  • பிஎம் கிசான் : 10 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு - உடனே இதை செய்யவும்

பிஎம் கிசான் : 10 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு - உடனே இதை செய்யவும்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் இதுவரை தனித்துவ அடையாள எண் பெறாத 10 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல் வெளியாகியுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 12, 2026, 08:49 AM IST
  • பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்
  • 10 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு எச்சரிக்கை
  • 22வது தவணைத்தொகை வேண்டுமா? அப்டேட்

பிஎம் கிசான் : 10 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு பறந்த முக்கிய உத்தரவு - உடனே இதை செய்யவும்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 22வது தவணைத் தொகை உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் முக்கிய அறிவுறுத்தல் வெளியாகியுள்ளது. இதுவரை விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், அவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ளாத விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் 22வது தவணைத் தொகை கிடைகாது என்று திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தியுள்ளார். குறிப்பாக, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 10,000 விவசாயிகள் தங்களின் 22-வது தவணைத் தொகையைப் பெறுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள எண் (Farmer ID) பெறாத விவசாயிகளுக்கு இந்த மாதம் இறுதியில் வழங்கப்படவுள்ள ரூ. 2,000 நிதியுதவி கிடைக்காது என மாவட்ட ஆட்சியர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவுறுத்தல்

அந்தவகையில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தினருக்கு  அம்மாவட்ட ஆட்சியர், முக்கிய அறிவுறுத்தலைக் கொடுத்துள்ளார். அதில், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 10 ஆயிரம் விவசாயிகள் பி.எம்.கிஷான் நிதி பெறுவதற்கான தனித்துவ அடையாள எண் பெற வில்லை என கூறியுள்ளார். இந்த விவசாயிகளுக்கு 22வது தவணைத் தொகை கிடைக்காது என அவர் எச்சரித்துள்ளார். மேலும், தனித்துவ அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் விரைவில் பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், இதுதொடர்பாக மாவட்ட வேளாண்துறை அலுவலகத்தை நாடுமாறும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை திட்ட விவரம்

நாடு முழுவதும் சொந்தமாக விவசாய நிலம் வைத்துள்ள சிறு, குறு விவசாயிகளின் நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய ஆண்டுதோறும் ரூ.6 ஆயிரம் நிதியுதவி பிரதம மந்திரியின் கிசான் நிதி உதவி திட்டத்தில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளின் 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 3 சம தவணைகளில் தலா ரூ.2 ஆயிரம் என இந்த நிதி வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படுகிறது. இதில் 22வது தவணைத் தொகை இம்மாதம் இறுதி வாரத்தில் வழங்கப்பட உள்ளது. இதற்கான பயனாளிகளாக உள்ள விவசாயிகளின் விபரங்களை ஆய்வு செய்யும் பணிகள் தற்போது நடந்து வருகின்றன.

விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் கட்டாயம்

முக்கியமாக பயனாளிகளுக்கு விவசாய தனித்துவ அடையாள எண்ணுடன் கூடிய பி.எம்.கிஷான் அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது திட்டப் பயனாளிகளாக உள்ள விவசாயிகள் தங்களது ஆதார் எண் விபரங்களை இணைக்க வேளாண் துறையினர் தொடர்ந்து அறிவுறுத்துகின்றனர். ஆனால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் ள கிஷான் கார்டுகள் வழங்கப்பட்ட10 ஆயிரம் விவசாயிகள் ஆதார் எண்களை இணைக்காமல் உள்ளது தெரியவந்துள்ளது. 

என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை

இதனால், பயனாளிகளின் உண்மை தன்மை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, 10 ஆயிரம் விவசாயிகள் வட்டாரங்களில் உள்ள வேளாண் உதவி இயக்குனர் அலுவலங்களில் தங்களது ஒரிஜினல் நில ஆவணங்கள், சிட்டா, ஆதார், ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசி எண் விபரங்களை வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு கொடுக்கப்படும் விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ அடையாள எண் கிடைக்கும். இந்த எண்ணை கட்டாயம் பெற்றால் மட்டுமே பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் விவசாயிகள் பயனாளிகளாக இருக்க முடியும். போலி விவசாயிகள் மற்றும் பினாமி பெயரில் விவசாயிகளாக இருப்பவர்களை முழுமையாக அடையாள காணவே மத்திய அரசு இந்த நடைமுறையைக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

பிஎம் கிசான் ஸ்டேட்டஸை விவசாயிகள் தெரிந்து கொள்வது எப்படி?

ஏற்கனவே பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருந்தவர்கள் மற்றும் இத்திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்கள் எல்லோரும் தங்களின் விண்ணப்ப நிலையை ஆன்லைனிலேயே செக் செய்து கொள்ள முடியும். அது எப்படி? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

- pmkisan.gov.in என்ற வெப்சைட்டுக்கு செல்லவும்
- அல்லது, பிஎம் கிசான் செயலியிலும் இதை செக் செய்யலாம்.
- வெப்சைட் அல்லது செயலியில்'Know Your Status' ஆப்சனைகிளிக் செய்யவும்.
- அடுத்து, உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிட வேண்டும்.
- ஏதேனும் காரணத்தால் உங்கள் பதிவு எண் உங்களுக்கு நினைவில் இல்லை என்றால், 'Know Your Registration Number' என்பதைக் கிளிக் செய்து உங்கள் பதிவு எண்ணைக் கண்டறியவும்.
- அது தெரிந்ததும், அதை அதற்கான இடத்தில் உள்ளிடவும்.
- பின்னர் திரையில் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட வேண்டும்.
- இதன்பிறகு, 'Get Detail' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்.
- பின்னர் உங்கள் விண்ணப்ப ஸ்டேட்டஸைப் பார்த்து, உங்கள் பெயர் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம்.

