?
- இதற்கு முதலில் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ தளத்திற்கு செல்லவும்.
- பயனாளி நிலை பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
- "பயனாளி நிலை" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- அதன் பின்னர் உங்கள் ஆதார் எண் அல்லது கணக்கு எண்ணை உள்ளிடவும்.
- "தரவைப் பெறு" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பயனாளியின் நிலையைப் பார்க்கவும்.
- கட்டண நிலையைப் பார்க்கவும்.
