PM Kisan 22வது தணை ஹோலிக்கு முன் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் ஒன்பது கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள் பிஎம் கிசானின் அடுத்த தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். பிஎம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளுக்கு வலுவான நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது. விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு நடத்தும் நலத்திட்டங்களில் இந்த திட்டம் அதிக பயனுள்ள மற்றும் பிரபலமான திட்டமாக கருதப்படுகின்றது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 நிதி உதவு அளிக்கப்படுகின்றது. இது ரூ.2,000 -க்கான சம தவணைகளில் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படுகின்றது. பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை விவசாயிகளின் வங்கிகணக்குகளுக்கு நேரடியாக மாற்றப்படுகின்றது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்டது. தற்போது பயனாளிகள் அடுத்த தவணையான 22வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். பிப்ரவரி மாதம் முடிவடையப் போகிறது, ஆனால் 22வது தவணை இன்னும் வரவில்லை. இன்று பிப்ரவரி 28, மாதத்தின் கடைசி நாள். பல விவசாயிகள் இன்று இந்த நிவாரணத் தொகை வரும் என நம்பினர். இருப்பினும், இன்று மாதத்தின் நான்காவது சனிக்கிழமை. எனவே, நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வங்கிகளும் மூடப்பட்டுள்ளன. பிரதமர் கிசான் யோஜனாவின் கீழ் நிதிகள் நேரடி நன்மை பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் நேரடியாக விவசாயிகளின் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வங்கிகள் இன்று விடுமுறையில் இருப்பதால், பணம் கணக்குகளை அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு. அரசு விடுமுறை நாளில் இவ்வளவு பெரிய தொகையை மாற்றும் இந்த செயல்முறை பொதுவாகப் பின்பற்றப்படுவதில்லை. இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், 22வது தவணை இன்று, சனிக்கிழமை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுவதற்கு சாத்தியமில்லை.
ஹோலிக்கு முன் தவணை வந்து சேருமா?
இன்றைய ஏமாற்றத்திற்குப் பிறகு, விவசாயிகளுக்கு உள்ள அடுத்த கேள்வி: ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்னராவது மத்திய அரசு இந்த தொகையை வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்குமா? மார்ச் 1 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் வங்கிகள் மீண்டும் மூடப்பட்டிருக்கும். மார்ச் 2 ஆம் தேதி உத்தரபிரதேசத்தில் வங்கிகள் மூடப்பட்டிருக்கும். மார்ச் 3 ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் பல மாநிலங்களில் வங்கி நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும். இதைத் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் பல இடங்களில் ஹோலி பண்டிகை காரணமாக மார்ச் 4 ஆம் தேதியும் பல இடங்களில் வங்கிகள் இயங்காது. இந்த தொடர்ச்சியான வங்கி விடுமுறைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஹோலிக்கு முன் விவசாயிகள் இந்த நிதி உதவியைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிகக் குறைவு என்பது தெளிவாகிறது.
அரசாங்கத்தின் மௌனம் கவலையை அதிகரித்து வருகிறது
பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகளின் குழப்பத்திற்கும், அச்சத்திற்கும் தொடர்ச்சியான விடுமுறைகள் மட்டுமே காரணம் அல்ல. 22வது தவணையை வெளியிடுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தேதியை மத்திய அரசு இன்னும் அறிவிக்கவில்லை. இந்த நிலையில் வங்கி அமைப்பும் தொடர்ச்சியான விடுமுறையில் இருப்பதால், ஹோலிக்கு முன் இந்தப் பணம் வந்து சேரும் என்ற நம்பிக்கை கிட்டத்தட்ட முடிந்துவிட்டது.
விவசாயிகள் எந்த வித அறிவிப்பும் இன்றி பிஎம் கிசான் தவணைக்காக காத்திருப்பது இது முதல் முறை அல்ல. இதற்கு முன்னரும் சில தவணைகளில் இப்படிப்பட்ட தாமதங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. தவணை தொகையை அளிக்க தாமதமானாலும், அதை பற்றிய ஒரு அறிவிப்பை அரசு வெளியிட்டால், அது தேவை இல்லாத எதிர்பார்ப்பையும், குழப்பத்தையும் குறைத்து நிதி திட்டமிடலுக்கு உதவும் என விவசாயிகள் கருதுகிறார்கள்.
பிஎம் கிசான் தவணை வரும் முன் விவசாயிகள் செய்து முடிக்க வேண்டிய பணிகள்:
e-KYC: தகுதியுள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் e-KYC-ஐ பூர்த்தி செய்வதை அரசாங்கம் கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
Land Seeding: விவசாய நிலத்தை தங்கள் பெயரில் பதிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டுமே நன்மைகள் கிடைக்கும்.
Aadhaar Bank Account Linking: ஆதார் அட்டைடை வங்கிக் கணக்குடன் இணைப்பது மிக அவசியமாகும்.
Farmer ID: பிஎம் கிசான் தவணையை தவறாமல் கிடைக்க விவசாயி ஐடி மிக அவசியமாகும்.
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை சிக்காமல் கிடைக்க இவை கட்டாயம்
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ