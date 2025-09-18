PM Kisan 21வது தவணை எப்போது வருகிறது? வெளிவந்த முக்கிய தகவல்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இந்தத் தவணை 2025 அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதங்களில் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2,000 விவசாயிகளின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது. இந்த வகையில் இந்த திட்டத்தின் மூலம் அவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 கிடைக்கிறது. இந்த தொகை அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிதி ஆதரவாக இருக்கின்றது. சமீபத்தில், ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி, 20வது தவணை வெளியிடப்பட்டது. இதன் மூலம், சுமார் ₹20,500 கோடி தொகை 9.7 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது.
PM Kisan திட்டத்தின் நோக்கம் என்ன?
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா டிசம்பர் 2019 இல் தொடங்கப்பட்டது. சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதே இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ்:
- தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ரூ.6,000 கிடைக்கிறது.
- இந்தத் தொகை நேரடிப் பலன் பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் மூன்று சம தவணைகளில் (நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000) நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது.
- இதுவரை, கிட்டத்தட்ட 12 கோடி விவசாயிகள் இந்தத் திட்டத்தில் இணைந்துள்ளனர்.
- டிசம்பர் 2019 முதல், ₹3.69 லட்சம் கோடிக்கு மேலான தொகை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணையைப் பெற என்ன செய்ய வேண்டும்?
விவசாயிகள் தங்கள் தவணையை சரியான நேரத்தில் பெற சில முக்கியமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்:
- e-KYC செய்து முடிக்கவும்: விவசாயிகளின் e-KYC முழுமையாக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும்.
- ஆதார் மற்றும் வங்கிக் கணக்கை இணைக்கவும்: பிஎம் கிசான் திட்டதிற்காக பதிவுசெய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் அட்டையை இணைக்க வேண்டும்.
- நிலப் பதிவுகளைப் புதுப்பிக்கவும்: நிலப் பதிவுகள் மற்றும் சரிபார்ப்பை PM Kisan போர்ட்டலில் புதுப்பிக்க வேண்டும்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இந்த தவணையின் வெளியீட்டில் பல காரணங்களால் தாமதம் ஏற்பட்டது. ஆனால், 21வது தவணையில் தாமதம் இருக்காது என கூறப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் 21வது தவணை அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதங்களில் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் இன்னும் வரவில்லை.
PM Kisan நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது?
விவசாயிகள் தங்கள் பிஎம் கிசான் தவணை கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை இந்த வழியில் எளிதாக செக் செய்யலாம்.
- முதலில் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலுக்குச் செல்லவும்.
- சர்ச் செய்யும் இடத்தில், ஆதார் எண், வங்கிக் கணக்கு எண் அல்லது மொபைல் எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- தேவையான தகவலை உள்ளிடவும்.
- திரையில் தோன்றும் கேப்ட்சாவை சரியாக நிரப்பவும்.
- “Get Data” பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
போர்டல் பின்வரும் விவரங்களைக் காண்பிக்கும்:
- உங்கள் பெயர் மற்றும் தந்தையின்/கணவரின் பெயர்
- மாநிலம், மாவட்டம் மற்றும் கிராமத்தின் தகவல்
- கட்டண நிலை மற்றும் தவணை விவரங்கள்
- ஆதார் சரிபார்ப்பு நிலை
ஏதேனும் சிக்கல்கள் அல்லது முரண்பாடுகள் இருந்தால், விவசாயிகள் உடனடியாக உள்ளூர் அதிகாரிகளைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது போர்ட்டலில் வழங்கப்பட்டுள்ள ஹெல்ப்லைன் எண்ணை அழைக்கலாம்.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணைக்கு முன் வந்த முக்கிய செய்தி: இவர்களது தவணை ரத்து
மேலும் படிக்க | விவசாயிகளுக்கு தீபாவளி பரிசு: வழக்கத்தை விட விரைவாக வருகிறதா பிஎம் கிசான் 21வது தவணை?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ