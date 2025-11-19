English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 21வது தவணை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி: உங்கள் கணக்கில் ரூ.2,000 வந்துவிட்டதா?

PM Kisan 21வது தவணை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி: உங்கள் கணக்கில் ரூ.2,000 வந்துவிட்டதா?

PM Kisan Latest News: பிரதமர் மோடி சுமார் 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு இன்று கோயம்புத்தூரிலிருந்து பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை வெளியிட்டார்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 19, 2025, 03:32 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்.
  • பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
  • பயனாளிகளின் பட்டியலில் தங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை மிக எளிய வழியில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

PM Kisan 21வது தவணை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி: உங்கள் கணக்கில் ரூ.2,000 வந்துவிட்டதா?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதமர் மோடி சுமார் 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு இன்று கோயம்புத்தூரிலிருந்து பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை வெளியிட்டார். பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் மோடி தமிழ்நாட்டிலிருந்து 21வது தவணையாக ₹2,000 தொகையை வெளியிட்டார்.

e-KYC, ஆதார் இணைப்பு அல்லது நில சரிபார்ப்பு முழுமையடையாத விவசாயிகள் தங்கள் தவணையைப் பெறுவதில் தாமதத்தை சந்திக்க நேரிடும். உங்கள் நிலையை உடனடியாகச் சரிபார்க்கவும்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனாவின் பயனாளிகளான மில்லியன் கணக்கான விவசாயிகளுக்கு இன்று மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த நாளாக அமைந்தது. நீண்ட காத்திருப்புக்குப் பிறகு, பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணை இறுதியாக அவர்களின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியே இந்த பரிசை நாட்டின் விவசாயிகளுக்கு வழங்கியுள்ளார். ஆம், இந்தத் தவணை சற்று முன்பு, வெளியிடப்பட்டது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தத் தவணையை தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் இருந்து வெளியிட்டார். நேரடி பணப் பரிமாற்றத்தின் கீழ் சுமார் 9 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ₹2,000 தொகை நேரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

இந்தத் தொகை விவசாயிகளின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்களுக்கு SMS செய்திகள் மூலமாகவும் உறுதிப்படுத்தப்படும். இருப்பினும், e-KYC முழுமையடையாத, ஆதார் இணைக்கப்படாத அல்லது நிலப் பதிவு சரிபார்ப்பு நிலுவையில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு தவணை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படலாம். எனவே, அவர்கள் உடனடியாக இவற்றை முடிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan: தமிழகம் வருகிறார் பிரதமர் மோடி... விவசாயிகளுக்கு இன்று வருகிறது ரூ.2 ஆயிரம்!

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத்தொகை : தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது?

