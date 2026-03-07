English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan 22வது தவணை அடுத்த வாரம் வருகிறதா? லிஸ்டில் உங்கள் பெயர் உள்ளதா? முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை அடுத்த வாரம் வரும் என கூறப்படுகின்றது. அதற்குள் விவசாயிகள் செய்ய வேண்டிய முக்கிய விஷயத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 7, 2026, 08:01 AM IST
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா ஒரு பெரிய ஆதரவாக உள்ளது. இதுவரை, இந்தத் திட்டத்தின் மூலம் 21 தவணைகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. விவசாயிகள் இப்போது 22வது தவணைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஹோலி பண்டிகையை தொடர்ந்து பணம் எப்போது தங்கள் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு வரும் என்பதை அறிய விவசாயிகள் ஆர்வமாக உள்ளனர்.

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?

பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பரில் வெளியிடப்பட்டது. அடுத்த தவணையான 22வது  தவணை எப்போது வரும் என்பதை தெரிந்துகொள்ள விவசாயிகள் ஆர்வமாக உள்ளனர். மார்ச் மாத இரண்டாம் வாரத்தில், அதாவது அடுத்த வார இறுதிக்குள் ₹2,000 தொகையை அரசாங்கம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றக்கூடும் என்று நம்பப்படுகிறது. 

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா

பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ₹6,000 நிதி உதவி வழங்கப்படுகிறது. இது நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை மூன்று சம தவணைகளாக வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு தவணையிலும் ரூ.2,000 விவசாயிகளின் வங்கிக்கணக்குகளில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது.

பிரதமர் மோடியின் அசாம் பயணம்

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22வது தவணை குறிப்பாக மார்ச் 13 ஆம் தேதி வெளியிடப்படக்கூடும் என வெகுவாக நம்பப்படுகிறது. இதற்கு காரணம் பிரதமர் மோடியின் அசாம் பயணம். வழக்கமாக பிரதமர் தான் கலந்துகொள்ளும் ஒரு விழாவில் பிஎம் கிசான் தவணைக்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டு தவணைத் தொகையை வெளியிடுகிரார். பிரதமர் நரேந்திர மோடி மார்ச் 13 அன்று அசாமின் கோக்ரஜாருக்குச் செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், இந்த நிகழ்வின் போது பிரதமர் மோடி 22வது தவணையை வெளியிடக்கூடும் என்ற ஊகம் விவசாயிகள் மத்தியில் பரவலாக உள்ளது. எனினும், அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக தேதியை உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், பயனாளிகளுக்கு விரைவில் நல்ல செய்தி கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

பிஎம் கிசான் பயனாளி நிலையை செக் செய்வது எப்படி?

இன்னும் சில நாட்களில் பிஎம் கிசான் 22வது தவணை செலுத்தப்படும். அதற்குள் பயனாளி விவசாயிகள் தங்கள் பெயர் பயனாளி பட்டியலில் உள்ளதா என்பதை செக் செய்துகொள்வது நல்லது. பெயர் இல்லை என்றால், அதற்கான காரணத்தை கண்டறிந்து விவசாயிகள் அதை சரிசெய்யலாம். விவசாயிகள் தங்கள் தவணை வருவதற்கு முன், மொபைல் அல்லது மடிக்கணினியைப் பயன்படுத்தி நிலையை செக் செய்யலாம். கீழே உள்ள செயல்முறையை பயன்படுத்தி இதை எளிதாக செய்யலாம்.

- முதலில், திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்தைத் திறக்கவும்.

- முகப்புப் பக்கத்தில் "Know Your Status" ஆப்ஷனைக் காண்பீர்கள்; அதைக் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் பதிவு எண்ணை உள்ளிட்டு உங்கள் மொபைலில் பெறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிடவும்.

- நீங்கள் விரும்பினால், வலைத்தளத்தின் டேஷ்போர்டு ஆப்ஷனுக்குச் சென்று உங்கள் கிராமம், மாவட்டம் மற்றும் பஞ்சாயத்துக்கான பயனாளிகளின் முழுமையான பட்டியலையும் பார்க்கலாம்.

உங்கள் e-KYC முழுமையாக உள்ளதா?

அடுத்த தவணை எந்த இடையூறும் இல்லாமல் தங்கள் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் என விவசாயிகள் விரும்பினால், e-KYC ஐ நிரப்புவது கட்டாயமாகும். பிஎம் கிசான் போர்டலுக்கு சென்று, உங்கள் ஆதார் எண் மற்றும் மொபைல் OTP ஐப் பயன்படுத்தி வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த பணியை செய்து முடிக்கலாம். அல்லது, பிஎம் கிசான் மொபைல் செயலியைப் பயன்படுத்தி, முக அங்கீகாரம் மூலமாகவும் உங்கள் e-KYC -ஐப் புதுப்பிக்கலாம்.

PM Kisan: விவசாயிகள் கவனத்திற்கு....

பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு, தவணைத் தொகையை பெற தேவையான சில பணிகளை விவசாயிகள் செய்து முடிக்க வேண்டும். அத்தகைய விவசாயிகள் மட்டுமே இந்த திட்டத்திற்கு தகுதியுடையவர்கள். பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா தொடர்பான தேவையான பணிகளை முடிக்காத விவசாயிகள் தாமதிக்காமல் அதை செய்துமுடிப்பது நல்லது.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 22வது தவணை அடுத்த வாரம் வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | PM Kisan Update: பிஎம் கிசான் செயலி மூலம் e KYC செய்து முடிப்பது எப்படி? முழு செயல்முறை இதோ

