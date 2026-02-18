PM Kisan 22வது தவணை இந்த தேதியில் வருகிறஹா? e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டில் உள்ள பல்வேறு பிரிவினருக்கு மத்திய அரசு பல வகையான திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றது. உதாரணமாக, விவசாயிகள் பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம் நிதி ஆதரவை பெறுகிறார்கள். அவற்றில் மிக முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டம் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டமாகும்.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
இந்தத் திட்டத்தின் மூலம், விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு மூன்று சம தவணைகளில் ரூ.6,000 அவர்களது கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகின்றது. இதுவரை, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் 21 தவணைகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளன, இப்போது 22வது தவணைக்கான முறை. இருப்பினும், 22வது தவணை எப்போது வெளியிடப்படும் என்பது குறித்து சில குழப்பங்கள் இருப்பதாகத் தெரிகிறது. பிப்ரவரி 25, 2026க்குப் பிறகு இந்தத் தவணை வெளியிடப்படலாம் என்ற பேச்சு இப்போது பரவலாக உள்ளது.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. அடுத்த தவணையான 22வது தவணை பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி அல்லது அதற்குப் பிறகு வெளியிடப்படும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும், இது குறித்து அரசாங்கம் அதாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இன்னும் வெளியிடவில்லை. திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in அல்லது அதிகாரப்பூர்வ செயலி இன்னும் தவணை வெளியீட்டு தேதியை அறிவிக்கவில்லை. ஆகையால், அதிகாரப்பூர்வ தகவல் கிடைக்கும் வரை, தவணை தேதி குறித்து எதுவும் கூற முடியாது.
பிஎம் கிசான் தவணை
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் தவணைத் தொகையை பெற விவசாயிகள் eKYC செய்து முடிக்க வெண்டியது கட்டாயமாகும். விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் போர்ட்டலில் OTP அடிப்படையிலான eKYC-ஐ செய்து முடிக்கலாம். அல்லது அருகிலுள்ள CSC மையத்தில் பயோமெட்ரிக் வழியில் eKYC-ஐ செய்யலாம்.
PM Kisan e-KYC: ஆன்லைனில் e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?
விவசாயிகள் வீட்டில் இருந்தபடியே தங்கள் e-KYC -ஐ அப்டேட் செய்யலாம். இதற்கான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்:
- முதலில் பிஎம் கிசான் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.
- Farmers Corner பகுதிக்குச் சென்று e-KYC ஆப்ஷனைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு Search என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு OTP-ஐப் பெறு என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP-ஐ உள்ளிட வேண்டும்.
- அதன் பிறகு e-KYC நிறைவடையும்.
