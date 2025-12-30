PM Kisan 22வது தவணை எப்போது வரும்? உங்களுக்கு கிடைக்குமா? இப்படி செக் செய்யலாம்

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாட்டின் முதுகெலும்பாக இருப்பது விவசாயம். விவசாயமும் விவசாயிகளும் நமது நாட்டின் உயிர்நாடி போன்றவை. இரவும் பகலும் கடினமாக உழைத்து நாட்டு மக்களுக்கு ஒவ்வொரு வேளையும் உணவு கிடைப்பதை விவசாயிகள் உறுதி செய்கிறார்கள். கனமழை, வறட்சி என இயற்கை எப்படி சோதித்தாலும், விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களை பாதுகாத்து விவசாயம் செய்ய அனைத்து சாத்தியமான நடவடிக்கைகளையும் எடுக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட விவசாயிகளின் நலனுக்காக மத்திய அரசும் மாநில அரசுகளும் பல வித திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன.
பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
விவசாயிகளுக்காக மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களில் பிஎம் கிசான் சம்மான் நிதி திட்டம் முக்கியமான மற்றும் பிரபலமான ஒரு திட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது விவசாயிகளுக்கு நிதி உதவி வழங்குகிறது. இதுவரை, இந்தத் திட்டத்தின் 21 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இப்போது 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் காத்திருக்கிறார்கள். இது 2026 புத்தாண்டில் பிப்ரவரி மாதம் வெளியிடப்படும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. பிஎம் கிசான் 22வது தவணையின் தேதியை இன்னும் மத்திய அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை.
எனினும், அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் பிஎம் கிசான் 22வது தவணை கிடைக்காது. பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் அனைத்து நிபந்தனைகளையும் பூர்த்தி செய்த விவசாயிகளுக்கு மட்டுமே பிஎம் கிசான் தவணை கிடைக்கும் என மத்திய அரசு பல முறை தெரிவித்துள்ளது. தகுதியான விவசாயிகள், தங்களுக்கு பிஎம் கிசான் தவணை கிடைக்குமா கிடைக்காதா என்பதை பட்டியலை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளலாம்.
PM Kisan Beneficiary List:
பயனாளி பட்டியலில் பெயர் உள்ளதா என்பதை விவசாயிகள் இந்த வகையில் பார்க்கலாம்
- பிஎம் கிசான் பயனாளிகள் 22வது தவணையைப் பெறுவீர்களா என்பதை அறிய விரும்பினால், உங்கள் பயனாளி நிலையைச் செக் செய்யலாம்.
- இதற்கு முதலில், திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான pmkisan.gov.in -க்கு செல்ல வேண்டும்.
- இதற்குப் பிறகு, பல விருப்பங்களைக் காண்பீர்கள். அதில் 'Know Your Status' என்ற ஆப்ஷனைக் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.
- இப்போது, உங்கள் பதிவு எண்ணை இங்கே உள்ளிடவும்.
- இது உங்களுக்குத் தெரியாவிட்டால், அதை போர்டல் மூலமாகவும் அறியலாம்.
- இதற்குப் பிறகு, திரையில் ஒரு கேப்ட்சா குறியீட்டைக் காண்பீர்கள், அதை இங்கே உள்ளிடவும்.
- பின்னர் 'கெட் டீடெய்ல்' பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்.
- இப்போது உங்கள் நிலையைப் பார்ப்பீர்கள், இது நீங்கள் தவணைப் பலனைப் பெற முடியுமா இல்லையா என்பதைத் தீர்மானிக்க உதவும்.
PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பி.எம். கிசான் யோஜனாவின் கீழ் 22வது தவணை இந்த ஆண்டு வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு தவணையும் தோராயமாக நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வெளியிடப்படும். உதாரணமாக, முந்தைய தவணை வெளியிடப்பட்ட மாதத்திலிருந்து தோராயமாக 4 மாதங்கள் கழித்து அடுத்த தவணை வெளியிடப்படுகின்றது. அந்த வகையில், பிஎம் கிசான் 22வது தவணை பிப்ரவரியில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இன்னும் வெளிவரவில்லை.
