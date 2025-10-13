பி.எம். கிசான் 21வது தவணை: தீபாவளிக்கு முன் விவசாயிகளின் கணக்கில் வரும் ரூ.2,000?

PM Kisan 21st Installment : நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள், பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) 21வது தவணைக்காக (PM Kisan 21st Installment) ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்தத் தவணைத் தொகை தீபாவளிப் பண்டிகைக்கு முன்னதாகக் கிடைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள் உள்ளனர். கடந்த ஆண்டு இந்த நிதி அக்டோபர் முதல் வாரத்தில் அனுப்பப்பட்டது. ஆனால், இந்த முறை இதுவரை சில மாநில விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே தவணைத் தொகை கிடைத்துள்ளது. மீதமுள்ள மாநில விவசாயிகளுக்கு ரூ. 2,000 எப்போது கிடைக்கும் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
சில மாநில விவசாயிகளுக்கு முன்கூட்டியே நிதி விடுவிப்பு
சமீபத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பெருக்கினால் பலத்த சேதமடைந்த பஞ்சாப், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் உத்தரகாண்ட் ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 27 லட்சம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 2,000 தொகை ஏற்கனவே விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசு வெள்ள நிவாரண உதவியாக இந்தத் தவணையை முன்கூட்டியே அனுப்பியுள்ளது. இதனால், மற்ற மாநில விவசாயிகளும் தீபாவளிக்கு முன்னதாக தங்கள் கணக்கில் 21வது தவணைத் தொகை வந்து சேரும் என்று மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
21வது தவணை எப்போது வரலாம்?
2023 ஆம் ஆண்டில், அரசு நவம்பர் 15 அன்று தவணைத் தொகையை வெளியிட்டது. 2024 ஆம் ஆண்டில், 18வது தவணை அக்டோபர் 5 அன்று அனுப்பப்பட்டது. இந்த வரிசையில், இந்த முறை அக்டோபர் 20, 2025-க்குள் 21வது தவணையை அரசு வெளியிடலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வத் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், பல ஊடகச் செய்திகளின்படி, தீபாவளிக்கு முன்னதாகவே விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 2,000 தவணைப் பணம் வந்து சேர அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.
இந்த விவசாயிகளுக்கு அடுத்த தவணைப் பணம் கிடைக்காது
நீங்கள் இந்தத் திட்டத்தின் பயனாளியாக இருந்தாலும், பின்வரும் காரணங்களால் உங்கள் தவணைத் தொகை தடைபடுவதற்கு வாய்ப்புள்ளது:
e-KYC செய்யாதவர்கள்: நீங்கள் இதுவரை e-KYC செய்யவில்லை என்றால், உங்கள் தவணைத் தொகை நிச்சயம் நிறுத்தப்படும். e-KYC இல்லாமல் எந்தப் பணமும் செலுத்தப்படாது என்று அரசு தெளிவாகக் கூறியுள்ளது.
வங்கி விவரங்களில் உள்ள பிழைகள்: வங்கிக் கணக்கு ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாமல் இருப்பது, IFSC குறியீடு தவறாக இருப்பது அல்லது கணக்கு மூடப்பட்டுவிட்டது போன்ற காரணங்களாலும் பணம் பரிமாற்றம் செய்யப்படாமல் போகலாம்.
தவறான தகவல்கள்: விண்ணப்பத்தின்போது தவறான தகவல் அல்லது ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்த விவசாயிகளின் தவணையும் நிறுத்தப்படும்.
பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயரைச் சரிபார்ப்பது எப்படி?
உங்கள் பெயர் இன்னும் பயனாளிகளின் பட்டியலில் (Beneficiary List) இருக்கிறதா என்பதை வீட்டிலிருந்தபடியே எளிதாகச் சரிபார்க்கலாம்:
- முதலில், pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்குச் செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள ‘Kisan Corner’ பிரிவுக்குச் செல்லவும்.
- இப்போது ‘Beneficiary List’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- அதன்பின், உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், வட்டாரம் (Block) மற்றும் கிராமத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- இறுதியாக ‘Get Report’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் விவரங்கள் சரியாக இருந்து, பெயர் பட்டியலில் இருந்தால், தவணைத் தொகை விரைவில் உங்கள் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
விவசாயிகளுக்கான முக்கியமான வேண்டுகோள்:
21வது தவணைக்கான அதிகாரப்பூர்வத் தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படாத நிலையில், தீபாவளிக்கு முன் பணம் வந்து சேர வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு முன்னதாக, இதுவரை e-KYC செய்யாத விவசாயிகள் அதை உடனடியாக முடிக்க வேண்டும். மேலும், உங்களின் வங்கிக் கணக்கு மற்றும் ஆதார் எண் விவரங்களை ஒருமுறை சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இதன்மூலம், எந்தத் தாமதமும் இல்லாமல் உங்கள் தவணைப் பணம் நேரடியாகக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
மேலும் படிக்க | PM கிசான் 21வது தவணை தொகை : தீபாவளிக்கு முன் மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் தொகை : தமிழ்நாடு விவசாயிகளுக்கு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | தீபாவளி பரிசாக பிஎம் கிசான் 21வது தவணை: ஆனால், இவர்களுக்கு கிடைக்காது... காரணம் என்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ