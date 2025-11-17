பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத்தொகை : தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது?

PM-KISAN 21st Installment: பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத்தொகை தொடர்பான மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சியான செய்தியை மத்திய அரசு அறிவித்துவிட்டது. ஆம், நவம்பர் 19 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு 21வது பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை ரிலீஸ் செய்கிறது. இதற்கான அறிவிப்பை நவம்பர் 14 ஆம் தேதி மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்து இருந்தது. 11 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் நேரடியாக பயனாளியாக இருக்கப்போகிறார்கள்.
இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒரு அதிர்ச்சியான செய்தியும் உள்ளது. யாரெல்லாம் பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்துக்கான கேஓய்சி-ஐ முடிக்கவில்லையோ, அவர்களுக்கு கட்டாயம் இம்முறை ரூ.2000 கிடைக்காது. இதுதொடர்பாக தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் அந்தந்த மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு விரிவான அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்திருந்தனர்.
அதாவது, பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளியாக தொடர வேண்டும் என்றால் விவசாயிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெற வேண்டும், பட்டா பயனாளியின் பெயரில் இருக்க வேண்டும். வங்கி கணக்கு எண்ணுடன் ஆதார் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட விதிமுறைகள் விவசாயிகளுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. கன்னியாகுமரி, கரூர், சேலம், திருச்சி உள்ளிட்ட அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும், சம்பந்தப்பட்ட விவசாயிகள் உடனடியாக கேஒய்சி அப்டேட் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டனர்.
பிஎம் கிசான் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது
இருப்பினும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் கேஓய்சியை முடிக்கவில்லை. அவர்கள் எல்லாம் இம்முறை நிச்சயம் விவசாயிகளாக கருதப்படமாட்டார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. அதனை வைத்து பார்க்கும்போது கேஒய்சி முடிக்காத தமிழ்நாட்டு விவசாயிகள் இம்முறை பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களின் பெயர் இப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கும்.மீண்டும் கேஒய்சி அப்டேட் செய்தால் மட்டுமே ரூ.2000 அவர்களுக்கு கிடைக்கும். எனவே, நவம்பர் 19ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத் தொகை, யாரெல்லாம் கேஒய்சி முடிக்காமல் இருந்தார்களோ, அந்த தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ரூ.2000 கிடைக்காது.
அவ்வாறு யாரேனும் இருப்பின் உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் வேளாண்மைத் துறை அலுவலகத்தை நாடி கேஒய்சி அப்டேட் செய்வது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
பிஎம் கிசான் திட்டம் தொடக்கம்
பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் 2019, பிப்ரவரி 24 அன்று தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டம், தகுதியுள்ள ஒவ்வொரு விவசாயக் குடும்பத்திற்கும் ஆண்டுக்கு ரூ. 6,000/- நிதியுதவியை, நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ. 2,000/- என்ற மூன்று சம தவணைகளில் வழங்குகிறது. இதுவரை 20 தவணைகளில், 11 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு ₹3.70 லட்சம் கோடிக்கு மேல் நேரடியாகப் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் பலன்களில் 25%-க்கும் அதிகமானவை பெண் பயனாளிகளுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் நிதி, கிராமப்புறப் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஒரு ஊக்கியாக (Catalyst) செயல்படுவதுடன், விவசாயிகளின் கடன் நெருக்கடியைத் தணிப்பதாகவும், சாகுபடி முதலீடுகளை அதிகரிப்பதாகவும் ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இடைத்தரகர்கள் நீக்கம்
விவசாயிகளுக்குச் சிரமமின்றிப் பலன்கள் கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, PM-KISAN திட்டம் தொழில்நுட்பத்திலும் செயல்முறையிலும் பெரும் முன்னேற்றங்களைக் கண்டுள்ளது. இது இடைத்தரகர்களின் தலையீட்டை முற்றிலும் நீக்கியுள்ளது. PM-KISAN வலைதளத்தில் நில விவரங்கள், ஆதார் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு மற்றும் e-KYC ஆகியவற்றை முடித்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே திட்டப் பலன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. ஆதார் மூலம் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த e-KYC கட்டாயம். இதனை OTP அடிப்படையிலான e-KYC, பயோமெட்ரிக் அடிப்படையிலான e-KYC, முக அங்கீகாரத்தின் (Face Authentication) அடிப்படையிலான e-KYC என மூன்று வழிகளில் முடிக்கலாம்.
PM-KISAN மொபைல் செயலி: தொழில்நுட்பத்தை விவசாயிகளின் வீட்டு வாசலுக்கே கொண்டு செல்லும் நோக்கில் PM-KISAN மொபைல் செயலியும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் செயலி மூலம், ஒரு விவசாயி தன் சொந்த e-KYC-ஐ மட்டுமல்லாமல், மற்ற சக விவசாயிகளின் e-KYC-ஐயும் முக அங்கீகார வசதி மூலம், தன் அறையில் இருந்தபடியே எளிதாக முடிக்க முடியும்.
'கிசான்-இமித்ரா' சாட்போட்:
குறைகளை நிவர்த்தி செய்வதற்காக, PM-KISAN வலைதளம் மற்றும் CPGRAMS தளத்தில் புகார் நிவர்த்தி முறை வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், அதை மேலும் எளிமையாக்க 'கிசான்-இமித்ரா' (Kisan-eMitra) என்ற செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) சாட்போட் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கிசான்-இமித்ராவின் சிறப்பம்சங்கள்:
கிசான்-இமித்ரா மொழித் தடைகளைக் கடந்து, இந்தி, ஆங்கிலம், தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் உட்பட 11 முக்கியப் பிராந்திய மொழிகளில் 24 மணி நேரமும் உதவி வழங்குகிறது. பேசும் மொழியைத் தானாகவே கண்டறிந்து பதிலளிக்கும் திறன் கொண்டது. விவசாயி ஒரு பொதுவான கருத்தைக் கூறினாலும், அதிலிருந்து அவரது தேவையைப் புரிந்துகொண்டு துல்லியமான தகவலை வழங்குகிறது.
விவசாயிகள் பதிவேடு (Farmer Registry) தொடக்கம்
சமூக நலப் பலன்களைத் தடையின்றி வழங்குவதற்காக, மத்திய வேளாண்மை அமைச்சகம் ஒரு புதிய முன்முயற்சியைத் தொடங்கியுள்ளது - அதுதான் விவசாயிகள் பதிவேடு (Farmer Registry). பிரதமரின் தொலைநோக்குப் பார்வையால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு, விவசாயிகளுக்கு எந்தச் சிரமமும் இன்றிச் சமூக நலத் திட்டப் பலன்களைப் பெற வழிவகுக்கும்.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை: இந்த விவசாயிகளுக்கு இந்த முறை ரூ.4,000 கிடைக்கும்... அரசு அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : பட்டா பெயர் மாற்றம் செய்தால் மட்டுமே ரூ.2000! - விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ