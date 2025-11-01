PM Kisan 21வது தவணை: இன்று கணக்கில் வருகிறதா ரூ.2,000? முக்கிய அப்டேட் இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகள் நீண்ட காலமாக பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மன் யோஜனா திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். தீபாவளியில் வரும், சத் பூஜையில் வரும் என தொடர்ந்த அவர்களது காத்திருப்பு இன்னும் நீள்கிறது. விவசாயிகளின் காத்திருப்பு எப்போது முடிவடையும்? பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் 21வது தவணை தொகை எப்போது அவர்களின் கணக்குகளுக்கு வரும்?
பிஎம் கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் 2,000 ரூபாய் (21வது தவணை) எப்போது வரும் என்பது குறித்த சமீபத்திய தகவல் என்ன என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா என்பது ஒரு முக்கியமான அரசுத் திட்டமாகும். இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு 6,000 ரூபாய் நிதி உதவியை வழங்குகிறது. இது 2,000 ரூபாய் என்ற மூன்று சம தவணைகளில் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
பிம் கிசான் தவணை இன்று வருகிறதா?
பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணைக்கான காத்திருப்பு இன்று, நவம்பர் 1 ஆம் தேதி முடிவடையும் என பலர் தெரிவித்து வருகின்றனர். பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலின் முதல் கட்டத்திற்கு இன்னும் சில நாட்கள் மட்டுமே உள்ள நிலையில், முதல் கட்டத்திற்கான வாக்குப்பதிவு நவம்பர் 6 ஆம் தேதி திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இன்று நவம்பர் மாதம் தொடங்கும் நிலையில், இன்று தொகை வரக்கூடும் என்ற யோசனை வலுக்கிறது.
இன்று வங்கிகள் திறந்திருக்குமா?
வங்கிகளில்தான் பிஎம் கிசான் தொகை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகின்றது. இன்று சனிக்கிழமை. இன்று வங்கிகள் திறந்திருக்குமா என்ற கேள்வியும் பலருக்கு உள்ளது. இன்று சனிக்கிழமை என்றாலும், நவம்பர் 1 ஆம் தேதி. மாதத்தின் முதல் சனிக்கிழமைகளில் வங்கிகள் எப்போதும் திறந்திருக்கும். அவை இரண்டாவது மற்றும் நான்காவது சனிகிழமைகளில் மட்டுமே மூடப்படும். கர்நாடகா மற்றும் உத்தரகண்ட் ஆகிய இரண்டு மாநிலங்களில் மட்டுமே வங்கிகள் இன்று மூடப்பட்டிருக்கும். இருப்பினும், மற்ற மாநிலங்களில் வங்கிகள் திறந்திருக்கும்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்கான தேதி குறித்து அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிடவில்லை. ஆகையால், இந்தக் கேள்விக்கான பதில் நிச்சயமற்றதாகவே உள்ளது. ஆனால் அரசாங்கம் பெரும்பாலும் முதலில் தவணையை வெளியிட்டு பின்னர் தகவல்களை வழங்குகிறது. பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், இமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் உள்ள விவசாயிகள் 21வது தவணையைப் பெற்றுள்ளனர். தவணையை அனுப்பிய பிறகு அரசாங்கம் இந்தத் தகவலை வழங்கியுள்ளது. ஆகையால், தவணைத் தொகை இன்று வராது என்றும் கூறுவதற்கில்லை.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை
பிகார் தேர்தலுக்கு முன்பு, 2025 நவம்பர் முதல் வாரத்தில் பிகார் கிசான் 21வது தவணை வெளியிடப்படும் என சமீபத்திய செய்திகள் மற்றும் அரசாங்க அறிவிப்புகளில் கூறப்பட்டுள்ளன. இந்த தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. சமீபத்தில், மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் அடுத்த தவணை ரூ.2,000 விரைவில் தகுதியான விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும் என்று அறிவித்தார். பணம் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க, ஆதார் எண், e-KYC மற்றும் பிற தேவையான சரிபார்ப்புகளை விரைவுபடுத்துமாறு அனைத்து மாநில அரசுகளுக்கும் அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.
PM Kisan திட்டத்தின் 21வது தவணையின் நிலையை எவ்வாறு செக் செய்வது?
விவசாயிகள் தங்கள் தவணை நிலையை தெரிந்துகொள்ள கீழே உள்ள செயல்முறையை பின்பற்றலாம்:
- pmkisan.gov.in என்ற போர்டலுக்குச் செல்லவும்.
- ‘பெனிஃபிஷரி ஸ்டேடஸ்’ -ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிடவும்.
- கேப்ட்சாவை உள்ளிடவும்.
- தவணை நிலை பற்றிய தகவல் இப்போது கிடைக்கும்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
பிஎம் கிசான் -இன் நன்மைகளைப் பெற, தகுதி அளவுகோல்களைப் பூர்த்தி செய்யும் புதிய விவசாயிகள் இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி பதிவு செய்யலாம்:
- பிஎன் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ போர்டலான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- ‘ஃபார்மர் கார்னரில்’, ‘நியூ ஃபார்மர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- செல்லுபடியாகும் ஆதார் எண்ணை உள்ளிடவும்; அமைப்பு அதை UIDAI உடன் சரிபார்க்கும்.
- தனிப்பட்ட விவரங்கள், வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள், நில விவரங்கள் மற்றும் தொடர்புத் தகவலைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- விண்ணப்பம் சரிபார்ப்பு மற்றும் ஒப்புதலுக்காக மாநில அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்படும்.
மேலும், விவசாயிகள் பொது சேவை மையம் (CSC) அல்லது அதிகாரப்பூர்வ PM கிசான் மொபைல் செயலி மூலமாகவும் பதிவு செய்யலாம்.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணையை பெற இந்த இரண்டும் அவசியம்: மத்திய அரசின் முக்கிய எச்சரிக்கை
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா? இப்படி செக் செய்யலாம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ