PM Kisan 21வது தவணை பெற இது கட்டாயம், தவறினால் ரூ.2,000 கிடைக்காது: போர்டலில் முக்கிய அறிவிப்பு

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்காக செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் மிக பிரபலமான மற்றும் முக்கியமான திட்டமாக உள்ளது. இது வரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் தற்போது 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகள் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ரூ.2,000 பெறுகிறார்கள். இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஆண்டுக்கு மொத்தம் ரூ.6,000 வழங்கப்படுகின்றது. இந்த பணம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல்-ஜூலை, ஆகஸ்ட்-நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர்-மார்ச் என மூன்று தவணைகளில் வழங்கப்படுகிறது. இந்த நிதி நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
இந்தத் திட்டம் 2019 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அப்போதைய நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயலால் அறிவிக்கப்பட்டது. பின்னர் பிரதமர் நரேந்திர மோடியால் தொடங்கப்பட்டது. பிஎன் கிசான் திட்டம் இப்போது உலகின் மிகப்பெரிய நேரடி நன்மை பரிமாற்றத் திட்டமாக மாறியுள்ளது.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
தற்போது, லட்சக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்தத் திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்தத் தவணை இந்த மாதம் வெளியிடப்பட உள்ளது. அரசாங்கத்திடமிருந்து இன்னும் இதன் வெளியீட்டு தேதி குறித்த எந்த தகவலும் வரவில்லை என்றாலும், கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 21வது தவணையை மோடி அரசு அடுத்த வாரம் வெளியிடக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 2025 பீகார் தேர்தலுக்குப் பிறகு இந்தத் தவணை வெளியிடப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. பீகார் தேர்தல் முடிவுகள் நவம்பர் 14 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்படும். இந்தத் திட்டம் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் அதன் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in இல் கிடைக்கின்றன.
பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் கீழ் தவணைகளை வெளியிடும்போது வழக்கமாக, ஒரு நிகழ்ச்சியை அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியின், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்தத் திட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகளுடன் நேரடியாகத் தொடர்புகொண்டு தவணையை வெளியிடுகிறார். தவணைப் பணம் நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு DBT மூலம் மாற்றப்படுகிறது.
இருப்பினும், இந்தத் திட்டத்தின் அடுத்த தவணைக்குத் தகுதி பெற விவசாயிகள் தங்கள் e-KYC-ஐப் பதிவு செய்து புதுப்பிக்க வேண்டும்.
e-KYC செய்து முடிப்பது அவசியம்
பிஎம் கிசான் தவணைகளைப் பெற, விவசாயிகள் தங்கள் e KYC -ஐ முடிக்க வேண்டும். திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தில், “பிம் கிசான் திட்டத்தின் பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு eKYC கட்டாயமாகும். OTP- அடிப்படையிலான eKYC, PMKISAN போர்ட்டலில் கிடைக்கிறது. அல்லது பயோமெட்ரிக் அடிப்படையிலான eKYC-க்கு அருகிலுள்ள CSC மையங்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்”. என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
PM Kisan Beneficiary Status
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியில்லாத பல விவசாயிகள் பலன்களை பெற்று வருவதாக கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், மத்திய அரசு இந்த விவசாயிகளை கண்டறிந்து அவர்களின் பெயர்கள நீக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. உங்கள் பெயர் பிஎம் கிசான் பட்டியலில் உள்ளதா? உங்களுக்கு பிஎம் கிசான் 21வது தவணை கிடைக்குமா? இதை இப்படி தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை தெரிந்துகொள்ளும் வழிமுறை:
- முதலில் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ போர்டலான https://pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில், 'Farmers Corner' என்பதன் கீழ், 'Beneficiary List’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் கிராமத்தில் உள்ள பயனாளிகளின் பட்டியலைக் காண 'Get Report' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
இந்த வகையில் உங்கள் பெயர் பயனாளி பட்டியலில் உள்ளதா, இல்லையா என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை சுருக்கமாக....
- பிஎம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் மிக முக்கியமான திட்டமாகும்.
- இதன் கீழ் இதுவரை 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.
- 21வது தவணை இந்த மாதம் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கபடுகின்றது.
- e-KYC செய்து முடிக்காத விவசாயிகளுக்கு 21வது தவணைத் தொகை கிடைக்காது.
