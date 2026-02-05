PM Kisan 22வது தவணை ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் வருகிறதா? முக்கிய அப்டேட் இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் 22வது தவணைக்கான காத்திருப்பு முடிவுக்கு வர உள்ளது. கூடிய விரைவில் விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு தலா ரூ.2,000 நேரடியாக DBT மூலம் மாற்றப்படும். விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் முக்கிய திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டமும் முக்கிய திட்டமாகும்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் முந்தைய 21வது தவணை நவம்பர் 19 அன்று வெளியிடப்பட்டது. 21வது தவணையின் போது, தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் காரணமாக தவணைத் தொகை பல விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு வரவு வைக்கப்படவில்லை. அப்படிப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு இப்போது, 22வது தவணையின் போது தலா ரூ.4,000 கிடைக்கும். பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் 22வது தவணை பற்றிய சில முக்கிய குறிப்புகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கும் விவசாயிகளுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. விவசாய அமைச்சகம் தலா ரூ. 2,000 -ஐ விவசாயிகளின் கணக்குகளில் மாற்ற முழு ஏற்பாடுகளைச் செய்து வருகிறது. ஹோலிக்கு முன் தலா ரூ. 2,000 விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படலாம் என வேளாண் அமைச்சக அதிகாரிகள் கூறியதாக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ஹோலிக்கு முன் வருகிறதா பிஎம் கிசான் 22வது தவணை?
இந்த ஆண்டு ஹோலி மார்ச் 4 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படும். அதாவது பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் 22வது தவணை புதன்கிழமை, மார்ச் 4, 2026 க்கு முன்பு விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படக்கூடும். இருப்பினும், இந்த விஷயத்தில் வேளாண் அமைச்சகத்தால் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா 22வது தவணை: தவணை நிலையை எப்படி செக் செய்வது?
கீழே உள்ள செயல்முறையைப் பின்பற்றி விவசாயிகள் தங்கள் 22வது தவணையின் நிலையை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.
- முதலில் pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ PM கிசான் வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.
- "விவசாயி கார்னர்" என்பதற்குச் செல்லவும்.
- "பயனாளி நிலை" என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ஆதார், மொபைல் எண் அல்லது பதிவு எண்ணை உள்ளிடவும்.
- இங்கே, உங்கள் e-KYC, நில விதைப்பு மற்றும் தவணை நிலையைக் காண்பீர்கள்.
எந்த விவசாயிகளின் 22வது தவணைகள் தாமதமாகலாம்?
e KYC முடித்த விவசாயிகள், ஆதார் (UID அட்டை) உடன் வங்கிக் கணக்குகள் இணைக்கப்பட்டவர்கள், PM Kisan போர்ட்டலில் நிலப் பதிவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள் ஆகியோர் இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் பயனடையத் தகுதியுடையவர்கள்.
PM Kisan யோஜனாவின் கீழ் சலுகைகள் பயனாளிகளை நேரடியாக அவர்களின் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு, எந்த இடைத்தரகர்களும் இல்லாமல் சென்றடைவதை உறுதி செய்வதற்காக eKYC கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் e-KYC ஐ முடிக்காத விவசாயிகள், 22வது தவணையைப் பெற விரைவில் அந்த பணியை செய்துமுடிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால் விவசாயிகளின் தவணை தாமதமாகலாம்.
PM Kisan யோஜனா என்றால் என்ன?
பிஎம் கிசான் என்பது இந்தியா முழுவதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்கும் ஒரு மத்திய அரசின் திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகள் ஆண்டுதோறும் ₹6,000 பெறுகிறார்கள். இது ₹2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளில் செலுத்தப்படுகிறது. இந்தப் பணம் DBT (நேரடி பலன் பரிமாற்றம்) மூலம் விவசாயியின் வங்கிக் கணக்கிற்கு நேரடியாக மாற்றப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை பிப்ரவரி இரண்டாம் வாரத்தில் வருகிறதா? முக்கிய அப்டேட் இதோ
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: இனி e-KYC உடன் விவசாயி ஐடியும் அவசியம், உருவாக்கும் வழிமுறை இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ