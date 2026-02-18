English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 22வது தவணை இந்த தேதியில் வருகிறஹா? e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

PM Kisan 22வது தவணை இந்த தேதியில் வருகிறஹா? e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை இந்த மாத இறுதியில் வருகிறதா? இது குறித்த சமீபத்திய புதுப்பிப்பு என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:51 PM IST
  • பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா என்றால் என்ன?
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
  • ஆன்லைனில் e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

Trending Photos

இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
camera icon7
Jupiter
இரண்டாம் பாதத்தில் ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கும் குரு, 4 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட பொற்காலம் ஆரம்பம்
டி20 உலகக் கோப்பை: இதுவரை சதம் அடித்த 12 வீரர்கள்... லிஸ்டில் ஒரே இந்திய வீரர்
camera icon12
ICC T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை: இதுவரை சதம் அடித்த 12 வீரர்கள்... லிஸ்டில் ஒரே இந்திய வீரர்
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
தமிழகத்தில் பவர் கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon6
Shutdown
தமிழகத்தில் பவர் கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
PM Kisan 22வது தவணை இந்த தேதியில் வருகிறஹா? e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள பல்வேறு பிரிவினருக்கு மத்திய அரசு பல வகையான திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. உதாரணமாக, விவசாயிகள் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் நிதி ஆதரவை பெறுகிறார்கள். அவற்றில் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டம் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டமாகும்.

Add Zee News as a Preferred Source

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு மூன்று சம தவணைகளில் ரூ.6,000 அவர்களது கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகின்றது. இதுவரை, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன, இப்போது 22வது தவணைக்கான முறை. இருப்பினும், 22வது தவணை எப்போது வெளியிடப்படும் என்பது குறித்து சில குழப்பங்கள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. பிப்ரவரி 25, 2026க்குப் பிறகு இந்தத் தவணை வெளியிடப்படலாம் என்ற பேச்சு இப்போது பரவலாக உள்ளது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. அடுத்த தவணையான 22வது தவணை பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி அல்லது அதற்குப் பிறகு வெளியிடப்படும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது குறித்து அரசாங்கம் அதாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் வெளியிடவில்லை. திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in அல்லது அதிகாரப்பூர்வ செயலி இன்னும் தவணை வெளியீட்டு தேதியை அறிவிக்கவில்லை. ஆகையால், அதிகாரப்பூர்வ தகவல் கிடைக்கும் வரை, தவணை தேதி குறித்து எதுவும் கூற முடியாது.

பிஎம் கிசான் தவணை

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைத் தொகையை பெற விவசாயிகள் eKYC செய்து முடிக்க வெண்டியது கட்டாயமாகும். விவசாயிகள் பிஎம்  கிசான் போர்ட்டலில் OTP அடிப்படையிலான eKYC-ஐ செய்து முடிக்கலாம். அல்லது அருகிலுள்ள CSC மையத்தில் பயோமெட்ரிக் வழியில் eKYC-ஐ செய்யலாம்.

PM Kisan e-KYC: ஆன்லைனில் e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

விவசாயிகள் வீட்டில் இருந்தபடியே தங்கள் e-KYC -ஐ அப்டேட் செய்யலாம். இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:

- முதலில் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.
- Farmers Corner பகுதிக்குச் சென்று e-KYC ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு  Search என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP-ஐப் பெறு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP-ஐ உள்ளிட வேண்டும்.
- அதன் பிறகு e-KYC நிறைவடையும்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை பெற விவசாயி ஐடி அவசியம்: உருவாக்கும் எளிய செயல்முறை இதோ

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை: 30 லட்சம் விவசாயிகளின் தவணை தாமதம் ஆகலாம், காரணம் என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanPM Kisan Samman Nidhi YojanaFarmersCentral government schemes

Trending News