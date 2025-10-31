PM Kisan 21வது தவணையை பெற இந்த இரண்டும் அவசியம்: மத்திய அரசின் முக்கிய எச்சரிக்கை

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பல்வேறு பிரிவுகளை சேர்ந்த மக்களுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றது. விவசாயிகள், பெண்கள், குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்கள் என அனைவரும் இதன் மூலம் பயனடைகிறார்கள். இவற்றில் பிஎம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளுக்கான ஒரு முக்கிய திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிஎம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும், அவர்களின் பொருளாதார நிலைமையை வலுப்படுத்தவும் மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இதன் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகையை அரசாங்கம் விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு, நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ2,000 என மூன்று தவணைகளாக அனுப்புகிறது.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு இதுவரை 20 தவணைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இது நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நேரடியாக பயனளிக்கிறது. இப்போது, அனைத்து விவசாயிகளும் 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
ஆனால் அதற்கு முன், அரசாங்கம் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது. விவசாயிகள் சில தேவையான பணிகளை செய்து முடிக்கவில்லை என்றால், அவர்களின் 21வது தவணைத் தொகை நிறுத்தி வைக்கப்படலாம்.
விவசாயிகள் இந்த இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும்:
பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணையை பெற, விவசாயிகள் சில தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் புதுப்பிப்புகளை நிரப்ப வேண்டும். விவசாயிகள் இவற்றைப் புறக்கணித்தால், அவர்களின் அடுத்த தவணை தாமதமாகும் என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
e-KYC: இதை செய்வது கட்டாயம்
பல விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC செயல்முறையை முடிக்கத் தவறிவிடுகிறார்கள். இது திட்டத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாகும். e-KYC நிலுவையில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணை அவர்களின் கணக்குகளில் கிடைக்காது. எனவே, விவசாயிகள் தங்கள் e-KYCயை விரைவில் புதுப்பிக்க வேண்டும். CSC மையம் அல்லது பிஎம் கிசான் வலைத்தளத்திற்கு சென்று இதைச் செய்யலாம்.
Land Verification: நில சரிபார்ப்பு
பல மாநிலங்களில், விவசாயிகளின் நில ஆவணங்கள் புதுப்பிக்கப்படவில்லை அல்லது சரிபார்ப்பு முழுமையடையவில்லை. நில சரிபார்ப்பு முழுமையடையவில்லை என்றால், திட்டத்திலிருந்து நன்மைகள் நிறுத்தப்படலாம். விவசாயிகள் தங்கள் வருவாய்த் துறை அல்லது கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலகத்துடன் தொடர்புகொண்டு இந்த செயல்முறையை முடிக்க வேண்டும்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 21வது தவணை பீகார் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, அதாவது நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வரக்கூடும் என்று நம்பப்படுகின்றது. நாடு முழுவதும் 10 கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் இதன் மூலம் பயனடைவார்கள். எனினும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அரசாங்கத்திடமிருந்து இன்னும் எதுவும் வரவில்லை.
PM Kisan: எந்த விவசாயிகளுக்கு தவணைகள் தாமதமாகலாம்?
- e-KYC முழுமையடையாதவர்கள்
- நில சரிபார்ப்பு நிலுவையில் உள்ளவர்கள்
- வங்கி கணக்கு விவரங்கள் அல்லது IFSC குறியீடு தவறாக உள்ளவர்கள்
- பெயர் மற்றும் ஆதார் எண் பொருந்தாத விவசாயிகள்
இந்த பிழைகள் உங்கள் தவணையை தாமதப்படுத்தக்கூடும். எனவே, விவசாயிகள் விரைவாக இந்த அனைத்து ஆவணங்களையும் வங்கித் தகவல்களையும் சரிசெய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை: சுருக்கமாக....
- பிஎம் கிசான் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு அரசாங்கத்தால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
- விவசாயிகள் தங்கள் விவசாயச் செலவுகளைச் சமாளிக்கவும் விவசாய உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும் இந்த தொகை உதவும்.
- இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் இதுவரை 11 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளனர்.
- மேலும் இந்த முயற்சியை மேலும் வலுப்படுத்த மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது.
