PM Kisan 22வது தவணை கிடைக்க இனி e-KYC உடன் விவசாயி ஐடியும் அவசியம்: விதிகளில் மாற்றம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தும் பல திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. புத்தாண்டின் தொடக்கத்தில், பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா தொடர்பான முக்கியமான சில செய்திகள் விவசாயிகளுக்கு வெளியாகியுள்ளன.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
நாட்டில் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் இப்போது பிஎம் கிசான் 22வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் அதற்கு முன், அரசாங்கம் விதிகளில் சில மாற்றங்களைச் செய்துள்ளது. சில முக்கியமான பணிகளை சரியான நேரத்தில் முடிக்காவிட்டால், அடுத்த தவணை ₹2,000 அவர்களின் கணக்குகளை அடைவதற்குள் தாமதமாகலாம். ஆகையால், இந்த முறை விவசாயிகள் அதிக விழிப்புடன் இருப்பது மிகவும் முக்கியம்.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகள் ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதி உதவியைப் பெறுகிறார்கள். இந்தத் தொகை மூன்று தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது. நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ₹2,000 நேரடியாக விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கபடுகின்றது. இதுவரை, விவசாயிகள் 21 தவணைகளின் பலனைப் பெற்றுள்ளனர். இப்போது அனைவரின் கவனமும் 22வது தவணையின் மீதுள்ளது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 இல் வெளியிடப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. இருப்பினும், அரசாங்கம் இன்னும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை அறிவிக்கவில்லை. விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் வலைத்தளத்தை தொடர்ந்து பார்த்து சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளை பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம்.
PM கிசான் திட்டத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம்
இந்த முறை, தனித்துவமான விவசாயி ஐடி தொடர்பாக ஒரு பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. பிஎம் கிசான் தவணையை பெற e-KYC மட்டும் இனி போதாது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. தனித்துவமான விவசாயி ஐடி இல்லாத விவசாயிகளின் அடுத்த தவணை நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். விவசாயி ஐடி விவசாயிகளுக்கான டிஜிட்டல் அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது. நிலத் தகவல், பயிர் தரவு, விவசாயத் தகவல் மற்றும் வருமானப் பதிவுகள் இதன் மூலம் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கும்.
Farmer ID: விவசாயி அடையாள அட்டையின் நோக்கம்
திட்டத்தின் நன்மைகள் சரியான விவசாயிகளை மட்டுமே சென்றடைவதை உறுதி செய்வதும், மோசடியான பெயர்களைத் தடுப்பதும் அரசாங்கத்தின் தெளிவான நோக்கமாகும். இதனால்தான் விவசாயி ஐடி பிஎம் கிசான் திட்டத்துடன் இணைக்கப்படுகிறது. இன்னும் விவசாயி ஐடி-ஐ உருவாக்காத விவசாயிகளின் 22வது தவணை தாமதமாகலாம்.
PM Kisan e-KYC: e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?
- பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம் பலன் பெற e-KYC -ஐ செய்து முடிப்பது கட்டாயமகும்.
- e-KYC -ஐ இன்னும் முடிக்காத விவசாயிகள் தாமதங்களை சந்திக்க நேரிடும்.
- விவசாயிகள் PM Kisan வலைத்தளத்திற்கு சென்று தங்கள் மொபைல் போன்களிலிருந்து OTP வழியாக e-KYC-ஐ முடிக்கலாம்.
- கூடுதலாக, அருகிலுள்ள CSC மையத்திலும் பயோமெட்ரிக் KYC கிடைக்கிறது.
- மொபைல் பயனர்களுக்காக பிஎம் கிசான் செயலியில் முக அங்கீகாரத்தையும் அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
- விவசாயிகள் செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து, லாக் இன் செய்து, முக அங்கீகாரம் மூலம் e-KYC-ஐ செய்து முடிக்கலாம்.
- e KYC-ஐ முடித்த சுமார் 24 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு போர்ட்டலில் நிலை காட்டப்படும்.
இந்த காரணிகள் அடுத்த தவணையையும் தாமதப்படலாம்
பல விவசாயிகளின் தவணைகள் தாமதன் ஆவதற்கு e-KYC மட்டும் காரணமாக இருப்பதில்லை. ஆதார் மற்றும் வங்கிக் கணக்குத் தகவல்களில் உள்ள முரண்பாடுகளும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். பொருந்தாத பெயர், எழுத்துப்பிழைகள், மூடப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள், தவறான IFSC குறியீடுகள் அல்லது புதுப்பிக்கப்படாத வங்கி KYC ஆகியவை பணம் செலுத்துவதில் தோல்விகளை ஏற்படுத்தும்.
கூடுதலாக, நிலப் பதிவுகளில் சிக்கல்கள் இருந்தாலும் தவணைகள் தாமதமாகும். புதுப்பிக்கப்படாத நிலப் பதிவுகள், நிலுவையில் உள்ள பிறழ்வுகள் அல்லது நிலத் தகராறுகள் ஒரு விவசாயியை இந்த அமைப்பில் தகுதியற்றவராக மாற்றும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், விவசாயிகள் உடனடியாக தங்கள் தகவல்களைத் திருத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
பிஎம் கிசான் நிதி தவணை சிக்கிக்கொண்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
ஒரு விவசாயியின் தவணை சிக்கிக்கொண்டாலோ அல்லது நிலையில் முரண்பாடுகள் இருந்தாலோ, அவர்கள் CSC மையம், வங்கி அல்லது வேளாண்மைத் துறையிடம் உதவி பெறலாம். தகவல் விரைவில் புதுப்பிக்கப்பட்டால், அடுத்த தவணை விரைவில் அவர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.
PM Kisan Helpline
விவசாயிகளுக்கு உதவ அரசாங்கம் உதவி எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல்களையும் வழங்கியுள்ளது. பிஎம் கிசான் தொடர்பான ஏதேனும் சிக்கல்கள் இருந்தால், விவசாயிகள் 155261 அல்லது 1800115526 என்ற கட்டணமில்லா எண்களை அழைக்கலாம். அவர்கள் 011 23381092 என்ற எண்ணையும் தொடர்பு கொள்ளலாம். மின்னஞ்சல் மூலம் உதவிக்கு, pmkisan-ict@gov.in என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
₹2,000 பெற இவற்றை விரைவாகச் செய்வது நல்லது
தங்கள் கணக்கில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் 22வது தவணையாக ₹2,000 சரியான நேரத்தில் வந்து சேர, விவசாயிகள் இப்போதே தங்கள் e-KYC-ஐ நிரப்பி, ஒரு விவசாயி ஐடியை உருவாக்கி, உங்கள் வங்கி மற்றும் நிலத் தரவைச் சரிபார்க்க வேண்டும். இந்தப் பணிகள் சரியான நேரத்தில் முடிந்தால், தவணை தாமதங்கள் குறித்து எந்த கவலையும் இருக்காது.
