PM Kisan 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? பயனாளி பட்டியலை செக் செய்வது எப்படி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசு, நாட்டில் உள பெண்கள், விவசாயிகள், குழந்தைகள், மூத்த குடிமக்கள் என அனைவருக்கும் பிரத்யேகமாக பல திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. அந்த வகையில் விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் பயனுள்ள ஒரு திட்டமாக உள்ளது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா இந்திய அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படும் ஒரு லட்சியத் திட்டமாகும். இது நாட்டில் உள்ள கோடிக்கணக்கான சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதி உதவி, மூன்று தவணைகளில் நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. அதிகரித்து வரும் விவசாய செலவுகள், உரம் மற்றும் விதை விலைகள் மற்றும் வானிலை நிச்சயமற்ற தன்மைகளுக்கு மத்தியில் இந்தத் தொகை விவசாயிகளுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாக அமைகிறது.
இதுவரை, மத்திய அரசு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகளை வெளியிட்டுள்ளது. இப்போது, விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? எந்த விவசாயிகள் இதனால் பயனடைவார்கள்? இது குறித்து இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் தவணை 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அளிக்கப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் அடுத்த தவணையான 22வது தவணை பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடப்படலாம். இருப்பினும், இறுதித் தேதி அரசாங்கத்தால் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும். அதன் பின்னரே இதில் இறுதியான ஒரு தெளிவு கிடைக்கும்.
பிஎம் கிசான்: 22வது தவணையின் மூலம் எந்த விவசாயிகள் பயனடைவார்கள்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்திற்கான அனைத்து தேவையான நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே 22வது தவணை கிடைக்கும். இந்தத் திட்டத்தின் நன்மையை பெற e-KYC ஐ நிறைவு செய்தல், ஆதாரை அவர்களின் வங்கிக் கணக்குடன் இணைத்தல் மற்றும் நிலப் பதிவுகளைச் சரிபார்த்தல் ஆகியவை அவசியமான தேவைகளாகும்.
விவசாயிகள் தாங்கள் 22வது தவணைப் பலனைப் பெறுவார்களா என்பதைக் கண்டுபிடிப்பது எப்படி?
- இதற்கு ஒரு செயல்முறை உள்ளது.
- இதற்கு பயனாளிகளின் பட்டியலைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
- அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in -க்கு சென்று இதை செய்யலாம்.
- அந்த தளத்தில், பயனாளி பட்டியல் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- பின்னர், உங்கள் மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- இதைச் செய்த பிறகு, 'கெட் ரிப்போர்ட்' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இதன் பிறகு ஒரு பட்டியல் தோன்றும்.
- இங்கே, உங்கள் பெயரைத் தொடர்ச்சியாகத் தேடலாம்.
- உங்கள் பெயர் இந்தப் பட்டியலில் இருந்தால், திட்டத்தின் சலுகைகளுக்கு நீங்கள் தகுதி பெறுவீர்கள்.
- இது தவிர, Know Your Status விருப்பத்தைக் கிளிக் செய்து, விவசாயிகள் தங்கள் தவணையின் நிலையை செக் செய்யலாம்.
