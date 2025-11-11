PM Kisan 21வது தவணை: அரசு அதிரடி முடிவு, 35 லட்சம் விவசாயிகள் நீக்கம்.... உங்கள் பெயர் உள்ளதா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan Latest News: விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு முக்கிய ஆலோசனையை வழங்கியுள்ளது. தங்கள் பயனாளி நிலையை உடனடியாகச் சரிபார்க்குமாறு மத்திய அரசு விவசாயிகளை வலியுறுத்தியுள்ளது. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 11, 2025, 11:08 AM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனா.
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • விவசாயிகள் என்ன செய்ய வேண்டும்?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயியா நீங்கள்? அப்படியென்றால் உங்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. பிரதமர் கிசான் திட்டம் தொடர்பாக நாடு முழுவதும் பரவி வரும் வதந்திகள் மற்றும் தவறான தகவல்களுக்கு மத்தியில், மத்திய அரசு ஒரு பெரிய நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. சமூக ஊடகங்கள் மற்றும் பிற தளங்களில் பரவும் தவறான செய்திகளால் குழப்பமடைந்த விவசாயிகளுக்கு தெளிவுபடுத்த, அரசாங்கம் அதன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில் ஒரு புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம், மத்திய அரசு தவறான கருத்துகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் சலுகைகள் இப்போது கடுமையான விதிகளின் கீழ் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

விதிகளை மீறிய விவசாயிகள்

நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றத் தவறிவிட்டதாககும், சலுகைகளைப் பெற தவறான தகவல்களை வழங்கியுள்ளதாகவும் அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. இந்த வழக்குகள் மீதான விசாரணையை முடித்துள்ள அரசாங்கம், பல தகுதியற்ற பயனாளிகளை அடையாளம் கண்டுள்ளது. பிப்ரவரி 1, 2019 க்குப் பிறகு நிலம் வாங்கியவர்கள் அல்லது மரபுரிமையாகப் பெற்றவர்கள், கணவன், மனைவி அல்லது மைனர் குழந்தைகள் போன்ற ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இந்தத் திட்டத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட குடும்பங்கள் இதில் அடங்கும். இது விதிகளை மீறுவதாகும் என்றும், அத்தகைய நபர்கள் திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இந்த விவசாயிகளுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும்

விவசாயிகளின் பெயர்களை பட்டியலிலிருந்து நீக்குவது தற்காலிகமானது என்றும், இது நிரந்தரமானதல்ல என்றும் அரசாங்கம் கூறியுள்ளது. இந்த விவசாயிகளுக்கு இப்போது ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் நடத்தப்படும். சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு அவர்கள் தகுதியானவர்களாகக் கண்டறியப்பட்டால், அவர்களின் பெயர்கள் பயனாளிகள் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும். இருப்பினும், தகுதியற்றவர்களாகக் கண்டறியப்படும் விவசாயிகளுக்கு இரண்டாவது வாய்ப்பு கிடைக்காது.

PM Kisan Beneficiary Status

விவசாயிகளுக்கு அரசாங்கம் முக்கியமான ஆலோசனையை வழங்கியுள்ளது. தங்கள் பயனாளி நிலையை உடனடியாகச் சரிபார்க்குமாறு மத்திய அரசு விவசாயிகளை வலியுறுத்தியுள்ளது. பட்டியலில் அவர்களின் பெயர் இருக்கிறதா அல்லது நீக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள, விவசாயிகள் பின்வரும் வழிமுறையை பின்பற்றலாம்:

- முதலில் பிஎம் கிசான் போர்ட்டலான https://pmkisan.gov.in -க்கு செல்ல வேண்டும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள, ‘FARMERS CORNER’ -இன் கீழ், ‘Beneficiary List’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தை உள்ளிடவும்.

- கிராமத்தில் உள்ள பயனாளிகளின் பட்டியலைப் பார்க்க ‘Get Report’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

விவசாயிகள் இந்தத் தகவலை மொபைல் செயலி அல்லது "கிசான் மித்ரா சாட்பாட்" மூலமாகவும் அணுகலாம்.

35 லட்சம் விவசாயிகளின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன

சமீபத்தில் அரசாங்கம் 3,544,213 விவசாயிகளின் பெயர்களை பயனாளிகள் பட்டியலிலிருந்து நீக்கியது. இவர்களில் தெலுங்கானா, ஆந்திரா, உத்தரபிரதேசம் மற்றும் பீகார் போன்ற மாநிலங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளும் அடங்குவர். இப்போது, ​​இந்த விவசாயிகள் தங்கள் தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டும். அவர்கள் மீண்டும் விண்ணப்பித்து தேவையான ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கலாம். இந்த செயல்முறையை ஆன்லைனில் அல்லது அருகிலுள்ள மீசேவா மையங்களில் செய்து முடிக்கலாம். எதிர்காலத்தில் சுமார் 5 மில்லியன் விவசாயிகள் தகுதி நீக்கம் செய்யப்படலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

தற்போது, ​​மத்திய அரசு பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் 21வது தவணைக்கான தேதியை இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. நவம்பர் 14 அன்று பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு இது குறித்து ஒரு முடிவு எடுக்கப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. 

விவசாயிகள் என்ன செய்ய வேண்டும்

விவசாயிகள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு அரசாங்கம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 21வது தவணை விடுவிக்கப்படும் வரை, விவசாயிகள் தங்கள் கணக்குகளையும் நிலையையும் தொடர்ந்து சரிபார்த்து, பட்டியலில் இருந்து தற்செயலாக தங்கள் பெயர்கள் நீக்கப்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஒரு விவசாயியின் பெயர் நீக்கப்பட்டால், அவர் உடனடியாக மீண்டும் விண்ணப்பித்து தனது தகுதியை நிரூபிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான், ரேஷன் கார்டு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேண்டுமா? அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு இன்று ரூ.2,000 கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

PM KisanFarmersPM Kisan Samman Nidhi YojanaPM ModiPersonal Finance

