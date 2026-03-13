English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PM Kisan 22வது தவணை இன்று வருகிறது: எத்தனை மணிக்கு கணக்கில் ரூ.2,000 வரும்? முக்கிய தகவல்

PM Kisan 22வது தவணை இன்று வருகிறது: எத்தனை மணிக்கு கணக்கில் ரூ.2,000 வரும்? முக்கிய தகவல்

PM Kisan Latest News: இன்று விவசாயிகளுக்கு முக்கியமான நாள். பிரதமர் மோடி இன்று பிஎம் கிசான் 22வது தவணையை வெளியிடவுள்ளார். எத்தனை மணிக்கு இந்த தவணை கிடைக்கும்?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 13, 2026, 09:37 AM IST
  • கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள்.
  • பிரதமர் மோடி இன்று பிஎம் கிசான் 22வது தவணையை வெளியிடவுள்ளார்.
  • எத்தனை மணிக்கு இந்த தவணை கிடைக்கும்?

PM Kisan 22வது தவணை இன்று வருகிறது: எத்தனை மணிக்கு கணக்கில் ரூ.2,000 வரும்? முக்கிய தகவல்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு இன்று மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு நாளாகும். ஏனெனில், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று வெளியிடவுள்ளார். இந்தச் சிறப்புமிக்க நிகழ்வைக் குறிக்கும் வகையில், அசாம் மாநிலத் தலைநகரான கவுகாத்தியில் அரசாங்கம் ஒரு பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அங்கு, இன்று மாலை சுமார் 5:00 மணியளவில், பிரதமர் மோடி ₹2,000 தொகையை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றவுள்ளார்.

9 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகளுக்கு இன்று தொகை கிடைக்கும்

பிஎம் கிசான் 22வது தவணையின் இந்தத் தவணையின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ₹18,640 கோடியாகும். இது 9 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகளான விவசாயக் குடும்பங்களின் கணக்குகளைச் சென்றடையவுள்ளது. இந்த முழு செயல்முறையின் மிகவும் மகிழ்ச்சியளிக்கும் அம்சம் என்னவென்றால், இம்முறை 2 கோடிக்கும் அதிகமான பெண் விவசாயிகளும் இந்த நிதியுதவியின் நேரடிப் பயனைப் பெறவுள்ளனர்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் நோக்கத்துடன் பிப்ரவரி 2019-இல் தொடங்கப்பட்ட இத்திட்டம், அதன் தொடக்கத்திலிருந்து இன்றுவரை நீண்ட தூரம் பயணித்துள்ளது. இதுவரை, அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு மொத்தம் ₹4.09 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை வழங்கியுள்ளது. இன்றைய தவணை பெறப்பட்ட பிறகு, இந்த எண்ணிக்கை ₹4.27 லட்சம் கோடி என்ற எல்லையைக் கடக்கும். இத்திட்டத்தின் விதிமுறைகளின்படி, விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதியுதவி வழங்கப்படுகிறது. இது ரூ.2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளாகப் பிரித்து வழங்கப்படுகிறது.

பிஎம் கிசான் பயனாளி எண்ணிக்கை குறைவது ஏன்?

சமீப காலங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவது ஒரு பேசுபொருளாக இருந்து வருகிறது. இது ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சினையாகும். ஏனெனில், கோடிக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்த நிதியுதவியை நம்பியே உள்ளனர்.

பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 10.48 கோடியிலிருந்து 9.35 கோடியாகக் குறைந்ததற்கு 3 முக்கிய காரணங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம். இதன் மூலம், விவசாயிகள் தங்கள் தரப்பில் ஏதேனும் பிழைகள் இருந்தால் அவற்றை அடையாளம் கண்டு சரிசெய்துகொள்ள முடியும்:

1. தகுதியற்ற நபர்களை அடையாளம் காணுதல்

அரசு தனது தரவு சரிபார்ப்பு செயல்முறையை மேலும் கடுமையாக்கியுள்ளது. வருமான வரி செலுத்துவோர், அரசுப் பதவிகளில் இருப்போர் அல்லது நில ஆவணங்கள் தவறாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டோர் உள்ளிட்ட பல தனிநபர்கள் இப்பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்த எவரேனும் ஒருவர் அரசு வேலையில் இருந்தாலோ அல்லது ₹10,000-க்கும் அதிகமான ஓய்வூதியத்தைப் பெற்றாலோ, அந்தக் குடும்பம் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதி பெறாது.

2. நில ஆவணச் சரிபார்ப்பு

இது ஒரு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது. பல மாநிலங்களில், விவசாயிகளின் பெயர்கள் இணையதளத்தில் இடம்பெற்றிருந்தாலும், அவர்களின் நில ஆவணங்கள் மின்னணு முறையில் சரிபார்க்கப்பட்டிருக்கவில்லை. இதன் விளைவாக, நில ஆவணங்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்படாமல் இருந்த விவசாயிகளின் தவணைத் தொகைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

3. e-KYC மற்றும் ஆதார் இணைப்பு (Aadhaar Seeding)

முன்னரே குறிப்பிட்டது போல, அரசு e-KYC (மின்னணு வாடிக்கையாளர் சரிபார்ப்பு) செயல்முறையைக் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. மேலும், 'ஆதார் இணைப்பு' (Aadhaar Seeding - வங்கிக் கணக்கை ஆதாருடன் இணைத்து நேரடிப் பயன் மாற்றத்தை (DBT) செயல்படுத்தும் செயல்முறை) இல்லாத காரணத்தினால், லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளின் பெயர்கள் இப்பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளன அல்லது 'காத்திருப்பில்' (Pending) உள்ள நிலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

PM Kisan 22nd Installment: விவசாயிகளுக்கான முக்கிய சரிபார்ப்புப் பட்டியல்:

ஒரு விவசாயியின் தவணைத் தொகை பெறுவது தடைபட்டிருந்தால், அவர்கள் பின்வரும் நான்கு அம்சங்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்:

e-KYC: இந்தச் செயல்முறையை நீங்கள் மொபைல் செயலி மூலமாகவோ அல்லது CSC (பொதுச் சேவை மையம்) மூலமாகவோ நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்.

நில இணைப்பு (Land Seeding): இணையதளத்தில் 'Land Seeding' என்ற நிலைக்கு எதிரே 'Yes' (ஆம்) என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். 

ஆதார்-வங்கி கணக்கு இணைப்பு (Aadhaar Linking): உங்கள் வங்கி கணக்குடன் உங்கள் ஆதார் எண் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா? மேலும், அதில் DBT (நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற) வசதி செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதிபடுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

சரியான விவரங்கள்: இணையதளத்தில் உள்ள உங்கள் பெயரும் உங்கள் ஆதார் அட்டையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெயரும் சரியாகப் பொருந்துகின்றனவா என்பதை உறுதிபடுத்திக்கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை நாளை வருகிறது: அதற்கு முன்... முக்கிய தகவலை பகிர்ந்த வேளாண் அமைச்சர்

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை அடுத்த வாரம் வருகிறதா? லிஸ்டில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா? முக்கிய அப்டேட்

