PM Kisan 22வது தவணை அடுத்த வாரம் வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இந்த திட்டத்தின் அடுத்த தவணையை மார்ச் 13 ஆம் தேதி மத்திய அரசு விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு அனுப்பக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. பிரதமர் நரேந்திர மோடியே இந்த தொகையை நேரடி மானிய பரிமாற்றம் மூலம் கணக்குகளுக்கு மாற்றுவார். இது 9 கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, தவணைத் தொகையை பெற தேவையான பணிகளை முடித்த விவசாயிகள் மட்டுமே இந்த திட்டத்திற்கு தகுதியுடையவர்கள். பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா தொடர்பான தேவையான பணிகளை முடிக்காத விவசாயிகள் தாமதிக்காமல் அதை செய்துமுடிப்பது நல்லது. இல்லையெனில், பிஎம் கிசான் 22வது தவணை சிக்கிக்கொள்ளக்கூடும். இது தொடர்பான அத்தியாவசிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
வழக்கமாக பிஎம் கிசான் தவணைகளை பிரதமரே வெளியிடுகிறார். இந்த முறை பிரதமர் அசாமில் இருந்து தவணைத் தொகையை வெளியிடக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது. மார்ச் 13 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அசாமின் கோக்ரஜருக்கு வருகை தருவார் என்று அசாம் அமைச்சர் உர்காவோ குவாரா பிரம்மா தெரிவித்தார். அன்று, மாநிலத்தில் வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்கு பிரதமர் மோடி அடிக்கல் நாட்டுவார் என்று அவர் கூறினார்.
இந்த ஆண்டு இறுதியில் நடக்கவுள்ள மாநில சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக பிரதமர் மோடியின் அசாம் பயணம் வருகிறது. எனவே, பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் 22வது தவணை இந்த நாளில் அறிவிக்கப்படலாம் அல்லது பிரதமர் அங்கிருந்து கிசான் யோஜனாவின் 22வது தவணையை வெளியிடலாம் என்ற ஊகங்கள் பரவலாக உள்ளன.
வரும் 13 ஆம் தேதி, ஒரு திட்டத்திற்கும் பிரதமர் அடிக்கல் நாட்டுவார் என்றும் உர்காவோ குவாரா பிரம்மா கூறியுள்ளார். அந்த நிகழ்வின் போது பிஎம் கிசான் 22வது தவணையையும் பிரதமர் மோடி வெளியிடக்கூடும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதையும் இன்னும் மத்திய அரசோ, விவசாய அமைச்சகமோ வெளியிடவில்லை.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை எப்போது வந்தது?
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 21வது தவணை நவம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. 22வது தவணைக்கான ரூ.2,000 ஹோலி பண்டிகையின் போது வரவு வைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இருப்பினும், இது நடக்கவில்லை. இப்போது, மார்ச் 13 அன்று இது வெளிவரலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகியுள்ளது.
பிஎம் கிசான் பயனாளி பட்டியலில் பெயரை செக் செய்வது எப்படி? இதற்கான எளிய செயல்முறையை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
- இதைச் செய்ய, முதலில் பிரதம மந்திரி கிசான் போர்ட்டலுக்கு செல்ல வேண்டும்.
- அங்கு Know Your Status பிரிவுக்குச் செல்லவும்.
- பின்னர் உங்கள் பதிவு எண் அல்லது மொபைல் எண்ணை உள்ளிடவும்.
- அதன் பிறகு கேப்ட்சா குறியீட்டை உள்ளிட்டு ‘Get Data’ என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இதற்குப் பிறகு, உங்கள் e-KYC மற்றும் நில சரிபார்ப்பு நிலையைச் செக் செய்யவும்.
- ஏனெனில் இவை இல்லாமல், பணம் சிக்கிக்கொள்ளக்கூடும்.
மேலும் படிக்க | தமிழக விவசாயிகளுக்கான 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்: பிஎம் கிசான் டூ இ-நாம் திட்டம் வரை
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை விரைவில் வருகிறது: இந்த 1 தவறால் ரூ.2,000 கிடைக்காமல் போகலாம்
