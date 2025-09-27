PM Kisan 21வது தவணை விவசாயிகளுக்கு திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன்பே வெளியிடப்பட்டது: காரணம் என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிம் கிசான் திட்டத்தின் பயனாளியா நீங்கள்? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 26) பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணையை வெளியிட்டது. வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு உடனடி நிதி உதவி வழங்குவதற்காக பஞ்சாப், ஹரியானா மற்றும் இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இந்தத் தவணை முன்கூட்டியே வழங்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் இந்த முக்கியமான தவணையை வெளியிட்டார்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
வேளாண் அமைச்சகத்தின்படி, 2.7 மில்லியனுக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ₹540 கோடிக்கும் அதிகமான தொகை நேரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொகை நேரடி நன்மை பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் அனுப்பப்பட்டது. இதன் பயனால் சுமார் 2.7 லட்சம் பெண் விவசாயிகளும் பயனடைந்துள்ளனர்.
PM Kisan 21th Installment:
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன்பே வெளியிடப்பட்டது
வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகளால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு நிதி நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் பிஎம் கிசான் 21வது தவணை திட்டமிட்ட நேரத்திற்கு முன்பே வெளியிடப்பட்டது. வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், இந்தத் தவணை பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கும் என்று கூறினார். ஒவ்வொரு விவசாயியின் கணக்கிற்கும் ₹2,000 தொகை மாற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
இமாச்சலப் பிரதேசம், பஞ்சாப் மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களில் சமீபத்தில் ஏற்பட்ட பேரழிவு வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவுகள் விவசாயிகளுக்கு பெரும் இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. விவசாயிகளின் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்கவும், அவர்கள் மீண்டும் விவசாயம் செய்ய ஊக்குவிப்பதற்காகவும் இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் விவசாயிகளுடன் அரசாங்கம் உறுதியாக நிற்கிறது என்பதை இதுகாட்டுகிறது.
PM Kisan: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா என்றால் என்ன?
சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதற்காக பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா 2019 இல் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் ஆண்டுதோறும் ₹6,000 பெறுகிறார்கள். இந்தத் தொகை நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கிற்கு மூன்று சம தவணைகளில் (தலா ₹2,000) DBT மூலம் மாற்றப்படுகின்றது.
பிஎம் கிசான்: திட்டத்திற்கான தகுதி விதிகள் என்ன?
- இந்தத் திட்டம் சாகுபடி நிலம் வைத்திருக்கும் அனைத்து இந்திய விவசாயிகளுக்கும் பயனளிக்கிறது.
- இந்தப் பலனைப் பெற, விவசாயிகள் தங்கள் ஆதார் எண்ணை தங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்க வேண்டும்.
- eKYC-ஐ நிறைவு செய்வதும் அவசியம்.
- ஒரு விவசாயி வருமான வரி செலுத்துபவராகவோ, ஓய்வூதியதாரராகவோ அல்லது அரசு/பொதுத்துறை வேலை செய்பவராகவோ இருந்தால், அவர்களால் இந்தத் திட்டத்தின் பலனைப் பெற முடியாது.
- இது உதவி தேவைப்படும் விவசாயிகளை மட்டுமே சென்றடைவதை உறுதி செய்கிறது.
- பயிர் இழப்புகளிலிருந்து மீண்டு அடுத்த விதைப்பு பருவத்திற்குத் தயாராகும் விவசாயிகளுக்கு இந்த விரைவான நிதி உதவி சிறந்த ஊக்கத்தை அளிக்கும்.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: ரூ.2,000 கிடைக்க இவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம்
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணைக்கு முன் வந்த முக்கிய செய்தி: இவர்களது தவணை ரத்து
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ