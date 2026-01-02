English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  PM Kisan 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? இதை செய்யாவிட்டால் எப்போதும் கிடைக்காது!!

PM Kisan 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? இதை செய்யாவிட்டால் எப்போதும் கிடைக்காது!!

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? தற்போது கிடைத்துள்ள லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 04:33 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் கீழ் தொகை அதிகரிக்குமா?
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை சில காரணங்களால் கிடைக்காமல் போகலாம்
  • விவசாயிகள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

PM Kisan 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? இதை செய்யாவிட்டால் எப்போதும் கிடைக்காது!!

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளின் நலனுக்கான மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் பல வித திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பற்றிய ஒரு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நிதி நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு அவர்களின் விவசாயச் செலவுகள் மற்றும் அன்றாடத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிதி உதவி வழங்குகிறது. 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.2,000 என்ற ரீதியில் ஒரு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. 

பிஎம் கிசான் தவணைகள்

இதுவரை, பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும் அனைவரின் பார்வையும் இப்போது 22வது தவணையின் மீதுள்ளது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

22வது தவணைக்கான தேதியை அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், முந்தைய தவணைகளின் வடிவத்தின் அடிப்படையில், அடுத்த தவணை பிப்ரவரி அல்லது மார்ச் 2026 இல் வெளியிடப்படலாம் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக, அரசாங்கம் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ₹2,000 தவணையை விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றுகிறது. ஆகையால், புதிய ஆண்டின் தொடக்கத்தில் விவசாயிகள் இந்தத் தொகையை எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் கீழ் தொகை அதிகரிக்குமா? 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தொகை அதிகரிக்கப்படுமா என்று பல விவசாயிகள் யோசித்து வருகின்றனர். தற்போது, ​​விவசாயிகள் ஆண்டுதோறும் ₹6,000 பெறுகிறார்கள். வரவிருக்கும் பொது பட்ஜெட்டில், விவசாயிகள் தொடர்பான திட்டங்கள் குறித்து அரசாங்கம் சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்கலாம். பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனாவின் கீழ் தொகை அதிகரிக்கப்படும் என்பதற்கான எந்த அறிகுறியையும் அரசாங்கம் இன்னும் வழங்கவில்லை என்றாலும், இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகின்றது. பட்ஜெட்டுக்குப் பிறகு நிலைமை தெளிவாகத் தெரியும்.

பிஎம் கிசான் 22வது தவணை இந்தக் காரணங்களால் கிடைக்காமல் போகலாம்

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயனாளிகள் சில நிபந்தனைகளை நிறைவேற்றுவது மிகவும் முக்கியம். 

- e KYC: e-KYC-ஐ முடிக்காத விவசாயிகளின் தவணைகள் நிறுத்தி வைக்கப்படலாம். 

- Farmer ID: விவசாயி ஐடி கட்டாயம் என கூறப்படுகின்றது.

- Land Verification: நில சரிபார்ப்பு செய்யப்படுவதும் மிக கட்டாயமாகும். 

- Bank Documents: பல சந்தர்ப்பங்களில் முழுமையற்ற ஆவணங்களாலும் விவசாயிகள் தங்கள் நிதியை சரியான நேரத்தில் பெற முடியாமல் போனது  கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

PM Kisan 22nd Installment: விவசாயிகள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

22வது தவணைக்கு முன் விவசாயிகள் தங்கள் அனைத்து தகவல்களையும் சரிபார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு சென்று பயனாளி பட்டியலில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா என்பதை பார்க்க வேண்டும். ஏதேனும் பிழைகள் இருப்பதைக் கண்டால், அவற்றை உடனடியாக சரிசெய்யவும். E-KYC, வங்கிக் கணக்குத் தகவல் மற்றும் ஆதார் இணைப்பு முழுமையாக இருக்க வேண்டும். தவணை கட்டணம் உங்கள் கணக்கை நேரடியாகச் சென்றடைவதை இவை உறுதி செய்யும்.

பிஎம் கிசான் 22வது தவணை சுருக்கமாக....

- விவசாயிகளுக்கு உதவும் ஒரு திட்டமான அரசாங்கத்தின் பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா, விவசாயிகளை தன்னம்பிக்கை கொண்டவர்களாக மாற்றுவதையும் அவர்களுக்கு நிதிப் பாதுகாப்பை வழங்குவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. 

- இந்தத் தொகை பெரியதாக இல்லாவிட்டாலும், சரியான நேரத்தில் அதைப் பெறுவது குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதரவை வழங்குகிறது. 

- ஆகையால், விவசாயிகள் விதிகளைப் பின்பற்றி தேவையான நடைமுறைகளை சரியான நேரத்தில் முடிப்பது மிகவும் முக்கியம்.

- பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரி மாதம் முதல் வாரத்தில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

