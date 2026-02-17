PM Kisan 22வது தவணை பெற விவசாயி ஐடி அவசியம்: உருவாக்கும் எளிய செயல்முறை இதோ

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: மத்திய அரசும் பல மாநில அரசுகளும் நாட்டில் உள்ள விவசாயிகளுக்காக பல நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன. இவற்றுள் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டம் ஒரு பிரபலமான திட்டமாக உள்ளது. தற்போது, கோடிக்கணக்கான தகுதியுள்ள விவசாயிகள் இந்தத் திட்டத்தில் சேர்ந்துள்ளனர்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்டின் கீழ், நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை 2,000 ரூபாய் நேரடியாக பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்த வழியில் ஆண்டுக்கு ரூ.6,000 விவசாயிகளுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த தொகை விவசாயிகளுக்கு தேவையான நிதி ஆதரவை அளிக்கின்றது.
இருப்பினும், பிஎம் கிசான் தவணையை தவறாமல் பெற e-KYC, விவசாயி ஐடியை உருவாக்குவது உட்பட சில பணிகளை செய்து முடிக்க வேண்டியது கட்டாயமாக உள்ளது. விவசாயி ஐடியை உருவாக்காதவர்களுக்கு தவணையின் நன்மைகள் மறுக்கப்படுமா? விவசாயி ஐடியை உருவாக்குவது எப்படி? முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Farmer ID: விவசாயி ஐடியை உருவாக்குவது எப்படி?
- முதலில், ஒரு பயனர் ஐடியை உருவாக்க வேண்டும்.
- இதற்கு, உங்கள் மாநிலத்தின் AgriStack போர்ட்டலுக்குச் செல்லவும்.
- இதற்குப் பிறகு, 'Create New User' ஆப்ஷனைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பின்னர், விதிமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டு படிவத்தை சமர்ப்பிக்கவும்.
- இப்போது, உங்கள் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணுக்கு ஒரு OTP அனுப்பப்படும்.
- அதை உள்ளிட்டு வெரிஃபை செய்யவும்.
- இதற்குப் பிறகு, மீண்டும் மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP மூலம் சரிபார்க்கவும்.
- பின்னர் ஒரு புதிய கடவுச்சொல்லை உருவாக்கி சேமிக்கவும்.
- இப்போது பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்சொல்லை உள்ளிட்டு லாக் இ செய்யவும்.
- பின்னர் உங்கள் கணக்கு விவரங்களை வழங்கி, பின்னர் 'Farmer Type' என்பதன் கீழ் 'Owner' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- அடுத்ததாக 'Fetch Land Detail' என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் நிலத்தின் பதிவு எண் மற்றும் பிற தேவையான தகவல்களை உள்ளிடவும்.
- பின்னர் சரிபார்ப்பு செயல்முறையை முடித்து Social Registry Tab -ஐத் திறக்கவும்.
- இப்போது இங்கே உங்கள் குடும்ப ஐடி அல்லது ரேஷன் கார்டு விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- பின்னர் துறை ஒப்புதல் என்பதன் கீழ் வருவாய்த் துறையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- அங்கு நீங்கள் சம்மதத்தைத் டைப் செய்து டிஜிட்டல் முறையில் கையொப்பமிட வேண்டும்.
- நீங்கள் வழங்கிய தகவல் சரியாக இருந்தால், உங்கள் விவசாயி ஐடி உருவாக்கப்படும்.
விவசாயி ஐடியை உருவாக்கவில்லை என்றால்....
விதிகளின் படி, விவசாயி ஐடியை உருவாக்கவில்லை என்றால், பிஎம் கிசான் தவணையின் நன்மைகள் விவசாயிகளுக்கு மறுக்கப்படலாம்.
விவசாயி ஐடி என்பது பயனாளியின் ஒரு வகையான டிஜிட்டல் அடையாளமாகும். இதில் விவசாயியின் அனைத்து தகவல்களும், அதாவது அவர்கள் எவ்வளவு நிலம் வைத்திருக்கிறார்கள், அந்த நிலத்தில் அவர்கள் என்ன பயிர்களை வளர்க்கிறார்கள், அவர்களின் வயல்கள் எங்கே அமைந்துள்ளன, போன்ற பல தகவல்கள் இருக்கும்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு இதுவரை 21 தவணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காக காத்திருக்கிறார்கள். இது பிப்ரவரி கடைசி வாரத்தில் அல்லது மார்ச் 2026 இல் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் அரசாங்கம் வெளியிடவில்லை.
