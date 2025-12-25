PM Kisan 22வது தவணை இந்த விவசாயிகளுக்கு கிடைக்காது: ரூ.2,000 சிக்காமல் வர இவை அவசியம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: விவசாயிகளுக்கு மாதா மாதம் நிதி ஆதரவை வழங்கும் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா 2019 ஆம் ஆண்டு மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்டது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ. 6,000 நிதி உதவி மூன்று சம தவணைகளில் வழங்கப்படுகிறது.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் கீழ், 21 தவணைகளை மத்திய அரசு இதுவரை வெளியிட்டுள்ளது. தற்போது, விவசாயிகள் 22வது தவணைக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். இருப்பினும், பல பயனாளிகளுக்கு 22வது தவணை தாமதமாகலாம். பிரதம மந்திரி கிசான் யோஜனா விதிகளின்படி, திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற சில நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
21வது தவணையை பலர் பெறவில்லை
பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் சில முக்கிய நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யத் தவறினால், தவணைத் தொகை கிடைக்காது. e-KYC, வங்கிக் கணக்குகளுடன் ஆதார் இணைப்பு இல்லாமை அல்லது தவறான தகவல் காரணமாக ஏராளமான விவசாயிகள் முந்தைய தவணையைப் பெறவில்லை. ஆகையால், 22வது தவணையை எந்த இடையூறும் இல்லாமல் பெற, தேவையான அனைத்து பணிகளையும் சரியான நேரத்தில் முடிக்குமாறு அரசாங்கம் விவசாயிகளை மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தி வருகிறது.
PM Kisan e-KYC: e-KYC செய்து முடிப்பது கட்டாயம்
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் யோஜனாவின் கீழ் e-KYC-ஐ முடிக்க வேண்டியது கட்டாயமாகும். இன்னும் தங்கள் e-KYC -ஐ செய்து முடிக்காத விவசாயிகள் தங்கள் 22வது தவணையில் தாமதங்களை சந்திக்க நேரிடும். மோசடி செய்யும் பயனாளிகளை திட்டத்திலிருந்து நீக்க அரசாங்கம் இதை கட்டாயமாக்கியுள்ளது. PM Kisan போர்டல் அல்லது அருகிலுள்ள CSC மையத்திற்கு சென்று இந்தத் திட்டத்திற்கான உங்கள் e-KYC-ஐ நீங்கள் முடிக்கலாம்.
Aadhaar Bank Account Linking: ஆதாரை வங்கிக்கணக்குடன் இணைக்க வேண்டும்
வங்கிக் கணக்குடன் ஆதார் இணைக்கப்படாதது பிஎம் கிசான் தவணை தாமதங்களுக்கு மற்றொரு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. ஒரு விவசாயியின் வங்கிக் கணக்கு ஆதாருடன் இணைக்கப்படாவிட்டால் அல்லது கணக்கு மூடப்பட்டிருந்தால், 22வது தவணை அவர்களின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாது. பல சந்தர்ப்பங்களில், IFSC குறியீடு அல்லது கணக்கு எண்ணில் உள்ள பிழைகளும் தவணை தாமதங்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆகையால் இந்த பிழைகள் ஏதும் இல்லை என்பதை விவசாயிகள் முன்னரே உறுதிசெய்துகொள்ள வேண்டும்.
Land Verification: நில சரிபார்ப்பு ஆவணங்கள்
நில உரிமையாளர் விவசாயிகள் மட்டுமே பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் நன்மைகளைப் பெறுகிறார்கள். ஆகையால், நிலப் பதிவுகள் அல்லது நில உரிமைச் சான்றுத் தகவலை போர்ட்டலில் புதுப்பிப்பது மிக அவசியமாகும்.
Mobile Number: மொபைல் எண்
பிஎம் கிசான் போர்ட்டலில் OTP சரிபார்ப்புக்கும், e-KYC க்கும் செயலில் உள்ள மொபைல் எண் (பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண்) தேவை. ஆகையால், பயனாளி விவசாயிகள் மொபைல் எண் செயலில் உள்ளதை உறுதிசெய்துகொள்ள வேண்டும்.
கூடுதலாக, விண்ணப்பச் செயல்பாட்டின் போது, தவறான தகவல்கள் அளிக்கப்பட்டிருந்தால், அவையும் 22வது தவணை தாமதத்திற்கு வழிவகுக்கும். தகவல்களில் எழுத்துப்பிழை, பெயர், பாலினம் அல்லது பிற தகவல்களை தவறாக உள்ளிடுவது ஆகியவை உங்கள் 22வது தவணையை நிறுத்தி வைக்கக்கூடும். குறுக்கீடு இல்லாமல் தொடர்ந்து பலன்களைப் பெற, இந்த தவறுகளை சரிசெய்ய வேண்டும்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் ஒவ்வொரு தவணையும் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வெளியிடப்படுகிறது. மத்திய அரசு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரியில் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் 22வது தவணையை வெளியிடக்கூடும் என ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், இது குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
