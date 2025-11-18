English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • முக்கிய செய்தி: PM Kisan 21வது தவணையை கோவையிலிருந்து பிரதமர் மோடி நாளை வெளியிடுகிறார்

முக்கிய செய்தி: PM Kisan 21வது தவணையை கோவையிலிருந்து பிரதமர் மோடி நாளை வெளியிடுகிறார்

PM Kisan Latest News: நாளை பிரதமர் மோடி கோவையிலிருந்து பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை வெளியிடுகிறார். இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 18, 2025, 11:13 AM IST
  • விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி.
  • பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • கோவையிலிருந்து பிரதமர் மோடி 21வது தவணையை வெளியிடுவார்.

Trending Photos

ஒரு காலத்தில் ரூ.20 சம்பளம்..இப்போ பல கோடிக்கு அதிபதி! யார் தெரியுமா?
camera icon7
Famous Actor
ஒரு காலத்தில் ரூ.20 சம்பளம்..இப்போ பல கோடிக்கு அதிபதி! யார் தெரியுமா?
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது - பணம் கொட்டும்
camera icon7
Mahalakshmi rajyog
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்.. இந்த 3 ராசிகளுக்கும் கஷ்ட காலம் முடியப்போகுது - பணம் கொட்டும்
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், லிஸ்ட் இதோ
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பைனல் லிஸ்ட் வரும் தேதி இதுதான்!
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பைனல் லிஸ்ட் வரும் தேதி இதுதான்!
முக்கிய செய்தி: PM Kisan 21வது தவணையை கோவையிலிருந்து பிரதமர் மோடி நாளை வெளியிடுகிறார்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்கு முக்கிய செய்தி!! பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணை நாளை வெளியாகிறது. மத்திய அரசு, பல்வேறு நன்மை பயக்கும் நலத்திட்டங்கள் மூலம் சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவினருக்கு பயனளிக்கும் வகையில் செயலாற்றி வருகின்றது. இந்த திட்டங்கள் மூலம் பல வித மானியங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. நேரடி நிதி உதவிகளும் அளிக்கப்படுகின்றன. இப்போது, ​​இந்தத் திட்டங்களிலிருந்து நிதி நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படுகிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல திட்டங்களில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டமும் முக்கியமான ஒரு திட்டமாகும். இதன் மூலம் தகுதியான விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு மூன்று தவணைகளில் ரூ.2,000 வழங்கப்படுகிறது. இந்த வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகள் கணக்கில் ரூ.6,000 டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.

PM Kisan 21th Installment: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

இது வரை இந்த  திட்டத்தின் கீழ் மொத்தம் 20 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. திட்டத்தின் 21வது தவணைக்காக இப்போது விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிரார்கள். பிஎம் கிசான் 21வது தவணையை நாளை, அதாவது நவம்பர் 19 ஆம் தேதி பிரதமர் மோடி வெளியிடுவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கோவையிலிருந்து பிரதமர் மோடி 21வது  தவணையை வெளியிடுவார்

பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நவம்பர் 19 அன்று தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் இருந்து வெளியிடுவார். நாளை தகுதியான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தலா ₹2,000 மாற்றப்படும். 

பொதுவாக பிஎம் கிசான் தவணைகளின் வெளியீடுகளை ஒட்டி, ஒரு நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது. இந்த நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் மோடி பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தவணையை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல், விவசாயிகளுடன் தொடர்பு கொள்கிறார். இந்த முறை பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் 21வது தவணை வெளியிடப்பட உள்ளது. பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் 21வது தவணையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி நவம்பர் 19 அன்று தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் இருந்து வெளியிடுவார்.

தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை கூட்டமைப்பு மாநாடு

தென்னிந்திய இயற்கை வேளாண்மை கூட்டமைப்பு இந்த மாதம் நவம்பர் 19, 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் உள்ள கோடிசியா வளாகத்தில் மூன்று நாள் மாநாட்டை நடத்தும். பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பார். 21வது தவணையும் அங்கிருந்து வெளியிடப்படும் என வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

How to complete e KYC for PM Kisan

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைத் தொகையை எந்த வித சிக்கலும் இல்லாமல் பெற, e-KYC செய்துமுடிப்பது கட்டாயமாகும். இதற்கு முதலில் விவசாயிகள் அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் போர்டல் அல்லது மொபைல் செயலிக்கு செல்ல வேண்டும். இந்த இரண்டு வழிகளிலும் e-KYC செயல்முறையை எளிதாக முடிக்க முடியும்.

- pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும், அல்லது, கூகிள் பிளே ஸ்டோரிலிருந்து 'PM Kisan' மொபைல் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில், 'Farmer Corner' என்பதன் கீழ் உள்ள 'e-KYC' விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.

- அல்லது உங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுடன் செயலியில் லாக் இன் செய்து 'Beneficiary Status' பகுதிக்குச் செல்லவும்.

- உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு 'Search' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் ஆதாரில் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு OTP அனுப்பப்படும். 

- உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்க்க இந்த OTP ஐ உள்ளிடவும்.

- வெற்றிகரமான OTP சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, உங்கள் e-KYC நிலை 24 மணி நேரத்திற்குள் போர்ட்டலில் 'கம்ப்ளீடட்' என புதுப்பிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் 21வது தவணைத்தொகை : தமிழ்நாட்டில் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது?

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறது: விவசாயிகளுக்கு கிடைத்த மகிழ்ச்சியான செய்தி!!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanFarmersPM ModiPM Kisan Samman Nidhi YojanaPersonal Finance

Trending News