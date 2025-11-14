English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 21வது தவணை: சில விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இந்த முறை ரூ.4,000 கிடைக்கும், காரணம் இதுதான்

PM Kisan 21வது தவணை: சில விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இந்த முறை ரூ.4,000 கிடைக்கும், காரணம் இதுதான்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 21வது தவணையில் சில விவசாயிகளுக்கு ரூ.4,000 கிடைக்கும். இதற்கான காரணத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 14, 2025, 04:09 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா.
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணையுடன், 20வத் உதவணைத் தொகையும் சேர்த்து கிடைக்கும்.

Trending Photos

இயக்குநராக ரூ.50 கோடி சம்பளம் வாங்கிய லோகேஷ்! ஹீரோவாக எத்தனை கோடி வாங்குகிறார்?
camera icon7
Lokesh Kanagaraj
இயக்குநராக ரூ.50 கோடி சம்பளம் வாங்கிய லோகேஷ்! ஹீரோவாக எத்தனை கோடி வாங்குகிறார்?
புதன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகள் மீது பண மழை, நல்ல காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Budan Peyarchi
புதன் பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகள் மீது பண மழை, நல்ல காலம் ஆரம்பம்
&quot;நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி&quot;.. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்
camera icon7
Kajal Aggarwal
"நிலவை சிவப்பாக்கும் தஞ்சாவூர் காரி".. பூஜா ஹெக்டேவை மிஞ்சிய காஜல் அகர்வால்! லேட்டஸ்ட் கிளிக்ஸ்
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 27 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 27 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு நல்ல நாள்?
PM Kisan 21வது தவணை: சில விவசாயிகளுக்கு மட்டும் இந்த முறை ரூ.4,000 கிடைக்கும், காரணம் இதுதான்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு விரைவில் பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் 21வது தவணையை வெளியிடக்கூடும். பிப்ரவரி மற்றும் ஆகஸ்ட் 2025 இல் இந்த ஆண்டுக்கான இரண்டு தவணைகள் ஏற்கனவே பெறப்பட்டுள்ளன. இப்போது, ​​விவசாயிகள் நவம்பர் மாத இறுதியில் அல்லது டிசம்பர் தொடக்கத்தில் மூன்றாவது தவணையாக ரூ.2,000 வந்து சேரும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காக விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு, அரசாங்கம் இதுவரை இரண்டு தவணைகளை வெளியிட்டுள்ளது, முதல் தவணை பிப்ரவரியிலும் இரண்டாவது தவணை ஆகஸ்டிலும் வெளியிடப்பட்டன. பிஎம் கிசான் 21வது தவணை தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன்னர் அல்லது பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தல்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்படும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். ஆனால் இரண்டும் நடக்கவில்லை. 

பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாய குடும்பங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 மொத்த உதவி ரூ.2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளில் வழங்கப்படுகிறது. தவணைத் தொகை DBT மூலம் நேரடியாக வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, 19வது தவணை பிப்ரவரி 2025 இல் வெளியிடப்பட்டது, 20வது தவணை ஆகஸ்ட் 2, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

21வது தவணை நவம்பர் மாத இறுதியில் அல்லது டிசம்பர் தொடக்கத்தில் வெளியிடப்படலாம் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், இன்னும் மத்திய அரசு பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் 21வது தவணைக்கான வெளியீட்டு தேதி பற்றி அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.

திட்ட விதிகளை பின்பற்றாத விவசாயிகள்

20வது தவணைக்கு முன்பு, லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் தவணையை பெற தகுதி பெற்றிருந்தார்கள். எனினும், பலர் இந்த திட்டத்தின் விதிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை முறையாகப் பின்பற்றவில்லை என்பது கண்டறியப்பட்டது. திட்டத்தின் அனைத்து விதிகளுக்கும் இணங்குமாறு விவசாயிகளிடன் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டது. தேவையான அனைத்து பணிகளும் நிறைவடைந்தால்தான் தவணை தொகை கிடைக்கும் என்ற எச்சரிகையும் விடுக்கப்பட்டது.

தவணை தொகையை பெற தேவையான அனைத்து பணிகளையும் செய்து முடிக்காததால், ​​லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் 20வது தவணை கிடைக்கவில்லை. அவர்களின் பெயர்களும் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டன. சுமார் 35 லட்சம் விவசாயிகள் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருப்பதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

4,000 ரூபாய் கிடைக்கும்

எனினும், தேவையான ஆவணங்களை வழங்கி, நிலுவையில் உள்ள பணிகளிய நிறைவு செய்தால், பிஎம் கிசான் 21வது தவணையுடன், 20வத் உதவணைத் தொகையும் சேர்த்து கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, அவர்களுக்கு 21வது  தவணையில் போது ரூ.2,000 + ரூ.2,000 = ரூ.4,000 கிடைக்கும்.

விவசாயிகள் இந்த பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டும்:

- e-KYC -ஐ நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

- வங்கிக் கணக்குடன் ஆதாரை இணைக்க வேண்டும்

- வங்கி கணக்கு விவரங்களான பெயர், கணக்கு எண் மற்றும் IFSC குறியீடு ஆகியவை சரியாக இருக்க வேண்டும்.

- நிலப் பதிவுகளை வெரிஃபை செய்ய வேண்டும்.

விவசாயிகள், பிஎம் கிசான் பயனாளி பட்டியலில் தங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதைப் pmkisan.gov.in -க்கு சென்று செக் செய்யலாம். பெயர்கள் நீக்கப்பட்ட ஆனால் திட்டத்தின் நன்மைகளை பெற தகுதியுள்ள விவசாயிகள் மீண்டும் விண்ணப்பித்து தேவையான ஆவணங்களைப் பதிவேற்றலாம். அனைத்து பணிகளையும் சரியாக செய்து முடித்தால் 21வது தவணையுடன் 20வது தவணையும் சேர்த்து அளிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பிஎம் கிசான் 21வது தவனை சுருக்கமாக...

- பிஎம் கிசான் திட்டம், விவசாயிகளுக்கான ஒரு முக்கியமான திட்டமாகும். 

- இதில் மாதம் ரூ.2,000 வீதம் நான்கு தவணைகளில் ஆண்டுக்கு மொத்தம் ரூ.6,000 அளிக்கப்படுகின்றது.

- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

- பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள்.

- 21வது தவணையில் சில விவசாயிகளுக்கு ரூ.4,000 கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்தால் மட்டுமே ரூ.2000! - விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanFarmersPM Kisan Samman Nidhi YojanaPM ModiPersonal Finance

Trending News