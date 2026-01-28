English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 22வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க இந்த 4 பணிகளை முடிக்க வேண்டியது அவசியம்

PM Kisan 22வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க இந்த 4 பணிகளை முடிக்க வேண்டியது அவசியம்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? இதை தவறாமல் பெற விவசாயிகள் செய்ய வேண்டிய 4 முக்கிய பணிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 28, 2026, 02:42 PM IST
  • பிஎம் கிசான் தவணையை பெற e KYC செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
  • இது மோசடியைத் தடுத்து, பிஎம் கிசான் நன்மைகள் சரியான பயனாளிகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய உதவுகிறது.
  • விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள CSC மையத்தில் இந்த செயல்முறையை முடிக்கலாம்.

PM Kisan 22வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க இந்த 4 பணிகளை முடிக்க வேண்டியது அவசியம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் முக்கியமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. பயிர்களை வளர்க்கும் போது விவசாயிகள் பல சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர். உதாரணமாக, கனமழை, வறட்சி, ஆலங்கட்டி மழை, புயல் என பல சவால்கள் உள்ளன. நிதி சிக்கல்கள் ஏற்பட்டால், விதைகளை வாங்குவது முதல் அத்தியாவசிய விவசாயப் பொருட்களை வாங்குவது வரை அனைத்திலும் பிரச்சனை ஏற்படும்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்க, இந்திய அரசு பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா என்ற திட்டத்தை நடத்துகிறது. இந்தத் திட்டம் தகுதியான விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. இதன் கீழ் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹6,000 வழங்கப்படுகின்றது. 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் இது அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த திட்டத்தின் கிழ் இதுவரை 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிப்ரவரி மாதம் பிஎம் கிசான் 22வது தவணை அளிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. பிப்ரவரி 1 ம் தேதி 2026-27 நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும். அதன் பிறகு 22வது தவணை விடுவிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை.

22வது தவணை எந்த வித இடையூறும் இல்லாமல் கிடைக்க விவசாயிகள் சில பணிகளை தவறாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும். இந்தப் பணிகளை முடிக்கத் தவறினால் பலன்களை இழக்க நேரிடும். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

PM Kisan e-KYC: e-KYC செய்து முடிப்பது கட்டாயமாகும்

- பிஎம் கிசான் தவணையை பெற e KYC செய்து முடிக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.

- இது மோசடியைத் தடுத்து, பிஎம் கிசான் நன்மைகள் சரியான பயனாளிகளைச் சென்றடைவதை உறுதி செய்ய உதவுகிறது.

- விவசாயிகள் தங்கள் அருகிலுள்ள CSC மையத்தில் இந்த செயல்முறையை முடிக்கலாம்.

- இதை திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ போர்டலான pmkisan.gov.in மூலமாகவும் இதை செய்யலாம்.

PM Kisan Land Verification: நில சரிபார்ப்பு அவசியம்

- பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் உள்ள விவசாயிகள் நில சரிபார்ப்பையும் முடிக்க வேண்டும். 

- இதில் விவசாயிகள் தங்கள் சாகுபடி நிலத்தை சரிபார்ப்பதும் அடங்கும்.

- e-KYC தவிர, தவணை சலுகைகளைப் பெற இதுவும் கட்டாயமாகும்.

PM Kisan DBT: வங்கிக் கணக்கில் DBT ஆக்டிவேட் செய்ய வேண்டும்

- அரசாங்கம் DBT மூலம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தவணை நிதியை அனுப்புகிறது.

- எனவே, ஒரு பயனாளியாக, உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் DBT விருப்பத்தை நீங்கள் இயக்க வேண்டும்.

- விவசாயிகள் தங்கள் வங்கிக்குச் சென்று இந்த பணியை செய்து முடிக்கலாம்.

- இந்தப் பணி முடிக்கப்படாவிட்டால், நீங்கள் தவணை சலுகைகளை இழக்க நேரிடும்.

PM Kisan Farmer ID: விவசாயி ஐடி அவசியமாகும்

- விவசாயி ஐடியை உருவாக்க, விவசாயிகள் தங்கள் மாநில போர்டல் (PM-KISAN அல்லது Agri Stack போன்றவை) மூலம் ஆன்லைனில் பதிவு செய்யலாம். 

- eKYC-க்கு ஆதார் வழங்கி நில சர்வே எண் உள்ளிட்ட பண்ணை விவரங்களை உள்ளிட வேண்டும். 

- அதன் பின்னர், தரவு பயன்பாட்டிற்கான ஒப்புதலை வழங்கி, மின்-கையொப்பமிட்டு, ஒப்புதல்களைக் கண்காணிக்க ஒரு பதிவு ஐடியைப் பெற சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 

- சரிபார்ப்பிற்குப் பிறகு, அரசாங்கத் திட்டங்களிலிருந்து பயனடைய ஐடி உருவாக்கப்படும்.

- விவசாயிகள் CSC மையத்திற்கு சென்றும் விவசாயி ஐடியை உருவாக்கலாம். 

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : வங்கி கணக்குடன் ஆதார் இணைக்கவில்லையா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

மேலும் படிக்க | PM Kisan திட்டம் போல் இனி உரங்கள் வாங்கவும் விவசாயி ஐடி அவசியம்: Farmer ID உருவாக்குவது எப்படி?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

