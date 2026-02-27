PM Kisan 22வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க இந்த 4 பணிகளை செய்ய வேண்டியது கட்டாயம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் முதுகெலும்பாக இருக்கும் விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு பல வித நலத்திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. அவற்றில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் மிகவும் பயனுள்ள மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இந்த திட்டம் விவசாயிகளுக்கு ஒரு நிலையான நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் பயனாளி விவசாயிகள் ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் அடுத்த தவணை பற்றிய நல்ல செய்தியை பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஹோலிக்கு முன் ₹2,000 தொகை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 22வது தவணைக்கான தேதியை மத்திய அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. வழக்கமாக 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை பிஎம் கிசான் தவணைகள் அளிக்கப்படுகின்றன. 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. ஹோலி பண்டிகையைக் கருத்தில் கொண்டு, மார்ச் முதல் வாரத்தில் பிஎம் கிசான் 22வது தவணையை அரசாங்கம் வெளியிடக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசு விரைவில் இது குறித்த ஒரு புதுப்பிப்பை வெளியிடலாம்.
இந்த காரணங்களால் உங்கள் தவணை தாமதமாகலாம்
திட்டத்தில் வெளிப்படைத்தன்மையைக் கொண்டுவர அரசாங்கம் இதற்கான விதிகளை கடுமையாக்கியுள்ளது. அதன்படி, சில பணிகள் முடிக்கப்படாவிட்டால், 22வது தவணை உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது. அவற்றை பற்றி இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
e-KYC
தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் e-KYC-ஐ பூர்த்தி செய்வதை அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது. பிஎம் கிசான் போர்டல் அல்லது மொபைல் செயலி மூலமாகவும் OTP அடிப்படையிலான செயல்முறை மூலமாகவும் வீட்டிலிருந்தே இதைச் செய்யலாம்.
Land Seeding
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், விவசாய நிலத்தை தங்கள் பெயரில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே நன்மைகள் கிடைக்கும். உங்கள் நிலப் பதிவுகள் தரவுத்தளத்துடன் பொருந்தவில்லை என்றால், தவணை செலுத்துதல் தாமதமாகலாம்.
Aadhaar Bank Account Linking
ஆதார் அட்டைடை வங்கிக் கணக்குடன் இணைப்பது மிக அவசியமாகும். இந்தத் திட்டத்தைப் பெற, உங்கள் வங்கிக் கணக்கை ஆதாருடன் இணைத்து NPCI (நேரடி நன்மை பரிமாற்றம்) மேப்பிங் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். இது இல்லாமல், பணம் செலுத்துதல் தோல்வியடைய வாய்ப்புள்ளது.
Farmer ID
பிஎம் கிசான் தவணையை தவறாமல் கிடைக்க விவசாயி ஐடி மிக அவசியமாகும். பிஎம் கிசான் விதிகளின் படி, விவசாயி ஐடியை உருவாக்கவில்லை என்றால், பிஎம் கிசான் தவணையின் நன்மைகள் விவசாயிகளுக்கு மறுக்கப்படலாம். விவசாயி ஐடி என்பது பயனாளியின் ஒரு வகையான டிஜிட்டல் அடையாளமாகும். உங்கள் மாநிலத்தின் AgriStack போர்ட்டலுக்குச் சென்று இதை செய்யலாம்.
பிஎம் கிசான் நிலையை சரிபார்ப்பது எப்படி?
விவசாயிகள் சில எளிய வழிகளின் மூலம், வீட்டில் இருந்தபடியே தங்கள் தவணையின் நிலையை அறியலாம். இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.
- முதலில், அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in -க்கு செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Farmer’s Corner பகுதியைக் கிளிக் செய்யவும்.
- அதன் பின்னர் Know Your Status விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பின்னர், உங்கள் பதிவு எண் மற்றும் கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிடவும்.
- இங்கே உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு OTP வரும்.
- OTP-ஐ சமர்ப்பித்து உங்கள் அடுத்த தவணையின் நிலையை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம்.
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் திட்டம் : 43 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ