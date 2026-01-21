English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan திட்டம்: பிறர் நிலத்தில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் நன்மை கிடைக்குமா?

PM Kisan Latest News: சொந்த நிலம் இல்லாமல் மற்றவர்களின் நிலத்தில் பயிரிடும் விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை கிடைக்குமா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 21, 2026, 01:26 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா.
  • யார் இந்த சலுகைகளைப் பெற முடியும்?
  • யார் இந்த சலுகைகளைப் பெற முடியாது?

PM Kisan திட்டம்: பிறர் நிலத்தில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் நன்மை கிடைக்குமா?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா என்பது விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசால் நடத்தப்படும் ஒரு முக்கியமான திட்டமாகும். இதன் கீழ், ஆண்டுதோறும் விவசாயிகளுக்கு ₹6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் திட்டம் விவசாயிகளுக்கு விவசாயச் செலவுகள், விதைகள், உரங்கள் மற்றும் பிற தேவைகளுக்கு உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

இந்திய அரசு பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் மொத்தம் 21 தவணைகளை வெளியிட்டுள்ளது. 21வது தவணை நவம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இப்போது, ​​விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். திட்டத்தின் விதிகள் குறித்து விவசாயிகளிடையே பல கேள்விகளும் குழப்பங்களும் உள்ளன. அவற்றில் ஒரு முக்கியமான கேள்வி: தங்கள் சொந்த நிலத்தில் அல்லாமல் மற்றவர்களின் நிலத்தில் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகளுக்கு பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை கிடைக்குமா?

பல நேரங்களில் போதுமான, சரியான தகவல் இல்லாததால், தகுதியுள்ள விவசாயிகள் பெரும்பாலும் நன்மைகளைப் பெற முடியாமல் போகிறது. மேலும் தகுதியற்ற நபர்களும் இதில் விண்ணப்பிக்கிறார்கள். இதன் விளைவாக தவணைகள் தாமதமாகின்றன. ஆகையால், இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் யார் பயனடையலாம், யாரால் பயனடைய முடியாது, தவணைகள் தாமதமாக வருவதற்கு என்ன காரணம் என்ற விவரங்களை புரிந்து வைத்துக்கொள்வது மிக அவசியமாகும்.

பிஎம் கிசான் தவணை: யார் இந்த சலுகைகளைப் பெற முடியும்?

- மாநில அரசின் நிலப் பதிவேடுகளில் விவசாய நிலம் பதிவு செய்யப்பட்ட விவசாயிகள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற முடியும்.

- பயிர் செய்யக்கூடிய நிலத்தை சொந்தமாக வைத்திருக்கும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள், நிலப் பதிவேடுகள் அல்லது குத்தகையில் பெயர் பதிவு செய்யப்பட்டவர்கள், இந்தத் திட்டத்திற்குத் தகுதியுடையவர்கள்.

- விவசாயிகளின் ஆதார் அட்டை, வங்கிக் கணக்கு மற்றும் நிலப் பதிவுகள் சரியாகவும் புதுப்பிக்கப்பட்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

பிஎம் கிசான் தவணை: யார் இந்த சலுகைகளைப் பெற முடியாது?

- தங்கள் பெயரில் நிலம் பதிவு செய்யப்படாத விவசாயிகள்.

- பங்குதாரர்கள், ஒப்பந்த விவசாயிகள் அல்லது எழுத்துப்பூர்வ குத்தகை இல்லாமல் விவசாயம் செய்யும் விவசாயிகள் இதில் அடங்குவர்.

- வருமான வரி செலுத்துவோர், அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியம் பெறும் உயர் அதிகாரிகள் மற்றும் நிறுவன நில உரிமையாளர்களும் இந்தத் திட்டத்திலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளனர்.

PM Kisan: மற்றவர்களின் நிலத்தில் பயிரிடும் விவசாயிக்கு பிஎம் கிசான் தவணை கிடைக்குமா?

ஒரு விவசாயி மற்றவர்களின் நிலத்தில் பயிரிட்டு, அவரது பெயர் நிலப் பதிவேடுகளில் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றால், அவர் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற முடியாது. இந்தப் பலனைப் பெற, நிலம் உங்கள் பெயரில் இருக்க வேண்டும்.

பிஎம் கிசான் தவணை தாமதமாகாமல் கிடைக்க இவை அவசியம்:

- E-KYC நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
- ஆதார் அட்டை மற்றும் வங்கிக் கணக்கில் பெயர் பொருந்த வேண்டும்.
- ஆதார் அட்டை வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
- நிலப் பதிவுகளில் பிழை இருக்கக்கூடாது.
- தவறான கணக்கு எண் அல்லது IFSC குறியீடு இருந்தால் சிக்கல் ஏற்படும்.
- விவசாயி அடையாள அட்டை அவசியம்
- தகுதி இருந்தபோதிலும் சரியான நேரத்தில் சரிபார்ப்பு செய்யப்படவில்லை என்றால் தவணை தாமதமாகலாம்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanPM Kisan 22nd installmentPM ModiPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmers

