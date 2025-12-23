PM Kisan 22வது தவணையில் ரூ.4,000 கிடைக்குமா? பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு பரிசு?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி ஒன்று உள்ளது. பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 22வது தவணைக்காக இப்போது விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள். இதற்கிடையில், விவசாயிகளுக்கு மற்றொரு நல்ல செய்தியும் கிடைக்கவுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள மத்திய பட்ஜெட்டில் இந்த செய்தி கிடைக்கக்கூடும். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Union Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட்டில் ஒரு குட் நியூஸ்
மத்திய அரசு தனது பொது பட்ஜெட்டை பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று தாக்கல் செய்யக்கூடும். இது குறித்த விவாதங்கள் ஏற்கனவே தொடங்கிவிட்டன. பட்ஜெட் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகளை விவசாயிகள் மற்றும் சமூகத்தின் பல்வேறு தரப்பு மக்களும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். விவசாயிகள் தங்களுக்கு வழங்கப்படும் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை அதிகரிக்கப்படும் என்று நம்புகிறார்கள்.
PM Kisan: அதிகரிக்குமா பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை?
இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில், பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் கீழ் வழங்கப்படும் தவணைத் தொகையை அரசாங்கம் இரட்டிப்பாக்கி, ரூ.4,000 ஆக உயர்த்தும் என்று விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். விவசாய அமைப்புகள் நீண்ட காலமாக இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றன. அரசாங்கம் தவணைத் தொகையை ரூ.4,000 ஆக உயர்த்தினால், அது விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதியாக இருக்கும். இருப்பினும், அரசாங்கம் இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
PM Kisan திட்டத்தின் மூலம் தற்போது விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 கிடைக்கிறது. ரூ.2,000 என்ற 3 சம தவணைகளில் இந்த தொகை அளிக்கப்படுகின்றது. மத்திய அரசு தவணைத் தொகையை ரூ.2,000-லிருந்து ரூ.4,000 ஆக உயர்த்தினால், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.12,000 பலன் கிடைக்கும். இது தற்போது கிடைக்கும் ஆண்டுத் தொகையை விட ரூ.6,000 அதிகமாகும்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா தொகை இரட்டிப்பாக்கப்பட்டால், அதிகரிக்கப்பட்ட தொகை வரவிருக்கும் தவணையில் கிடைக்கக்கூடும். அடுத்த தவணை பிப்ரவரி கடைசி வாரம் அல்லது மார்ச் முதல் வாரத்தில் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
PM kisan: விவசாயிகள் இதைச் செய்ய வேண்டியது அவசியம்
- பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் அடுத்த, அதாவது 22வது தவணை, ஹோலி பண்டிகையை ஒட்டி வெளியிடப்படலாம்.
- தவணைத் தொகையைத் தவறாமல் பெற, விவசாயிகள் சில அவசியமான பணிகளை முடிக்க வேண்டும்.
- விவசாயிகள் தங்கள் இ-கேஒய்சி (e-KYC) செய்து முடித்து, நில சரிபார்ப்பை முடித்து, தங்கள் ஆதார் அட்டையை வங்கிக் கணக்குடன் தாமதமின்றி இணைக்க வேண்டும்.
- இந்தப் பணிகளைத் தாமதப்படுத்தினால், தவணைத் தொகை நிறுத்தி வைக்கப்படும்.
- அரசாங்கம் 21வது தவணையை நவம்பர் 19, 2025 அன்று வெளியிட்டது.
- அரசாங்கம் இந்தத் தொகையை சுமார் 9 கோடி விவசாயிகளுக்கு வழங்கியது.
- e KYC முடிக்காத விவசாயிகளுக்குப் பணம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
Union Budget 2026: விவசாயிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கை பட்ஜெட்டில் நிறைவேறுமா?
விவசாய அமைப்புகள் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் தொகையை உயர்த்துமாறு நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றன. இருப்பினும், அரசாங்கம் இதுவரை இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. 2026 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 1 ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும்போது இந்த அறிவிப்பு வெளியானால், அது விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய நன்மையாக இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! தமிழக விவசாயிகள் உடனே இதை செய்யவும்
மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? சிக்காமல் கிடைக்க என்ன செய்ய வெண்டும்?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ