  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 22வது தவணை நாளை வருகிறது: அதற்கு முன்... முக்கிய தகவலை பகிர்ந்த வேளாண் அமைச்சர்

PM Kisan 22வது தவணை நாளை வருகிறது: அதற்கு முன்... முக்கிய தகவலை பகிர்ந்த வேளாண் அமைச்சர்

PM Kisan Latest News: மார்ச் 13 ஆம் தேதி பிஎம் கிசான் 22வது தவணை வெளிவரவுள்ளது. அதற்கு முன்னதாக விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு முக்கிய செய்தியை அளித்துள்ளது. அதை பற்றி காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 12, 2026, 10:00 AM IST
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு வேண்டுகோள்.
  • மத்திய வேளாண் அமைச்சர் பகிர்ந்த முக்கிய தகவல்.

PM Kisan 22வது தவணை நாளை வருகிறது: அதற்கு முன்... முக்கிய தகவலை பகிர்ந்த வேளாண் அமைச்சர்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாளை பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் அடுத்த தவணை வெளியிடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னதாக, விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளது.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

மார்ச் 13 ஆம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ள 22வது தவணை தங்களது கணக்குகளை சரியான நேரத்தில் சென்றடையும் வகையில், அனைத்து பயனாளி விவசாயிகளும் பிரதமர் கிசான் போர்ட்டலில் தங்கள் தகவல்களை சரிபார்த்து, e-KYC -ஐ விரைவில் நிரப்ப வேண்டும் என்று அரசாங்கம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

மார்ச் 13 ஆம் தேதி அரசாங்கம் ₹18,640 கோடி மதிப்பிலான 22வது தவணையை வெளியிடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த திட்டத்தின் கீழ் அசாமின் குவஹாத்தியில் இருந்து 9.32 கோடி பதிவுசெய்யப்பட்ட விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக 22வது தவணைக்கான பணத்தை மாற்றுவார்.

நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள், தங்கள் தகவல்களை விரைவில் புதுப்பிக்குமாறு வேளாண் அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌஹான் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். 'e-KYC அல்லது பிற தகவல்கள் முழுமையடையவில்லை என்றால், தவணையைப் பெறுவதில் ஏதேனும் சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். ஆகையால், அதை உடனடியாக அதை நிரப்பவும்.' என்று அவர் கூறியுள்ளார்.

பிஎம் கிசான் 22வது தவணை: முழுமையான தகவல்கள் எங்கி கிடைக்கும்?

விவசாயிகளின் வசதிக்காக, பிஎம் கிசான் போர்ட்டலில் 'உங்கள் நிலையை அறிந்து கொள்ளுங்கள்' (Know Your Status-KYS) மாட்யூல் கிடைக்கிறது. இதன் மூலம், விவசாயிகள் பல்வேறு முக்கியமான தகவல்களை ஒரே இடத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம். தகவல்களின் விவரம் இதோ:

- கட்டண நிலை
- திட்டத் தகுதி
- நிலம் தொடர்பான தகவல்
- ஆதார் இணைப்பு நிலை
- e-KYC நிலை

PM Kisan e KYC: e-KYC -ஐ மொபைல் செயலி மூலமாகவும் செய்யலாம்

விவசாயிகளுக்காக முக அங்கீகார அடிப்படையிலான மொபைல் செயலியையும் அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது விவசாயிகள் OTP அல்லது பயோமெட்ரிக் சாதனம் இல்லாமல் வீட்டிலிருந்தே e-KYC-ஐ முடிக்க அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, மாநில மற்றும் கிராம அளவிலான நோடல் அதிகாரிகளும் விவசாயிகளுக்கு உதவுகிறார்கள். இதனால் அதிகமான விவசாயிகள் தங்கள் e KYC செயல்முறையை சரியான நேரத்தில் முடிக்க உதவி கிடைக்கிறது.

PM Kisan e-KYC: உங்கள் கணக்கில் பிஎம் கிசான் 22வது தவணை வந்ததா என்பதை எப்படி தெரிந்துகொள்வது?

முதல் முறை

- பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா தவணை வெளியிடப்பட்ட பிறகு, அரசாங்கத்தால் உங்களுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பப்படும். 
- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் தவணை வெளியீடு குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்.
- இதேபோன்ற செய்தி வங்கி தரப்பிலும் கணக்கு வைத்திருப்பவருக்கும் அனுப்பப்படும்.
- அதில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் ₹2,000 வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படும்.

இரண்டாவது முறை

- உங்களுக்கு அரசு அல்லது வங்கி செய்தி கிடைக்கவில்லை என்றால், உங்கள் அருகிலுள்ள ஏடிஎம்மில் உங்கள் இருப்பைச் சரிபார்க்கலாம்.
- 2,000 ரூபாய் தவணை உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதைப் பார்க்க உங்கள் கணக்கு மினி-ஸ்டேட்மெண்டைச் செக் செய்யலாம்.

மூன்றாவது முறை

- உங்கள் வங்கிக்குச் சென்றும் தவணைப் பலன் உங்களுக்குக் கிடைத்ததா என்பதை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
- இதற்கு, உங்கள் பாஸ்புக்கை உங்கள் வங்கிக்கு கொண்டு வர வேண்டும்.
- உங்கள் பாஸ்புக்கை அப்டேட் செய்து தவணைப் பலன் கிடைத்ததா என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் நாட்டில் உள்ள தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த பணம் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மூன்று சம தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தவணையிலும் ரூ.2,000 விவசாயிகளின் வங்கிக்கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறது: மத்திய அரசு கொடுத்த மாஸ் அப்டேட்

மேலும் படிக்க | PM Kisan Update: பிஎம் கிசான் செயலி மூலம் e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmersCentral government schemes

