  • PM Kisan 22வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறது: மத்திய அரசு கொடுத்த மாஸ் அப்டேட்

PM Kisan 22வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறது: மத்திய அரசு கொடுத்த மாஸ் அப்டேட்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் பயனாளிகளுக்கு நல்ல செய்தி. பிஎம் கிசான் 22வது தவணைக்கான தேதியை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில்  காணலாம். 

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 10, 2026, 11:43 AM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா.
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • பிரதம மந்திரி கிசான் 2000 ரூபாய் உங்கள் கணக்கில் வருமா?

PM Kisan 22வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறது: மத்திய அரசு கொடுத்த மாஸ் அப்டேட்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி சம்மான் நிதி (PM-KISAN) திட்டத்தின் 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருந்த நிலையில், இந்த காத்திருப்பு தற்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. மத்திய அரசு 22வது தவணைக்கான தேதியை அறிவித்துள்ளது. மார்ச் 13 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி 9 கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு தலா ₹2,000 -ஐ செலுத்துவார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் பிப்ரவரி முதல் இந்த நற்செய்திக்காகக் காத்திருக்கின்றனர்.

அசாமிலிருந்து வரும் பிஎம் கிசான் தவணை

மார்ச் 13 ஆம் தேதி பிரதமர் அசாமில் இருப்பார். அங்கிருந்து, அவர் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதியை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றுவார். பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதியின் 21வது தவணை கடந்த ஆண்டு நவம்பர் 19 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. அடுத்த தவணை பிப்ரவரியில் வழங்கப்படும் என நம்பப்பட்ட நிலையில், இதில் தொடர்ச்சியாக தாமதம் ஏற்பட்டு வந்தது. ஹோலிக்கு முன் தங்களுக்கு இந்த தவணை கிடைக்கும் என விவசாயிகள் நம்பிய நிலையில், அப்போதும் ஏமாற்றமே கிட்டியது.

இறுதியாக, தற்போது விவசாயிகளுக்கு நல்ல செய்தி கிடைத்துள்ளது. மார்ச் 13 மற்றும் 14 ஆம் தேதிகளில் பிரதமர் மோடி அசாமில் இருப்பார். அசாமில் நடக்கவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் காரணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மார்ச் 13 மற்றும் 14 ஆம் தேதிகளில் அசாம் பயணத்தை மேற்கொள்ளவுள்ளார். மார்ச் 13 ஆம் தேதி, பிரதமர் மோடி கோக்ரஜருக்கு வருகை தருவார். இதைத் தொடர்ந்து, குவஹாத்தியில் பல நிகழ்வுகளில் அவர் கலந்துகொள்கிறார். பிரதமர் மோடி, கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் தவணையை கோக்ரஜரிலிருந்து வெளியிடுவாரா அல்லது குவஹாத்தியிலிருந்து வெளியிடுவாரா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. மறுநாள், மார்ச் 14 ஆம் தேதி, பிரதமர் மோடி சில்சருக்கு செல்வார்.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த தொகை 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மூன்று சம தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தவணையிலும் ரூ.2,000 விவசாயிகளின் வங்கிக்கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.

பிரதம மந்திரி கிசான் 2000 ரூபாய் உங்கள் கணக்கில் வருமா?

- பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 20வது தவணை பரிமாற்றத்தின் போது, ​​பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவில் இருந்து 30 லட்சத்திற்கும் அதிகமான பெயர்கள் நீக்கப்பட்டன. 

- பிஎம் கிசானின் 21வது தவணையின் தொகையும் பல விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படாமல் நிறுத்தப்பட்டது. 

- பிரதமர் கிசானின் 22வது தவணை உங்களுக்குக் கிடைக்குமா என்பது குறித்து ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால், அதை ஆன்லைனில் செக் செய்து கொள்ளலாம்.

பிஎம் கிசான் தவணை நிலையை செக் செய்யும் செயல்முறை:

- முதலில்,  பிரதமர் கிசான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வபோர்ட்டலான https://pmkisan.gov.in/ -க்கு செல்லவும்.

- இங்கே, "Know Your Status " என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- இப்போது, ​​உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிட்டு கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிடவும்.

- அதன் பிறகு உங்கள் மொபைல் போனில் ஒரு OTP -ஐப் பெறுவீர்கள்.

- அதை உள்ளிடவும்.

- அதன் பின்னர் உங்கள் கணக்குத் தகவல் காண்பிக்கப்படும்.

பிரதமர் கிசான் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை எப்படி செக் செய்வது?

பிரதமர் கிசான் சம்மன் நிதி யோஜனா பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா என்பதை செக் செய்ய, பயனாளிகள் முதலில் பிரதமர் கிசான் போர்ட்டலுக்கு செல்ல வேண்டும். இங்கே, பயனாளிகள் பட்டியலில் கிளிக் செய்யவும். இப்போது, ​​உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தின் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். முழு கிராமத்தின் பட்டியல் திறக்கும், அங்கு நீங்கள் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை அடுத்த வாரம் வருகிறதா? லிஸ்டில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | PM Kisan Update: பிஎம் கிசான் செயலி மூலம் e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

