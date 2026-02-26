பிஎம் கிசான் திட்டம் : 43 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 22வது தவணைத்தொகை விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ள நிலையில், அதற்கான பணிகளை மத்திய அரசு முடுக்கிவிட்டுள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் (PM Kisan Samman Nidhi) கேஓய்சி முடிக்காத விவசாயிகள் உடனே அதனை முடிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் எச்சரிக்கை கொடுத்திருக்கும் நிலையில், நாடு முழுவதும் இன்னும் 43 லட்சம் விவசாயிகள் இத்திட்டத்தில் கேஓய்சி முடிக்கவில்லை என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. கேஓய்சி முடிக்காதவர்களுக்கு பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் இம்முறை நிதியுதவி கிடைக்காது. எனவே, தமிழ்நாட்டில் யாரெல்லாம் பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு தேவையான கேஓய்சி பணிகளை முடிக்காமல் இருக்கிற விவசாயிகள் அதனை உடனே முடிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர்.
விவசாயி தனித்துவ அடையாள எண்
பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதார் கார்டைப் போல விவசாயிகளுக்கு மட்டும் வழங்கப்படும் தனித்துவ எண் இது. அந்தந்த பகுதிகளில் இருக்கும் வேளாண்மை துறை அலுவலகத்தில் நில உடைமைதாரர்கள் உள்ளிட்டோர் பட்டா சிட்டா உள்ளிட்ட ஆவணங்களை கொடுத்தால் விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் கேட்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் கொடுப்பார்கள். இதற்கு பிஎம் கிசான் வெப்சைட் மற்றும் செயலிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு எச்சரிக்கை
இதுவரை பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருந்தும் விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெறாமல் இருந்தால் உடனே அருகில் உள்ள வேளாண்துறை அலுவலகத்துக்கு சென்று விண்ணப்பிக்கவும். மாவட்டந்தோறும் நடக்கும் விவசாயிகள் குறைத்தீர் முகாம்களிலும் விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்கலாம். பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் தங்களை சேர்க்கக்கோரியும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைன் மற்றும் ஆப்லைன் என இருவழிகளிலும் பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் உள்ளூர் வேளாண்மை துறை அலுவலங்கள் கொடுக்கும் வழிமுறைகளை பின்பற்றவும்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாகத் திகழும் விவசாயிகளின் நலனைப் பேணவும், அவர்களுக்குத் தேவையான நிதி உதவியை நேரடியாக வழங்கவும் இந்திய அரசால் பி.எம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளுக்கு வருமான ஆதரவு வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் அடிப்படை நோக்கமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ. 6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. இந்தத் தொகை ஒரே தவணையாக வழங்கப்படாமல், ஒரு ஆண்டுக்கு மூன்று சம தவணைகளாக விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது.
விவசாயிகளுக்கு ரூ.4.09 லட்சம் கோடி வழங்கல்
இதுவரை 21 தவணைகளாக ரூ.4.09 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான தொகை நேரடிப் பணப்பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் விவசாயிகளுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளது. 9.34 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் நன்மைகளைப் பெற்றுள்ளனர். அதாவது, கேஒய்சி (e-KYC) சரியாக முடித்த 9.34 கோடி பயனாளிகளுக்கு இந்த நிதியுதவி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நாடு முழுவதும் இன்னும் 42.85 லட்சம் விவசாயிகள் இன்னும் கேஓய்சி-ஐ முடிக்கவில்லை. அவர்கள் உடனடியாக விவசாயி தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்குமாறு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
பிஎம் கிசான் திட்டம் குறித்த ஆய்வு
பிஎம் கிசான் திட்டம் குறித்த ஆய்வு ஒன்றை சர்வதேச உணவுக் கொள்கை ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (IFPRI) வெளியிட்டுள்ளது. இந்த நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி முடிவுகளின்படி, பி.எம் கிசான் திட்டம் விவசாயிகளின் கடன் சுமைகளைக் குறைத்துள்ளது மற்றும் அவர்களின் ஆபத்துக்களை எதிர்கொள்ளும் திறனை (Risk-taking capacity) மேம்படுத்தியுள்ளது. விவசாயிகள் இந்தத் தொகையை விவசாயத் தேவைகளுக்கு மட்டுமன்றி, கல்விச் செலவுகள், மருத்துவச் செலவுகள், திருமணச் செலவுகள் ஆகியவற்றுக்கும் பயன்படுத்துகின்றனர் என இந்த ஆய்வு கூறுகிறது.
இதேபோல், நிதி ஆயோக் மேற்கொண்ட ஆய்வில், 85 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான பயனாளிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் தங்களின் விவசாய வருமானம் அதிகரித்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், பயிர் இழப்பு அல்லது மருத்துவ அவசர காலங்களில் முறைசாராக் கடன்களை (Informal credit) சார்ந்திருக்கும் நிலை குறைந்துள்ளதாகவும் இந்த ஆய்வு சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
