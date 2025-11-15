PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறது: விவசாயிகளுக்கு கிடைத்த மகிழ்ச்சியான செய்தி!!

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசின் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயனாளி விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 20 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. தற்போது 21வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில், 21வது தவணை தொடர்பான முக்கிய செய்தி வெளிவந்துள்ளது.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிரதமர் நரேந்திர மோடி நவம்பர் 19 ஆம் தேதி புதன்கிழமை பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 21வது தவணையை வெளியிடுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், பயனாளி விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு நேரடி வங்கி பரிமாற்றம் மூலம் ரூ.2,000 அனுப்பப்படுகின்றது. வெள்ளிக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அரசாங்க அறிக்கையில், நாடு முழுவதும் 11 கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயக் குடும்பங்கள் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் மூலம் ₹3.70 லட்சம் கோடி உதவியைப் பெற்றுள்ளன என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
டிஜிட்டல் ஃபின்டெக் தொழில்நுட்பம், பிஎம் கிசான் போன்ற முக்கிய திட்டங்களை வேகத்துடனும் வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் செயல்படுத்துவதை சாத்தியமாக்கியுள்ளதாக அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இந்தத் திட்டம் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதால், நன்மைகள் சரியான நபர்களை நேரடியாகச் சென்றடைகின்றன. மேலும், வங்கிக் கணக்குகளின் e-KYC, மொபைல் செயலிகள் மற்றும் கிசான்-இ-மித்ரா தளம் ஆகியவை இந்தத் திட்டத்தின் பலன்களை விவசாயிகள் பெறுவதை உறுதி செய்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. சமூக நலத் திட்டங்களின் பலன்களை விவசாயிகள் சரியான நேரத்தில் பெறுவதை உறுதி செய்வதற்காக, அரசாங்கம் ஒரு கிசான் பதிவேட்டையும் தொடங்கியுள்ளது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. மத்திய அரசின் இந்த திட்டம் பிப்ரவரி 24, 2019 அன்று தொடங்கப்பட்டது. திட்டத்தின் முக்கியத்துவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, பிஎம் கிசான் போர்டல் மற்றும் CPGRAMS (மையப்படுத்தப்பட்ட பொது குறை தீர்க்கும் மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு) ஆகியவற்றில் புகார்களைப் பதிவு செய்வதற்கும் தீர்ப்பதற்கும் ஒரு வசதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகள் தங்கள் பிரச்சினைகளை நேரடியாக போர்ட்டலில் பதிவு செய்து விரைவான தகவல் மற்றும் தீர்வுகளைப் பெறலாம்.
விவசாயிகளின் புகார்களை விரைவாக தீர்க்க கிசான்-இ-மித்ரா சாட்பாட் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொழில்நுட்ப மற்றும் மொழி தடைகளை குறைக்கிறது. இதில் விவசாயிகள் தங்கள் சொந்த மொழியில் கேள்விகளைக் கேட்கலாம். இந்த சாட்பாட் இந்தி, ஆங்கிலம், தமிழ், பெங்காலி, ஒடியா, மலையாளம், குஜராத்தி, பஞ்சாபி, தெலுங்கு, மராத்தி மற்றும் கன்னடம் உள்ளிட்ட 11 முக்கிய மொழிகளில் கிடைக்கிறது. இது விவசாயிகள் தகவல்களைப் புரிந்துகொள்வதையும் அவர்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதையும் எளிதாக்குகிறது.
PM Kisan: விவசாயிகள் மீது ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கம்
சர்வதேச உணவு மற்றும் கொள்கை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 2019 ஆம் ஆண்டில் விவசாயிகளின் வாழ்க்கையில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தாக்கத்தை ஆய்வு செய்தது. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விநியோகிக்கப்படும் நிதி கிராமப்புற பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவித்தது, விவசாயிகளுக்கான கடன் தடைகளைத் தணிக்க உதவியது மற்றும் விவசாய உள்ளீடுகளில் முதலீட்டை அதிகரித்துள்ளது என்பதை ஆய்வு தெளிவாகக் காட்டுகிறது என்று அறிக்கை கூறுகிறது.
21வது தவணையை தவறாமல் பெற, விவசாயிகள் இந்த பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டும்:
- e-KYC
- வங்கிக் கணக்கை ஆதாருடன் இணைத்தல்.
- சரியான வங்கி விவரங்களை உறுதி செய்தல்.
- நில பதிவுகளில் சரிபார்ப்பு
பிஎம் கிசான் 21வது தவனை சுருக்கமாக...
- பிஎம் கிசான் திட்டம், விவசாயிகளுக்காக 2019 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.
- இந்த திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது.
- இது நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் அளிக்கப்படுகின்றது.
- இதுவரை பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
- பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் 19 ஆம் தேதி வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
