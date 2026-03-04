PM Kisan 22வது தவணை விரைவில் வருகிறது: இந்த 1 தவறால் ரூ.2,000 கிடைக்காமல் போகலாம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பிஎன் கிசான் திட்டம் ஒரு வலுவான நிதி ஆதாரமாக உள்ளது. நீர்ப்பாசனம், விதைகள் மற்றும் பிற செலவுகளின் சுமையைச் சுமக்கும் சிறு விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில், அரசாங்கம் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதியை அளிக்கின்றது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
விவசாயிகள் ஆண்டுக்கு 3 முறை, 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகையை பெறுகிறார்கள். ஒவ்வொரு தவணையிலும் ரூ.2,000 அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த வகையில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 விவசாயிகள் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
இந்திய அரசு பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 22வது தவணையை மார்ச் 2026 இறுதிக்குள் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நவம்பர் 2025 இல் 21வது தவணை வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அடுத்த ரூ.2,000 தவணை நடப்பு நிதியாண்டு முடிவதற்குள் வரவு வைக்கப்படும். எனினும் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் மத்திய அரசு வெளியிடவில்லை.
பிஎம் கிசான் திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் திட்டம் உலகின் மிகப்பெரிய நேரடி நன்மை பரிமாற்ற திட்டங்களில் ஒன்றாகும். இரண்டு ஹெக்டேருக்கும் குறைவான நிலத்தை வைத்திருக்கும் 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான இந்திய விவசாயிகளுக்கு, பிஎம் கிசான் ஒரு அத்தியாவசிய ஆதரவு அமைப்பாக செயல்படுகிறது, விதைப்பு மற்றும் அறுவடை போன்ற முக்கியமான பணப்புழக்க காலங்களை நிர்வகிக்க உதவுகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகள் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 பெறுகிறார்கள். இந்த தொகை தலா ரூ.2,000 வீதம் மூன்று சம தவணைகளில் செலுத்தப்படுகிறது. நேரடிப் பலன் பரிமாற்ற முறை மூலம் பிஎம் கிசான் தவணை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றப்படுகிறது. இதில் எந்த வித இடைத்தரகர்களும் ஈடுபடுத்தப்படுவதில்லை. தாமதங்களும் ஏற்படுவதில்லை. பதிவுசெய்த பிறகு தவணையை பெற எந்த ஆவணங்களும் தேவை இல்லை.
பிஎம் கிசான் பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா?
ஒவ்வொரு தவணையையும் வெளியிடுவதற்கு முன், அரசாங்கம் தகுதியற்ற பயனாளிகளை நீக்கி, பொருந்தாத கணக்குகளைக் குறித்து வைக்கிறது. ஆதார்-சீட் செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு, சரிபார்க்கப்பட்ட நிலப் பதிவுகள் மற்றும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட e-KYC இல்லாமல் பணம் செலுத்தப்படாது. விவசாயி ஐடி மற்றும் e-KYC இணக்கம் இப்போது அவசியம், மேலும் இந்தத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யாமல் இருப்பது பணம் செலுத்துவதில் தாமதம் அல்லது கணக்கு முடக்கப்படுவதற்கும் வழிவகுக்கும்.
கடந்த முறை உங்கள் பெயர் பட்டியலில் இருந்தும், உங்கள் விவரங்கள் மாறியிருந்தால், புதிய வங்கிக் கணக்கு, புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆதார் அல்லது மாற்றப்பட்ட முகவரி ஆகியவை பிஎம் கிசான் பதிவில் புதுப்பிக்கப்படாமல் இருந்தால், ரூ.2,000 கிடைக்காமல் போக வாய்ப்பு உள்ளது.
பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை செக் செய்வது எப்படி?
அதற்கான வழிமுறை இதோ:
- பிஎம் கிசான் போர்டலான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- Farmers Corner -இல் கிளிக் செய்யவும்
- Beneficiary Status -ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்
- உங்கள் ஆதார் எண், பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண் அல்லது வங்கிக் கணக்கு எண்ணை உள்ளிடவும்
- OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்
- உங்கள் முழு கட்டண வரலாறு மற்றும் தற்போதைய நிலை திரையில் தோன்றும்.
- இந்தப் பக்கம் உங்கள் தனிப்பட்ட விவரங்கள், தவணை செலுத்தும் நிலை மற்றும் உங்கள் e-KYC மற்றும் நில விதைப்பின் நிலை ஆகியவற்றைக் காண்பிக்கும்.
- ஏதேனும் ஒரு விவரம் ஃப்ளாக் செய்யப்பட்டிருந்தால் (குறியிடப்பட்டிருந்தால்), அதை அப்போதே சரிசெய்யவும்.
e-KYC செயல்முறை அவசியம்
விவசாயிகளுக்கு தவணை கிடைக்காமல் போவதற்கான மிகப்பெரிய காரணம் இதுதான். உங்கள் பெயர் பயனாளிகள் பட்டியலில் இருந்தாலும், உங்கள் e-KYC நிலுவையில் இருந்தால், pmkisan.gov.in -க்கு சென்று அதை உடனடியாக நிரப்பவும். OTP அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு அல்லது முக அங்கீகாரத்தைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலிருந்தே இந்த செயல்முறையைச் செய்யலாம்.
ஸ்மார்ட்போன் இல்லையா? எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அருகிலுள்ள பொது சேவை மையத்திற்கு சென்று பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தின் மூலம் இதை செய்து முடிக்கலாம். இந்த செயல்முறைக்கு பத்து நிமிடங்களுக்கும் குறைவாகவே ஆகும். ஆனால், இதை செய்யாமல் விட்டால், இந்தச் சுழற்சியில் ரூ.2,000 இழக்க நேரிடும். மேலும் எதிர்கால தவணைகளில் இருந்தும் பெயர் முற்றிலும் நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
பிஎம் கிசான் தவணைகள் முடக்கப்பட முக்கிய காரணங்கள்
- இதில் மிகவும் பொதுவான பிரச்சினை ஆதார் பொருத்தமின்மை, அதாவது உங்கள் ஆதார் விவரங்கள் வெற்றிகரமாக சரிபார்க்கப்படவில்லை அல்லது உங்கள் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்படவில்லை என்றால் தவணை கிடைக்காது.
- உங்கள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள பெயர் உங்கள் பிஎம் கிசான் பதிவு அல்லது உங்கள் வங்கிக் கணக்கில் உள்ள பெயருடன் பொருந்தாமல் இருக்கலாம்.
- பல மாவட்டங்களில், பதிவுகளைப் புதுப்பிக்காமல் வங்கிகளை மாற்றிய பயனாளிகள் பணம் மீண்டும் கருவூலத்திற்குத் திரும்பியுள்ளது.
- நீங்கள் கடைசியாக பெற்ற தவணைக்குப் பிறகு உங்கள் வங்கிக் கணக்கை மாற்றியிருந்தால், அதை உடனடியாக போர்ட்டலில் புதுப்பிக்கவும்.
