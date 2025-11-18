முக்கிய செய்தி: PM Kisan 21வது தவணையை கோவையிலிருந்து பிரதமர் மோடி நாளை வெளியிடுகிறார்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்கு முக்கிய செய்தி!! பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணை நாளை வெளியாகிறது. மத்திய அரசு, பல்வேறு நன்மை பயக்கும் நலத்திட்டங்கள் மூலம் சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவினருக்கு பயனளிக்கும் வகையில் செயலாற்றி வருகின்றது. இந்த திட்டங்கள் மூலம் பல வித மானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. நேரடி நிதி உதவிகளும் அளிக்கப்படுகின்றன. இப்போது, இந்தத் திட்டங்களிலிருந்து நிதி நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல திட்டங்களில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டமும் முக்கியமான ஒரு திட்டமாகும். இதன் மூலம் தகுதியான விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு மூன்று தவணைகளில் ரூ.2,000 வழங்கப்படுகிறது. இந்த வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகள் கணக்கில் ரூ.6,000 டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.
PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
இது வரை இந்த திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காக இப்போது விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிரார்கள். பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை நாளை, அதாவது நவம்பர் 19 ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி வெளியிடுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கோவையிலிருந்து பிரதமர் மோடி 21வது தவணையை வெளியிடுவார்
பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நவம்பர் 19 அன்று தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் இருந்து வெளியிடுவார். நாளை தகுதியான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தலா ₹2,000 மாற்றப்படும்.
பொதுவாக பிஎம் கிசான் தவணைகளின் வெளியீடுகளை ஒட்டி, ஒரு நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் மோடி பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தவணையை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், விவசாயிகளுடன் தொடர்பு கொள்கிறார். இந்த முறை பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் 21வது தவணை வெளியிடப்பட உள்ளது. பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நவம்பர் 19 அன்று தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் இருந்து வெளியிடுவார்.
தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை கூட்டமைப்பு மாநாடு
தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை கூட்டமைப்பு இந்த மாதம் நவம்பர் 19, 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் உள்ள கோடிசியா வளாகத்தில் மூன்று நாள் மாநாட்டை நடத்தும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பார். 21வது தவணையும் அங்கிருந்து வெளியிடப்படும் என வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
How to complete e KYC for PM Kisan
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைத் தொகையை எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் பெற, e-KYC செய்துமுடிப்பது கட்டாயமாகும். இதற்கு முதலில் விவசாயிகள் அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் போர்டல் அல்லது மொபைல் செயலிக்கு செல்ல வேண்டும். இந்த இரண்டு வழிகளிலும் e-KYC செயல்முறையை எளிதாக முடிக்க முடியும்.
- pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும், அல்லது, கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து 'PM Kisan' மொபைல் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில், 'Farmer Corner' என்பதன் கீழ் உள்ள 'e-KYC' விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- அல்லது உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுடன் செயலியில் லாக் இன் செய்து 'Beneficiary Status' பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு 'Search' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்படும்.
- உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க இந்த OTP ஐ உள்ளிடவும்.
- வெற்றிகரமான OTP சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, உங்கள் e-KYC நிலை 24 மணி நேரத்திற்குள் போர்ட்டலில் 'கம்ப்ளீடட்' என புதுப்பிக்கப்படும்.
