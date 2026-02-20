English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • PM Kisan 22வது தவணை: ரூ.2,000 வரப்போகுது... பயனாளி லிஸ்டில் உங்க பெயர் இருக்கா?

PM Kisan 22வது தவணை: ரூ.2,000 வரப்போகுது... பயனாளி லிஸ்டில் உங்க பெயர் இருக்கா?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயியா நீங்கள்? 22வது தவணை உங்களுக்கு கிடைக்குமா? இதை தெரிந்துகொள்ளும் செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 20, 2026, 12:32 PM IST
  • பிஎம் கிசான் தொகை தாமதங்களைத் தவிர்க்க e-KYC பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
  • ஆதார் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
  • வங்கி கணக்கு விவரங்கள் துல்லியமானவையாக இருக்க வேண்டும்.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி (PM-KISAN) திட்டத்தின் கீழ் 22வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் ₹2,000 தொகை வரவு வைக்கப்படுமா என்பது குறித்து இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரவில்லை.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ், இதுவரை 21 தவணைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. 21வது தவனை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. தற்போது 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள். இது இந்த மாத இறுதியில் அல்லது மார்ச் மாத தொடக்கத்தில் விவசாயிகளின் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 22வது தவணை குறித்த உறுதியான தேதி இல்லாத நிலையிலும், தவணை கிடைக்கும் முன் விவசாயிகள் செய்ய வேண்டிய சில பணிகள் உள்ளன.

பயனாளிகள் அதிகாரப்பூர்வ போர்ட்டலில் தங்கள் பெயர்கள் உள்ளனவா என்பதை செக் செய்யலாம். மேலும், தவணைத் தொகை சிக்காமல் கிடைக்க தேவையான அனைத்து பணிகளையும் விவசாயிகள் செய்து முடிக்க வேண்டும்.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

மத்திய அரசு விவசாயிகளின் நலனுக்காக செயல்படுத்தி வரும் முக்கியமான திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் திட்டம் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ₹6,000 வழங்கப்படுகின்றது. தலா ₹2,000 என்ற மூன்று சம தவணைகளில், நேரடி நன்மை பரிமாற்றம் (DBT) முறை மூலம் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு தவணைத் தொகை நேரடியாக மாற்றப்படுகின்றது.

பிஎம் கிசான் திட்டம்: தகுதி அளவுகோல்கள்

இந்தத் திட்டம் தங்கள் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட சாகுபடி நிலத்தை வைத்திருக்கும் சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளை உள்ளடக்கியது. நிலப் பதிவுகள் பயனாளிகளை அடையாளம் காண அடிப்படையாக அமைகின்றன.

இருப்பினும், நிறுவன நில உரிமையாளர்கள், வருமான வரி செலுத்துவோர், அரசு ஊழியர்கள் அல்லது ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள் (பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வூதிய வரம்பிற்கு மேல்) மற்றும் மருத்துவர்கள், பொறியாளர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் போன்ற நிபுணர்கள் இந்த திட்டத்தின் கீழ் பலனை பெற தகுதி பெற மாட்டார்கள். சாகுபடி செய்யக்கூடிய விவசாய நிலம் இல்லாத தனிநபர்களும் தகுதி பெற மாட்டார்கள்.

PM Kisan: ஆவணங்கள் மற்றும் இணக்கத் தேவைகள்

தாமதங்களைத் தவிர்க்க, பயனாளிகள் இவற்றை உறுதி செய்ய வேண்டும்:

- ஆதார் அவர்களின் வங்கிக் கணக்குடன் இணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

- e-KYC பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

- வங்கி கணக்கு விவரங்கள் துல்லியமானவையாக இருக்க வேண்டும்.

- நிலப் பதிவுகள் முறையாக புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

முழுமையற்ற ஆதார் இணைப்பு அல்லது நிலுவையில் உள்ள e-KYC ஆகிய தவறுகள் பணம் நிறுத்தப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும்.

பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயரை எப்படி செக் செய்வது?

விவசாயிகள் தங்கள் நிலையை ஆன்லைனில் இந்த வழியில் செக் செய்யலாம்:

- pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ பிஎம் கிசான் போர்ட்டலுக்கு செல்லவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள “Beneficiary List” ஆப்ஷனைக் கிளிக் செய்யவும்.

- மாநிலம், மாவட்டம், துணை மாவட்டம், தொகுதி மற்றும் கிராமத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

- “Get Report” என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.

கிராம வாரியான பயனாளிகளின் பட்டியல் போர்ட்டலில் காண்பிக்கப்படும். விவசாயிகள் வரவிருக்கும் தவணையைப் பெறத் தகுதியுடையவர்களா என்பதை உறுதிப்படுத்த தங்கள் பெயர்களை இந்த பட்டியலில் தேடி தெரிந்துகொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேருவதில் பிரச்சனையா? சில நிமிடங்களில் தீர்வு கொடுக்கும் Bharat VISTAAR

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை இந்த தேதியில் வருகிறஹா? e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

