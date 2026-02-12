English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 22வது தவணை: தந்தை, மகன் இருவரும் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா? விதி என்ன?

PM Kisan 22வது தவணை: தந்தை, மகன் இருவரும் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா? விதி என்ன?

PM Kisan Latest News: ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனடைய முடியுமா? இதற்கான விதிகள் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 01:27 PM IST
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் பயனடைய முடியுமா?
  • பிஎம் கிசான் யோஜனா eKYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

PM Kisan 22வது தவணை: தந்தை, மகன் இருவரும் தவணைத் தொகையை பெற முடியுமா? விதி என்ன?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு விவசாயிகளுக்காக நடத்தும் பல வகையான திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள திட்டமாகும். இதன் மூலம் விவசாயிகளுக்கு நிதி ஆதரவு கிடைக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், இதுவரை 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. தற்போது 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள். சுமார்  9 கோடி விவசாயிகளின் இந்த காத்திருப்பு விரைவில் முடிவடையக்கூடும். ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்பு மோடி அரசு விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு தலா ₹2,000 செலுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், அடுத்த தவணைக்கான இறுதி தேதி குறித்து வேளாண் அமைச்சகமோ அல்லது மத்திய அரசோ இன்னும் எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் யோஜனாவின் விதிகளின்படி, தவணைகள் இந்த முறையில் வெளியிடப்படுகின்றன:

- முதல் தவணை ஏப்ரல் மற்றும் ஜூலை மாதங்களுக்கு இடையிலும், 
- இரண்டாவது தவணை ஆகஸ்ட் மற்றும் நவம்பர் மாதங்களுக்கு இடையிலும், 
- மூன்றாவது தவணை டிசம்பர் மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கு இடையிலும் வெளியிடப்படும். 

நான்கு மாத காலத்தின் அடிப்படையில், 22வது தவணை பிப்ரவரி 2026 அல்லது மார்ச் 2026 -இல் வழங்கப்பட உள்ளது. முந்தைய ஆண்டுகளில் தவணைகளின் நேரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால், பெரும்பாலாலும் தொகை பிப்ரவரி மற்றும் மார்ச் மாதங்களுக்கு இடையில் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. 19வது தவணை பிப்ரவரி 24, 2025 அன்றும், 16வது தவணை பிப்ரவரி 28, 2024 அன்றும் வெளியிடப்பட்டது. மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்ட பின்னரே தவணை தேதி இறுதி செய்யப்படும்.

பிரதம மந்திரி கிசான் திட்டம்: விவசாயிகள் ஆண்டுதோறும் ₹6,000 பெறுகிறார்கள்

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் என்பது மத்திய அரசின் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க திட்டமாகும். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயக் குடும்பங்கள் ஆண்டுக்கு ₹6,000 நிதி உதவியைப் பெறுகின்றன. இந்தத் தொகை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு (DBT மூலம்) நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ₹2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளில் நேரடியாக மாற்றப்படும்.

பிஎம் கிசான் போர்ட்டலில் நில விவரங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்ட இந்திய குடிமக்களாக இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு இந்தத் திட்டம் கிடைக்கிறது. பிஎம் கிசான் வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலியில் உள்ள Know Your Status (KYS) விருப்பத்தின் மூலம் அல்லது கிசான் eMitra சாட்போட்டின் உதவியுடன் விவசாயிகள் தங்கள் தகுதியைச் சரிபார்க்கலாம்.

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் பயனடைய முடியுமா?

பிஎம் கிசான் யோஜனா தொடர்பாக பயனாளிகளுக்கு பல வித குழப்பங்களும் கேள்விகளும் இருப்பதுண்டு. இதில் முக்கியமான கேள்வி, கணவன் மற்றும் மனைவி, தந்தை மற்றும் மகன் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் பிரதமர் கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் கிடைக்கும் நிதித் தொகையிலிருந்து பயனடைய முடியுமா என்பதுதான். 

ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்ப உறுப்பினர்கள் பிஎம் கிசான் பயனாளிகளாக இருக்க முடியுமா என்ற கேள்விக்கான பதில் 'இல்லை'. அரசாங்க விதிகளின்படி, ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினர் மட்டுமே பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய முடியும். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் இந்தத் திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்து, அது கண்டறியப்பட்டால், அவர்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். இதன் விளைவாக, ஒரு குடும்பத்தின் அனைத்து உறுப்பினர்களும் இந்தத் திட்டத்தில் பயனடைய முடியாது.

கணவன், மனைவி, தந்தை, மகன் அல்லது ஒரு குடும்பத்தில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினர்கள் சலுகைகளைப் பெற்றிருந்தால், அவர்களிடமிருந்து தொகையை அரசு மீட்டெடுக்க முடியும். பிஎம் கிசான் திட்டம் மூலம் ஒரு விவசாயி குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு மட்டுமே பயன் கிடைக்கும் என்பதை மத்திய அரசு பலமுறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

பிஎம் கிசான் திட்டம்: இந்த ஆவணங்கள் கட்டாயம்

e-KYC: மத்திய அரசு அனைத்து பயனாளிகளுக்கும் e-KYC-ஐ கட்டாயமாக்கியுள்ளது. KYC புதுப்பிக்கப்படாவிட்டால், உங்கள் தவணை கட்டணம் நிறுத்தப்படலாம். பிஎம் கிசான் போர்ட்டலுக்கு (pmkisan.gov.in) சென்று OTP மூலமாக அல்லது அருகிலுள்ள CSC மையத்திற்குச் சென்று இதைச் செய்யலாம். அல்லது, Google Play Store இலிருந்து பிஎம் கிசான் செயலி மற்றும் Aadhaar Face RD App செயலியை பதிவிறக்கம் செய்தும் இந்த பணியை செய்து முடிக்கலாம்.

Land Seeding: உங்கள் நிலப் பதிவுகள் உங்கள் வங்கிக் கணக்கு மற்றும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட வேண்டும். இதற்கான நிலை ‘No’ என இருந்தால், பணம் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது.

Aadhaar Seeding: உங்கள் வங்கிக் கணக்கை ஆதார் உடன் இணைக்க வேண்டும். மேகும் DBT -ஐ (நேரடி நன்மை பரிமாற்றம்) செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

Farmer ID: விவசாயிகள் வசிக்கும் மாநிலத்தால் தேவைப்பட்டால், விவசாயிகள் விவசாயி ஐடியைப் பெற வேண்டும்.

பிஎம் கிசான் யோஜனா: eKYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

- முதலில், அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.
- அதன் பிறகு, ‘Farmers Corner’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
= eKYC ஆப்ஷனைக் கிளிக் செய்யவும்.
- அடுத்து ​​உங்கள் ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு, Get OTP விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் எண்ணில் பெறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிட்டு சமர்ப்பிக்கவும்.
- செயல்முறை முடிந்ததும், e-KYC வெற்றியை உறுதிப்படுத்தும் செய்தியைப் பெறுவீர்கள்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmersCentral government schemes

