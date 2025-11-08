PM Kisan 21வது தவணை: 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு இன்று ரூ.2,000 கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிஎம் கிசான் பயனாளிகளுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள சுமார் 9 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் காத்திருப்பு இன்று முடிவடையக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று 21வது தவணையான ரூ.2,000 ஐ விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. இது குறித்த விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது நாடாளுமன்றத் தொகுதியான வாரணாசியில் இருந்து நான்கு புதிய வந்தே பாரத் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், இன்றே பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத்தொகையும் கிடைக்கக்கூடும் என நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் ஆவலுடன் எதிர்நோக்குகின்றனர்.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
பஞ்சாப், இமாச்சலப் பிரதேசம், உத்தரகண்ட் மற்றும் ஜம்மு-காஷ்மீர் போன்ற சில பேரிடர் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில், பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணை செப்டம்பர்-அக்டோபரில் விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு ஏற்கனவே மாற்றப்பட்டது. இருப்பினும், தமிழ்நாடு, உத்தரபிரதேசம், பீகார் மற்றும் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களில் 90 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகள் அடுத்த தவணையான ரூ.2,000 க்காக இன்னும் காத்திருக்கின்றனர்.
சுமார் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு, ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதியன்று, வாரணாசியில் நடந்த ஒரு நிகழ்வின் போது, பிரதமர் மோடி நாடு முழுவதும் 9.71 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்கு 20வது தவணையை வெளியிட்டார். தற்போது பிரதமர் வாரணாசியில் ஒரு வந்தே பாரத் நிகழ்வில் பங்கேற்கிறார். ஆகையால், அடுத்த தவணையான பிஎம் கிசான் 21வது தவணை இன்று அறிவிக்கப்படலாம் அல்லது அங்கிருந்து வெளியிடப்படலாம் என்று விவசாயிகள் நம்புகின்றனர்.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை குறித்த புதுப்பிப்பு என்ன?
இருப்பினும், புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள் குறித்து நவம்பர் 6 ஆம் தேதி பிரதமர் அலுவலகம் (PMO) வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணை குறித்து எந்த தகவலும் வழங்கப்படவில்லை. அடுத்த தவணைக்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதி குறித்து வேளாண் அமைச்சகமும் இன்னும் எந்த தகவலையும் வழங்கவில்லை. எனவே, தவணை இன்று வெளியிடப்படுமா என்பது குறித்து இன்னும் முறையான உறுதிப்படுத்தல் இல்லை.
பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் உடனடியாக இதை செய்ய வேண்டும்
பிஎம் கிசான் 21வது தவணையில் தாமதங்கள் அல்லது இடையூறுகளைத் தவிர்க்க, விவசாயிகள் சில முக்கியமான பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டும்:
- பிஎம் கிசான் 21வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க விரைவில் e-KYC -ஐ செய்து முடிக்கவும்.
- வங்கிக் கணக்குடன் ஆதாரை இணைக்கவும், இல்லையெனில் தவணை உங்கள் கணக்கில் மாற்றப்படாது.
- வங்கிக் கணக்கு விவரங்களைச் சரிபார்க்கவும் - பெயர், கணக்கு எண் மற்றும் IFSC குறியீடு சரியாக இருக்க வேண்டும்.
- நில ஆவணங்களில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் நிலப் பதிவுகளைப் புதுப்பிக்கவும்.
- பயனாளிகளின் நிலையைச் சரிபார்க்கவும் - பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதைப் பார்க்க பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ போர்டலான pmkisan.gov.in -க்கு சென்று செக் செய்யவும்.
- OTP மற்றும் தவணை தொடர்பான அறிவிப்புகளை சரியான நேரத்தில் பெற உங்கள் மொபைல் எண்ணைப் புதுப்பிக்கவும்.
- விவசாயி பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் உடனடியாக இதை செய்து முடிக்க வேண்டும். இல்லையெனில் 21வது தவணை சிக்கிக்கொள்லலாம்.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை சுருக்கமாக....
- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம், நாடு முழுவதும் உள்ள தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி கிடைக்கிறது.
- இதுவரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் 20 தவனைகள் வழங்கப்பட்டுள்லன.
- விவசாயிகள் இப்போது பிஎம் கிசான் 21வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.
- தகுதியுள்ள விவசாயிகள் தங்கள் தவணை நிலையை தெரிந்துகொள்ள அதிகாரப்பூர்வ போர்டலை அணுகலாம்.
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான், ரேஷன் கார்டு பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு வேண்டுமா? அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை பெற இது கட்டாயம், தவறினால் ரூ.2,000 கிடைக்காது: போர்டலில் முக்கிய அறிவிப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ