English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • PM Kisan 22வது தவணை: தொகை ரூ.3,000 ஆக அதிகரிக்குமா? பட்ஜெட்டில் நல்ல செய்தி?

PM Kisan 22வது தவணை: தொகை ரூ.3,000 ஆக அதிகரிக்குமா? பட்ஜெட்டில் நல்ல செய்தி?

PM Kisan latest News: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனாவின் கீழ் கிடைக்கும் தவணைத் தொகை அதிகரிக்கவுள்ளதா? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:43 PM IST
  • பிஎம் கிசான் தவணையத் தொகையை உயர்த்தக்கோரும் விவசாய அமைப்புகள்.
  • பிஎம் கிசான் தவனைத் தொகை ஆண்டுக்கு எவ்வளவு உயரும்?
  • பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

Trending Photos

2025ல் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய டாப் ஹீரோக்கள்! அஜித் to ரஜினி-முழு லிஸ்ட் இதோ..
camera icon7
Hero Actors
2025ல் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய டாப் ஹீரோக்கள்! அஜித் to ரஜினி-முழு லிஸ்ட் இதோ..
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 2026 முதல் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை
camera icon7
Sani Peyarchi
சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 2026 முதல் இந்த 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை
24 வயது குறைந்த நடிகருடன்..54 வயது நடிகை ரொமான்ஸ்! தமிழில் ஹிட் ஹீரோயின் - யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
24 வயது குறைந்த நடிகருடன்..54 வயது நடிகை ரொமான்ஸ்! தமிழில் ஹிட் ஹீரோயின் - யார் தெரியுமா?
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை
camera icon7
Guru Peyarchi
தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும்! குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சி, 3 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை
PM Kisan 22வது தவணை: தொகை ரூ.3,000 ஆக அதிகரிக்குமா? பட்ஜெட்டில் நல்ல செய்தி?

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: இன்னும் சில நாட்களில் டிசம்பர் மாதம் நிறைவடைந்து 2026 புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. இந்த புத்தாண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், தனியார் துறை ஊழியர்கள், விவசாயிகள் என அனைவருக்கும் பல முக்கிய செய்திகள் காத்திருப்பதாக நம்பப்படுகின்றது. குறிப்பாக பிப்ரவரி மாதம் தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில் விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு காத்திருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Union Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட்டின் மீது அதிகரிக்கும் ஆர்வம்

விவசாயிகள் இடையே 2026 ஆம் ஆண்டின் மத்திய பட்ஜெட் குறித்த ஆர்வம் அதிகரித்து வருகின்றது. இதற்கு ஒரு முக்கிய காரணமும் உள்ளது. இந்த பட்ஜெட்டில் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விவசாயிகளுக்கான பல புதிய திட்டங்களை அறிவிக்கலாம் என்றும், ஏற்கனவே உள்ள திட்டங்களில் மாற்றங்களை செய்யலாம் என்றும் நம்பப்படுகின்றது. குறிப்பாக பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் மிகப்பெரிய திருத்தம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் தற்போது விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி கிடைக்கிறது. இந்த தொகை ரூ.2,000 என்ற 3 சம தவணைகளில் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. இந்த தவணைத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் நீண்ட நாட்களாக கோரி வருகின்றனர். 

PM Kisan: அதிகரிக்குமா பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை?

மத்திய பட்ஜெட் 2026-27 -இல், மத்திய அரசு, பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் தவணைத் தொகையை ரூ.3,000 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. சிலர் இந்த தவணைத் தொகை ரூ.4,000 ஆக அதிகரிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர். ஆனால், தற்போதைய நிதி நிலைமை அதை அனுமதிக்காது என்றும் ரூ.3,000 என்பது சாத்தியமான உயர்வாக இருக்கக்கூடும் என்றும் நிபுனர்கள் கூறுகிறார்கள்.

விவசாய அமைப்புகள் நீண்ட காலமாக இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றன. இது நடந்தால், அது விவசாயிகளுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக அமையும். இருப்பினும், அரசாங்கம் இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.

இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் சுமார் 12 கோடி விவசாயிகள் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மத்திய அரசு பிப்ரவரி மாதம் பட்ஜெட்டைத் தாக்கல் செய்யும்போது இந்த அறிவிப்பை வெளியிடக்கூடும் என கூறப்படுகின்றது.

பிஎம் கிசான் தவனைத் தொகை ஆண்டுக்கு எவ்வளவு உயரும்?

2026 மத்திய பட்ஜெட்டில் மோடி அரசாங்கம் பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் தவணைத் தொகையை ரூ.3,000 ஆக அதிகரித்தால், அது விவசாயிகளுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஊக்கமாக அமையும். அரசாங்கம் தவணைத் தொகையை ரூ.3,000 ஆக உயர்த்தினால், ஆண்டு தொகை ரூ.9,000 ஆக உயரும். இதன் மூலம் ஆண்டுதோறும் விவசாயிகள் பெறும் தொகை ரூ. 9,000 ஆக அதிகரிக்கும். தற்போது, ​​விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசு மூன்று தவணைகளில் தலா ரூ.2,000 வீதம் ரூ.6,000 வழங்கி வருகிறது.

பிஎம் கிசான் தவணையத் தொகையை உயர்த்தக்கோரும் விவசாய அமைப்புகள்

நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான விவசாய அமைப்புகள், பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் தவணைத் தொகையை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நீண்ட காலமாக கோரி வருகின்றன. இதற்கு அரசாங்கம் இன்னும் ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில், அதாவது 2025 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரியில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட்டிலேயே இந்த எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால், அப்பொது எந்த அறிவிப்பும் வரவில்லை. ஆகையால் 2026 பட்ஜெட்டில் இதற்கான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

விவசாயிகளுக்கு உதவ மத்திய அரசு இந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்கியது. இதுவரை, இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தலா ரூ. 2,000 வீதம் 21 தவணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. இப்போது, ​​அனைத்து விவசாயிகளும் அடுத்த, அதாவது 22வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். பிப்ரவரி 1, 2026 அன்று பிரதமர் கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா தொகை அதிகரிக்கப்பட்டால், 22வது தவணையில் விவசாயிகள் அதிகரித்த தொகையை பெறுவார்கள். 22வது தவணை பிப்ரவரி கடைசி வாரத்தில் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : 28 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை ரூ.2,000 இந்த நாளில் கிடைக்கும்... அதற்குள் e-KYC செய்து முடிப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

PM KisanBudget 2025BudgetUnion Budget 2025PM Kisan Samman Nidhi Yojana

Trending News